Tar utradisjonelt russevalg

Foto: Privat

Ikke alle er like opptatt av dyre busser og drøye låter i russetiden. Erling Eide Hustvedt (18) fra Trondheim går motstrøms – og kommer samtidig med et lite stikk til sine medruss.

Hustvedt er på russegruppen «Erling 2021» – men han er også eneste medlem. Selv beskriver 18-åringen prosjektet som satire på dagens russekultur.

– Jeg prøver å gjøre litt narr av pengebruken og at russegrupper er så seriøse. Mange planlegger flere år i forveien. Det er helt rart, spør du meg.

Meningen med sologruppe er ifølge Hustvedt å formidle at det også er greit å ikke være en del av en gruppe.

– Det er statusjag og et enormt penge- og gruppepress, og det fører til ekskludering, sier Hustvedt.

– Tanken bak er fin, men det har gått fra å være en feiring av 13 års skolegang til å bli en konkurranse om å være den kuleste gruppen, bruke mest penger og ha den drøyeste sangen.

Foto: Instagram: erling2021

Mer inkluderende

Hustvedt mener russefeiringen tydeliggjør hvem som er del av en gruppe og hvem som ikke er det.

– Man ser hvem som sitter med de samme genserne i kantina og sånn. Grupperingene eksisterer jo allerede, men det blir enda tydeligere i russetiden. Det er mye stress, press og forventninger.

Hustvedt mener russen i Trondheim mangler en felles arena å samles på.

– Sånn som det er nå er enkeltindivider mer avhengig av å bli inkludert i en gruppe.

Han håper man kan gå tilbake til at russefeiringen er mer åpen og inkluderende.

– Oppfordringen er å inkludere flere.

Har hatt flere dekknavn

Også på østlandet finnes det russ som går mot strømmen. Martin Strøm (18) er eneste medlem av solorussegruppen «Morty 2021». Han har egen logo, genser, klistremerker, instakonto og sang – «Marty 2021».

– Jeg startet ganske tidlig med å slippe dekknavnet, for omtrent ett år siden. Så slapp jeg et nytt navn for et halvt års tid siden, og så kommer det enda et nytt navn om ikke så alt for lenge, sier Strøm.

Han forteller at han prøver å gjøre «gruppen» så lik en ordinær russegruppe som mulig.

– Jeg gjør det for å vise folk at det er greit å være alene, og at man ikke trenger å være på russebuss for å ha det gøy og feire 13 års skolegang.

– Ikke farlig å ikke gå «all in»

Strøm spiller håndball og går på Wang Toppidrett i Oslo.

Foto: Privat

– Jeg sto mellom vennegjengen i Ski og i klassen. I klassen driver alle med toppidrett, og har ikke mulighet eller tid til buss. I Ski går vennen mine «all in». Jeg ville ikke være med noen av dem, så jeg gjør min egen greie, og går «all in» på min egen måte, sier han, og legger til at han ikke kommer til å feste hardt i russetiden.

18-åringen mener at man ikke trenger å være på buss for å ha en morsom feiring.

– Jeg har ikke følt meg utestengt, men jeg tenker at det sikkert er mange som føler på det. Jeg ville vise at det ikke er farlig å ikke gå «all in». Man får en fin feiring uten å være på buss også. Det blir det man gjør det til selv.

Mener noe må gjøres

Hustvedt i Trondheim forteller at han har fått positive tilbakemeldinger fra folk som setter pris på det han gjør.

Foto: Instagram: erling2021

– Mange er enige i at det har gått for langt. Det er jo snakk om mye penger. For min del er det nok å bare ta en øl med kompiser etter skolen.

Selv har ikke Hustvedt høye forventniger til feiringen.

– Det er litt kjipt at vi ikke kan samle store folkemengder, men det er den tiden vi lever i.

Hvis samfunnet åpner mer før russefeiringen gleder han seg til å møte litt flere folk.

– Jeg kjenner mange, og kommer til å ha folk å henge med, men det er kjipt for de som ikke er del av en gjeng. Det er vanskelig å løse, men noe må gjøres.