BRENNBART TEMA: Vedum er klokkeklar på at han og Senterpartiet skal oppløse tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark. Foto: Helge Mikalsen

Vedum ber Alta bli i Finnmark: − Uklokt å bytte fylke

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaster seg inn i den betente striden om Altas fremtid – og ber Finnmarks største by bli hvor de er.

Ved en oppløsning av Troms og Finnmark fylke, har politikerne i grensekommunen Alta varslet at de vurderer å melde overgang til Troms.

Gjør de det, har ledende politikere i nabokommunene Kautokeino og Loppa gitt signaler om at de sterkt vil vurdere det samme.

Nå tar Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, en av regionreformens argeste motstandere, bladet fra munnen, og ber Alta bli i Finnmark.

TIL TROMS?: I dag ligger Alta og Nordlyskatedralen i Finnmark-delen av Troms og Finnmark fylkeskommune. Dersom stor-fylket blir oppløst, tar flere til orde for at kommunen bør gå til Troms. Da kan stas-kirka i Alta plutselig bli en del av Troms. Foto: Terje Bringedal

– Veldig lite gjennomtenkt.

Vedum sier at han generelt er skeptisk til å flytte kommuner inn og ut av fylker – nettopp fordi dette kan få konsekvenser for valgkretser, og representasjon på Stortinget.

Han mener regjeringen er å takke, for situasjonen Alta og Troms og Finnmark nå sitter i.

– Statsminister Erna Solberg har skapt et veldig rot med alle sammenslåingene og tvangssammenslåingene. Det er egentlig veldig lite gjennomtenkt, sier Vedum til VG.

Alta er med sine 25.000 innbyggere, klart størst i Finnmark. Hvis kommunene går over til Troms vil Finnmark med klar margin bli Norges mest folketomme fylke. Kun 55.000 innbyggere blir igjen – 185.000 færre enn Nordland, som da blir nest nederst på lista.

– Uklokt

På spørsmål om Alta, Kautokeino og Loppa bør få lov til å bytte fylke, svarer Sp-lederen avvisende:

– Jeg mener det vil være uklokt. Men nå er uansett det viktigste å få Finnmark og Troms tilbake som egne fylker.

VG omtalte forrige uke hvordan Finnmark vil miste to av sine fem stortingsmandater hvis Alta, Kautokeino og Loppa bytter fylke.

– Det er et problem, slår Vedum fast.

KREVENDE FOR SENTERPARTIET: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kan bli tvunget til å forholde seg til motstridende lokale ønsker i Alta, mot Finnmark som helhet. Da må partiet bestemme seg for hvilke lokaldemokrati som veier tyngst. Foto: Janne Møller-Hansen

– Et tap for landet

Senterparti-lederen understreker behovet for et bredt sammensatt storting.

– Valglovutvalget ønsket bred representasjon fra alle deler av Norge for å få inn ulike røster. I min egen stortingsgruppe har vi en som bor på Hasvik på Sørøya, og når vi diskuterer ferge har han et annet perspektiv enn en som bor i Stange. Han er helt avhengig av at den fergen faktisk går.

– Vil du prøve å forhindre at Nord-Norge mister et mandat?

– Dette er to ulike debatter. Det er kjempeviktig for oss at vi løser opp tvangssammenslåingen som skjedde med Troms og Finnmark, men det er selvfølgelig et tap for landet hvis Nord-Norge får dårligere representasjon på Stortinget.

På et oppfølgingsspørsmål fra VG, i etterkant av intervjuet, om Senterpartiet vil respektere resultatet av en folkeavstemning i Alta, opplyser Vedums rådgiver Lars Vangen at partilederen ikke har mer å tilføye.

Han viser til partiets kommunalpolitiske talsperson, Heide Greni, som skriver i en uttalelse:

«Senterpartiet vil alltid lytte til lokalbefolkningen og lokale folkevalgte før vi tar beslutninger»

VARAORDFØRER: Jan Martin Rishaug (Sp) sier at det er opp til innbyggerne i Alta å beslutte hvor kommunen skal høre til. Foto: Martha Holmes

Varsler folkeavstemning

Et bredt flertall av Alta-politikerne har bedt om en utredning fra kommuneadministrasjonen om konsekvensene ved å melde overgang til Troms.

Senterpartiets sitter med varaordføreren i Alta, Jan Martin Rishaug. Han mener at beslutningen til slutt må overlates til befolkningen:

– Ja, jeg regner med at det blir en folkeavstemning. Først må vi få utredningen på bordet, deretter vil vi overlate til folk å ta en beslutning basert på fakta, ikke følelser, sier Rishaug.

I nylig publisert meningsmåling for NRK og Altaposten kommer det fram at Alta-innbyggerne er splittet nesten på midten i saken.

51,6 prosent av innbyggerne ønsker å forbli i Alta, mens 40,6 prosent ønsker at kommunen skal melde overgang til Troms.

– Hva mener du at Alta burde gjøre?

– Det er opp til folkene her, ikke meg, å ta en beslutning, svarer varaordføreren fra Senterpartiet, og understreker at han mener Senterpartiet også nasjonalt må respektere resultatet av en folkeavstemning.