Foto: DENNIS BJERRING, ALTAPOSTEN

En kvinne og en ung jente døde i trafikkulykke i Alta

To personer omkom i en møteulykke tirsdag kveld. Tre personer er fortsatt innlagt på sykehus.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Rett før klokken 20 onsdag kveld fikk politiet melding om en alvorlig ulykke på E6 i Kvenvik, rundt en mil utenfor Alta.

– I den ene bilen var det en voksen kvinne i slutten av 40-årene som var sjåfør, og i samme bil befant det seg to mindreårige jenter. Det ble raskt konstatert at kvinnen var omkommet. Begge jentene var skadet, og den ene ble erklært død på stedet etter at det var forsøkt hjerte/lungeredning, opplyser lensmann Øyvind Lorentzen.

Den andre jenta ble fløyet til UNN med ambulansefly.

– Jenta er i barneskolealder, og er fortsatt betegnet som alvorlig skadet, opplyser Jørn Resvoll, kommunikasjonsrådgiver ved Universitetssykehuset Nord-Norge torsdag morgen.

Pårørende til alle de involverte er varslet, opplyser politiet i Finnmark til VG.

Lorentzen i politiet opplyser at det var to unge menn i den andre bilen.

De er tidlig i tyveårene og har moderate skader. De er også innlagt på UNN.

– Politiet har gitt saken høy prioritet, og det jobbes med taktiske avhør samt kriminaltekniske undersøkelser. Ulykkeskommisjonen for transportulykker er også koblet inn.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, men det vil den videre taktiske og tekniske etterforskningen kunne si noe om.

Politiet opplyser videre at de vil holde et pressetreff senere torsdag.