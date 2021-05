OPPGITT: Josefine Luna Øien Henriksen og Jonas Nordhøy Kristensen får ikke ha karantene hjemmefra, slik alle som lander med fly fra Storbritannia etter kl. 12 torsdag får. De kom hjem et halvt døgn for tidlig. Foto: Privat

Kom hjem for tidlig til å slippe karantenehotell

Onsdag kveld meldte regjeringen at reisende fra Storbritannia slipper tvunget opphold på karantenehotell. Likevel må England-studentene Josefine Luna Øien Henriksen (21) og kjæresten bo 10 dager på karantenehotell.

Av Maren Olava Ask Hütt

– Vi synes det er helt idiotisk, sier Josefine Luna Øien Henriksen.

Oppholdet kommer til å koste dem 10.000 kroner.

Hun og kjæresten Jonas Nordhøy Kristensen (22) studerer begge bachelor i populærmusikk i Leeds i England. Etter å ha reist tilbake for å fullføre eksamen og pakke tingene sine, ankom de Norge onsdag ettermiddag.

– Vi kom i går, og regelendringen kom i går. Vi skal egentlig hjem til Jonas sine foreldre, som er fullvaksinerte, forklarer Henriksen.

Studentene som har kommet hjem fra England de siste dagene faller mellom to stoler, og må betale 500 kroner natten for å være på karantenehotell. Hadde de kommet litt senere hadde de sluppet.

Regjeringen besluttet at reisende fra Storbritannia skal ha de samme karantenereglene som reisende fra EØS/Schengen, med virkning fra kl. 12.00 torsdag 13. mai.

– Reisende fra Storbritannia skal nå likebehandles med reisende fra EØS/Schengen når det gjelder karantenehotell. Det skyldes særlig at vi har god oversikt over smittesituasjonen i Storbritannia, som nå er blant de bedre i Europa, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Basert på den formuleringen, mener vi at vi fra kl. 12.00 i dag burde få lov til å reise hjem og ha resten av karantenen derfra, sier Henriksen.

fullskjerm neste PÅ HOTELL: En gjeng med studenter som har kommet fra England de siste dagene faller mellom to stoler, og må betale 500 kr natten for å være på karantenehotell. Hadde de kommet litt senere hadde de sluppet.

– Vi har ikke penger til dette

Privatpersoner som oppholder seg i karantenehotell i karantenetiden må betale en egenandel på 500 kroner per døgn.

– Når vi er to stykker som må være her i 10 dager blir det 10.000 kroner. Vi har ikke penger til dette. Vi er jo studenter, helt på slutten av semesteret, uttrykker Henriksen.

Kjæresteparet har kommet hjem for å rekke å være ferdig i karantene til de skal ha sommerjobber.

– Hvis vi drar har vi fått beskjed om at vi kan få 20.000 kroner i bot hver for brudd på karanteneplikten.

IKKE GJENNOMTENKT: President i ANSA, Morgan Alangeh mener endringen ikke virker gjennomtenkt. Foto: Helge Mikalsen

– Det er uholdbart at studentene havner i en så usikker situasjon. Det er greit at ting endrer seg fort i en pandemi, men det minste studentene burde kunne forvente er likebehandling innenfor regelverket, sier Morgan Alangeh. Han er president i ANSA – organisasjonen for norske studenter i utlandet.

Alangeh mener myndighetene burde komme med en tydelig klargjøring om at alle studentene fra Storbritannia skal behandles likt, uavhengig av om de landet før eller etter kl. 12. torsdag.

Glemt igjen

Josefine Luna Øien Henriksen og Jonas Nordhøy Kristensen synes det var feil i utgangspunktet at det var andre regler for reisende fra Storbritannia enn fra EØS/Schengen.

– Og det synes jo tydeligvis regjeringen også, siden de gikk tilbake på det. De glemte oss da, og nå har de jo glemt oss nå i endringen også.

– Det er tydelig at ikke alt er gjennomtenkt, sier ANSA-president Alangeh.

– Vi skjønner godt at studentene føler seg glemt nå, spesielt når ingen har tydelige svar om hvilke regler som gjelder for dem.

VG har vært i kontakt med justisdepartementet, som sier torsdag kveld at de jobber med en avklaring i saken. De har ikke kommentert saken ytterligere.