Her er forslagene som Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne fremmer i Oslo bystyre onsdag.

Forslag nummer to, tre og fire fremmes sammen med Høyre, og vil gi flertall:

1. Bystyret ber byrådet sikre at 10% av boligene i Hagegata 31, dvs. 6 boliger, forblir i kommunens eie. Det gis fortsatt unntak for at beboere i kommunal bolig som ønsker å kjøpe denne kan få adgang til dette selv om det vil redusere kommunens totale eierskap i sameiet.

2. Bystyret ber byrådet kontakte bydelen for å forsikre seg om at familien får vurdert muligheten for startlån på nytt.

3. Bystyret ber byrådet gjennomføre en helhetlig gjennomgang av regelverket for tildeling av kommunale boliger, herunder at det gjøres vurderinger knyttet til inntektsgrenser, rutiner for utkastelser og kommunikasjon mellom offentlige etater og beboere.

4. Bystyret ber byrådet igangsette forsøk som lar beboere i kommunale boliger få kjøpe bolig gjennom leie-til-eie eller lignende.

5. Bystyret ber byrådet utarbeide retningslinjer for husbankfinansiering og bruk av startlån.

6. Bystyret ber kontrollutvalget gjennomføre en revisjon av praktiseringen av reglene for Husbanklån og tilskudd i bydeler med størst andel kommunale boliger.

7. Bystyret ber Kontrollutvalget foreta en gjennomgang av bydelenes «Barnets Beste vurderinger» og oppfyllelsen av «Instruksen om behandling av søknader om kommunal bolig i Oslo kommune» fra 21.11.2017 paragraf 8.2

8. Bystyret ber byrådet gjøre en vurdering av å innføre midlertidig stans i utkastelser av barnefamilier fra kommunale boliger så lenge korona-pandemien pågår.