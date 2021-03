EKSAMEN: Kunnskapsminister Guri Melby vil at alle skal komme opp til en eksamen. Foto: Lise Åserud, NTB

Vil at alle avgangselever på VGS skal ha muntlig eksamen

I februar ble alle skriftlige eksamener før sommeren avlyst. Nå ønsker regjeringen å endre reglene slik at alle kommer opp til muntlig eksamen.

– Vi ønsker å sikre en mest mulig rettferdig eksamensordning. Derfor mener vi det er riktig at alle får én, og maks én, eksamen, sier kunnskapsminister Guri Melby til NRK som først meldte om saken.

Hun vil nå at alle som går siste året på videregående skal opp til en muntlig eksamen. Avgangskullene er prioritert fordi det er siste mulighet for å få en vurdering.

– I den situasjonen vi er i nå, der vi har avlyst skriftlig eksamen, synes vi det er viktig at alle avgangselever har vært gjennom en eksamenssituasjon og får en vurdering fra en ekstern sensor, sier Melby i en e-post til VG.

Ikke vanlig at alle kommer opp

Vanligvis må cirka 70 prosent av avgangselevene på videregående ha muntlig eksamen. Enkelte må også gjennomføre to muntlige eksamener før de får vitnemål, men det vil kunnskapsministeren nå endre.

– Hensyn til ulike lokale forhold

Melby sier til VG at regjeringen vil sikre at alle får en eksamen, selv om coronapandemien gjorde at skriftlig måtte avlyses

– Muntlige eksamener er lokalt gitte slik at de som lager eksamen kan ta hensyn til ulike lokale forhold med tanke på smittesituasjonen og undervisningen som har blitt gitt, sier hun.

VG har tidligere snakket med flere unge, spesielt avgangskullet fra 2019, som mener det er urettferdig at de må konkurrere om studieplasser på lik linje med de to såkalte corona-kullene fra 2020 og 2021 som er uten eksamenskarakterer.

Alle avgangselever kommer ikke opp til muntlig eksamen på studieforberedende utdanningsprogrammer. Men alle på VG3 studieforberedende utdanningsprogrammer kommer opp i enten en muntlig-, muntlig-praktisk- eller praktisk eksamen, i et vanlig år. Da regjeringen avlyste skriftlig eksamen i februar så var dette blant beslutningene:

Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.

Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.

Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.

For at elevene nå skal kunne komme opp til en lokalt gitt eksamen på Vg3 og påbygg ser regjeringen derfor at det er behov for å ta inn igjen de muntlig-praktiske eksamenene i trekket.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal (over), sier til NRK at han skjønner at politikerne har behov for en ekstern vurdering av elevene.

– Sånn sett er dette en løsning som er akseptabel, sier han til NRK.

For elever på videregående skole som skal ha muntlig eksamen så, fastsettes standpunktkarakter i uke 22.