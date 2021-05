Erick Erling Berghoff (83) fikk sin andre vaksinedose på Lovisenberg Diakonale Sykehus i februar. Foto: Fredrik Solstad, VG

FHI har regnet på vaksinefordeling: − Lønner seg å blande

FHI-tallene er klare: Det lønner seg med en ny vaksinestrategi der både yngre og eldre vaksineres samtidig.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I Danmark har de valgt en slags blandingsstrategi for å vaksinere alle under 50 år.

Tanken er å slå to fluer i en smekk: Å vaksinere både middelaldrende som er litt utsatt for sykdom og yngre som sprer smitte, samtidig.

Det ser ut til å skje også i Norge:

– Vi kommer til det samme i våre analyser. At det lønner seg å blande, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Dersom regjeringen går inn for dette, vil det først skje etter at de over 45 er vaksinert, som nå ser ut til å bli i midten av juni.

SJEF: FHIs analyser viser at det lønner seg å stokke om aldersrekkefølgen etter at de over 45 er vaksinert. Foto: Tore Kristiansen

Dette er rekkefølgen i Danmark

I Danmark dreier strategien seg om at to ulike aldersgrupper vaksineres på samme tid:

16–19 år & 45–49 år (månedsskifte mai/juni)

20–24 år & 40–44 år

25–29 år & 35–39 år

30–34 år

– Hva har dere i FHI konkret sett på?

– Hvilke kombinasjoner som gir best resultat for å beskytte mot alvorlig sykdom. Vi finner at det å blande gir bedre resultater, men forskjellene er ikke store.

Alternativene de har sett på for gruppen 18-44, er eldre til yngre, yngre til eldre og blanding.

– Hvordan blir rekkefølgen i Norge? Hvem må vente litt lenger og litt kortere?

– Vi vil levere en anbefaling om revidert vaksinasjonsstrategi ganske snart. Anbefalingene om rekkefølge og blanding av aldersgrupper vil bli tilgjengelig etter at vi har levert anbefalingene.

Hvis Norge følger Danmarks rekkefølge, vil det si at 18-åringer og 45-åringer begge får vaksinen da, mens de mellom 30–34 må vente til slutten av juli.

I Norge er 30–34-åringer den største befolkningsgruppen med 380.000 personer, ifølge SSB.

– Og dere har lagt inn oppdaterte tall på smittehindringseffekt på 90 prosent i regnestykkene deres?

– Ja, vi har lagt inn at mRNA-vaksiner har 90 prosent effekt mot spredning av virus.

REKKEFØLGE: Slik har Danmark valgt å legge opp vaksineløpet. Foto: Sundhedsstyrelsen

– Har vi ikke så mye vaksiner i juni at vi ikke trenger å tenke på sånt?

– Det er et poeng at vi får veldig mange vaksinedoser nå. Vi har snart mer enn nok vaksinedoser, og dette tiltaket får kort virketid, fra midten av juni til slutten av juli. Det skal settes mer enn 4 millioner vaksinedoser i løpet av sommeren, så det aller viktigste nå er at disse vaksinedosene blir satt så fort som mulig, sier smitteverndirektøren.

I begrunnelsen til det danske helsedepartementet, skriver de følgende:

«Når alle personer på 50 år og over er vaksinert, finner Sundhedsstyrelsen at det helsefaglig er mest hensiktsmessig å prioritere både de eldste og yngste i gruppen 16–49 år. Dermed tar man hensyn til både den, om enn liten, aldersbetinget risiko for sykdom, samtidig med en, om enn større, smittespredning i yngre grupper.»

De som får vaksinen helt til slutt, er borgere mellom 30–34 år.

Vaksiner stanser smitte

På mandag skal Folkehelseinstituttet levere ny vaksinestrategi til regjeringen. Den tar mer hensyn til hvordan vaksinen kan brukes for å hindre spredning i samfunnet.

Tall fra Israel viser at Pfizer-vaksinen hindrer smitte videre i stor grad. En amerikansk studie anslår at både Pfizer og Moderna er 90 prosent effektive mot coronasmitte – og dermed hindrer de vaksinerte i å smitte andre.

Det er et styrkende argument for å prioritere de unge som er de mest aktive i samfunnet før de eldre.

Samtidig vil vaksineleveransene til landet øke i ukene fremover. Det er derfor uklart hvor stor effekt en slik endring vil få, når det likevel vil være nok vaksiner til alle over 18 i sommermånedene: