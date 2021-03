BEKYMRET: Bystyremedlem Afshan Rafiq (H) mener grupper som er overrepresentert på covid-statistikk må prioriteres i vaksinekøen. Foto: Terje Bringedal, VG

Vaksinekampen i Oslo: Ber Raymond prioritere eldre innvandrere

Eldre innvandrere i storfamilier bør prioriteres når Oslo velger intern vaksinestrategi, mener bystyremedlem Afshan Rafiq (H). Uaktuelt, svarer helsebyråden.

– I flergenerasjonsfamilier har ikke de eldre mulighet til å skjerme seg fra smitten fra familiemedlemmer som går på jobb og skole. De blir alvorlig syke, som igjen betyr en stor belastning for storsamfunnet og ikke minst dem selv – fordi de kan måtte bøte med livet, sier høyrepolitikeren.

Hun utfordrer derfor byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til å prioritere vaksinasjon av Oslos eldre innvandrere som bor i storfamilier. Hun er overbevist om at man ved en slik prioritering kan slå flere fluer i en smekk:







– For det første gjør det noe med situasjonen på sykehusene og begrenser smitten i samfunnet. For det andre forebygger vi dødeligheten blant denne gruppen sier hun, og trekker frem FHIs rapport fra desember om coronasmitte og -innleggelser i Oslo.

Innvandrere overrepresentert

Rapporten viser de store forskjellene mellom utenlandsfødte og norskfødte:

Blant utenlandsfødte er andelen smittetilfeller 2185 per 100.000 innbyggere, og andelen innlagte 200 per 100.000 innbyggere

For norskfødte er de tilsvarende tallene henholdsvis 1345 og 62 per 100.000 innbyggere

Rapporten peker også på at personer med fødeland Pakistan, Somalia og Tyrkia er særlig utsatt for å bli smittet eller innlagt med covid-19.

Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand vil få flere vaksiner etter at regjeringen la frem ny vaksinestrategi tirsdag.

– Nå har jo regjeringen besluttet at Oslo skal få ekstra vaksinedoser til bydeler med høy minoritetsandel. Holder ikke det?

– Spørsmålet er hvordan prioritere innenfor bydelene. Det er viktig å synliggjøre denne gruppen, som vi ser er blant de mest sårbare.

HARDT RAMMET: Afshan Rafiq (H), her på kjøpesenteret i bydel Stovner, som er blant de hardest rammede bydelene i Oslo. Bildet er tatt i november 2020. Foto: Terje Bringedal

– Handler om å sette inn støtet der det trengs mest

– Noen vil mene at en slik prioritering vil være det samme som å si at enkelte innbyggere er mer verdt enn andre?

– Jeg vil ikke si det, for å prioritere denne gruppen vil være det samme som å prioritere alle. Det handler om å sette inn støtet der det trengs mest og gir best mulig effekt, sier Rafiq.

– Det er jo en risiko for at smittetrykket kan endre seg og at en slik strategi blir feilslått?

– FHI-rapporten viser at dette er en gruppe som har holdt seg stabilt høyt hele veien. Da sier all logisk tenking at vi burde prioritere dem. Selvfølgelig skal andre risikogrupper også prioriteres, men denne gruppen har nesten ikke blitt nevnt.

Robert Steen: Uaktuelt

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier i et skriftlig svar til VG at det er uaktuelt å følge Rafiqs forslag:

– Byrådet vurderer løpende spørsmålet om prioritering av vaksiner internt i Oslo, men det er ikke aktuelt å prioritere vaksiner på bakgrunn av etnisitet, skriver han i en e-post til VG.

HELSEBYRÅD: Robert Steen. Foto: Fredrik Hagen

Han sier de vil fortsette å følge den aldersbaserte rekkefølgen til Folkehelseinstituttet. Det innebærer at de eldste i de prioriterte bydelene vil bli vaksinert først.

– Vi har hele veien ment at beskyttelse av innbyggerne i disse områdene vil både gi mindre risiko for alvorlig sykdomsforløp og død for den enkelte, og mindre belastning på helsetjenesten i områdene, og legger til:

– Den største utfordringen vil fremdeles være å få nok vaksiner til Norge. Her bør Rafiq bruke tiden sin på å forsikre seg om at hennes egen regjering gjør det de kan for å sørge for nok doser til Norge.