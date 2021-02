Fagdirektør Frode Forland i FHI. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

FHI: Begynner å se effekten av vaksineringen blant eldre

Norge begynner nå å se effekten av vaksineringen blant eldre. Det er færre sykehusinnleggelser og færre dødsfall.

Det opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det vi ser er at antall innleggelser går ned, og det er jo de eldste som blir syke og havner på sykehus. Det er også der de fleste dødsfallene er, og vi ser færre utbrudd på institusjoner for eldre. Det tror jeg vi kan ta som et klart signal på at vi begynner å se effekten av vaksinen, sier Frode Forland, fagdirektør ved FHI, i et intervju med VG.

– Det er et veldig positivt bilde, egentlig, legger han til.

Det har vært en stor nedgang i smittetilfeller blant de eldste, viser VGs statistikk:

I aldersgruppen 90+ ble 73 personer per 100.000 innbyggere registrert smittet i uke 53.

I uke 5 ble 11,1 personer per 100.000 innbyggere registrert smittet.

– Det er en betydelig nedgang, men vi har også en god nedgang i aldersgruppen 20–29 år, sier Forland.

– De var helt oppe i 160 smittede per 100.000 og er nå nede i 43, understreker han.

Samtidig har smittetrykket holdt seg litt stabilt blant de aller yngste, i aldersgruppen 0–19 år.

– De yngste aldersgruppene har vært ganske stabile de siste fem-syv ukene. Jeg tenker at noe av dette er uttrykk for at man har stengt mye av aktivitetene for de voksne og prøvd å holde skolene og aktivitet for barn og unge oppe slik at det er litt større kontaktflate mellom de yngste aldersgruppene enn det er blant de voksne, sier Forland.

Han viser også til at det har vært noen utbrudd blant skoleklasser.

– Fortsatt er den største faren for å bli smittet hvis noen i familien får det, sier Forland.

Tror vi klarer å holde smitten nede

– Tror du vi klarer å holde igjen til man har vaksinert nok folk for å unngå en ny bølge?

– Jeg tror og håper at vi klarer å holde dette i sjakk – selv om det kan bli lokale utbrudd – til vi har vaksinert nok til at vi kan begynne å slippe opp. Men det kan bli noen tøffe uker fremover med lokale nedstengninger, sier Forland.

Han opplyser at smittesporerne er mye mer på alerten nå enn hva de var i mars-april i fjor.

– Vi har registrert 2500 smittesporere, og om lag halvparten av dem er aktive hver uke, sier Forland.

Han peker på den positive trenden i Oslo hvor det er smittenedgang også i bydeler som Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand som har slitt med et høyt smittenivå.

– Det er veldig positive tall. Dette går fint nedover, sier fagdirektøren.

Nedgangen, mener han, er et resultat av de strenge tiltakene som er innført.

– Smittetallene er lave fordi tiltakene er strammet inn i hele landet, og kommunene jobber tøft med å slå ned lokale utbrudd, sier Forland.

Han peker også på at mutantviruset sprer seg raskere enn det opprinnelige, i tillegg til at folk som får dette også kanskje kan bli noe sykere.