Statsminister Erna Solberg (H) sier det nå er viktig å få informasjon fra Danmark for å se sammenhengen i det som har skjedd rundt AstraZeneca-vaksinen. Foto: Hallgeir Vagenes

Solberg: − Forlenger tiden til vi blir fullvaksinert

Statsminister Erna Solberg (H) sier til VG at pausen i utrullingen av AstraZeneca-vaksinen forlenger tiden til vi blir fullvaksinert. Samtidig tror hun situasjonen vil bli avklart raskt.

Av Andreas Haakonsen

Publisert: Nå nettopp

I dag ble det kjent at Folkehelseinstituttet setter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen på pause i Norge.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til VG at hun tror usikkerheten rundt AstraZeneca-vaksinen vil bli avklart raskt. Samtidig sier hun at pausen vil gjøre at det tar lenger tid til befolkningen blir fullvaksinert.

– Er det bekymringsfullt at det er en pause rundt AstraZeneca?

– Det forlenger jo tiden til vi blir fullvaksinert. Men så tror jeg at dette vil bli avklart raskt, sier Solberg til VG.

– Så har vi fått mye mindre AstraZeneca i første kvartal enn det vi hadde bygget på opprinnelig. I så måte er det en mye mindre andel av vårt vaksineprogram akkurat nå enn det vi hadde håpet det skulle være, legger Solberg til.

les også FHI: Stanser bruk av AstraZeneca-vaksinen

– Vi skal følge faglige råd

FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm opplyste på en pressekonferanse i dag at vaksineringen settes på pause «på grunn av bivirkningene om dødsfall fra Danmark som følge av blodpropp etter å ha fått vaksinen».

Det er ikke påvist sammenheng mellom blodproppene og vaksinen. Det er det både Danmark, Norge og flere andre land nå undersøker.

Solberg sier hun synes det er viktig at helsemyndighetene følger nøye med.

– Alle vaksiner og alle medisiner har bivirkninger. Og så er det viktigste at vi får informasjon fra Danmark, der dette startet, for å se sammenhengen i hva som har skjedd, sier Solberg.

– Vi har hele tiden hatt en vaksinestrategi som har dreid seg om at vi skal følge faglige råd. Vi skal ikke pushe vaksinegodkjenning. Da skal vi også følge prosesser der det kommer varsler om usikkerhet rundt en vaksine, sier Solberg.

– I lys av de rapportene som har kommet fra Danmark, ville du vært bekymret for å ta denne vaksinen?

– Jeg synes det er greit at det er fagmyndighetene som svarer på medisinske spørsmål, og at statsministeren ikke synser seg gjennom ting, sier Solberg.