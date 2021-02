KASTET UT: Politiet måtte bistå namsfogden da familien Jama ble kastet ut av leiligheten der de har bodd i ti år. Foto: Bjarte Breiteig

Bystyret fastholder utkastelsen:- Ulovlig, mener advokat

Bystyret i Oslo opprettholder vedtaket om å kaste ut familien på Tøyen. Advokaten deres vil ta rettslige skritt for at de skal få tilbake nøklene.

Den somaliske fembarnsfamilien får ikke lenger bo i treromsleiligheten, fordi inntekten deres i fjor var høyere enn inntektsgrensen for å få kommunal bolig i Oslo.

Namsfogden bistått av bevæpnet politi kastet dem ut forrige onsdag.

Rødt, Venstre, Sp og KrF ba bystyret om å oppheve utkastelsen og stille saken i bero, inntil regelverket for kommunale boliger er gjennomgått.

Opposisjonen fikk ikke byrådet og flertallet med seg.

Men bystyret vedtok å be byrådet vurdere å innføre midlertidig stans i utkastelser av barnefamilier fra kommunale boliger, så lenge coronapandemien pågår.

Krever leiligheten tilbake

Nå er Tøyen-familiens advokat klar til å begjære midlertidig forføyning overfor Oslo byfogdembete, med krav om at de får flytte tilbake til sin kommunale leilighet.

– Utkastelsen er ulovlig. Vi vil umiddelbart angripe saken rettslig, sier advokat Olav Lægreid til VG.

Han viser til at familien har krav på tilfredsstillende erstatningsbolig, men mener at de ikke har fått eller er tilbudt noe realistisk alternativ til leiligheten på Tøyen.

KLAR: Advokat Olav Lægreid representerer fembarnsfamilien som ble kastet ut av sin kommunale leilighet på Tøyen. Foto: Terje Pedersen

– Familien er splittet og innlosjert hos venner og kjente. De har frist til mandag med å hente møblement og eiendeler i leiligheten de er utestengt fra, opplyser advokat Lægreid.

Han sier han vil foreta flere rettslige handlinger for at familien skal få leiligheten tilbake.

Bystyret vedtok å be byrådet kontakte bydel Gamle Oslo, for å forsikre seg om at familien får vurdert muligheten for startlån på nytt.

Bystyret vedtok videre å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av regelverket for tildeling av kommunale boliger.

– Vil gjennomgå regelverket

– Den aktuelle saken har synliggjort at tiden er overmoden for å vurdere regelverket fra 2003 på nytt, uttalte sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) i Oslo bystyre onsdag.

Hun lover fortgang i gjennomgangen av regelverket. Hansen opplyser også at bystyret har satt av 1,6 milliarder kroner til å skaffe nye kommunale boliger de neste fire år.

– Vi er opptatt av å finne løsninger som ivaretar likebehandlingsprinsippet og sørger for at alle vanskeligstilte som trenger bolig, har de samme muligheter og rettigheter.

SAMTALER: Mohamed Jama snakker med en politimann under utkastelsen fra Hagegata 31 på Tøyen forrige onsdag. Foto: Bjarte Breiteig

Hansen sier at Oslo kommune i samarbeid med Husbanken vil finne ut om startlån og andre tilskudd kan benyttes på flere og bedre måter.

– Utfordringen for mange som leier kommunal bolig, er å få kjøpt i samme område, sier byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Inntekten var for høy

Familien fikk avslått sin søknad om fornyet leiekontrakt i Hagegata 31, fordi foreldrenes inntekt i 2019 var høyere enn veiledende inntektsgrense for kommunal bolig.

Utkastelsen utløste en støtteaksjon og innsamling for familien.

Over 1,5 millioner kroner er hittil samlet inn. Familien fikk avslått søknad om startlån til egen bolig, fordi kommunen fant at de ikke kunne betjene lånet.

Familien betaler 17.500 kroner måneden for sin treroms leilighet på 80 kvadratmeter.

Utkastelsen som først ble dekket av TV2, har utløst politisk debatt om sosial boligpolitikk i et presset boligmarked preget av ekstrem prisvekst.

TØYEN: Hagegata 31 på Tøyen i Oslo var tidligere eid av kommunen, men beboerne har kjøpt de fleste leilighetene. I dag er bare seks leiligheter kommunale. Foto: Mattis Sandblad

– Saken opprører mange

– Det er forståelig at saken har skapt et enormt engasjement. Saken opprører mange av oss. Det er veldig fint å se alle som slår ring om familien, sier byråd Rina Mariann Hansen.

Hun mener engasjementet for familien Jama handler om å beholde mangfoldet i en bydel der boligprisene er presset og sier det er viktig å ta lærdom av enkeltsaker.

– Men vårt ansvar er først og fremst å treffe gode politiske beslutninger som sikrer gode rammebetingelser og utforme et regelverk som sikrer likebehandling, sier Hansen.

– Systemet fungerer ikke godt

Høyres Anne Haabeth Rygg mener systemet for tildeling ikke fungerer godt.

– At det ikke er gjort feil, betyr ikke at det som skjer med familien er riktig. Denne familien er ikke unik. Hvert år er det 172 utkastelser fra kommunale boliger, påpeker Rygg.

Venstre Hallstein Bjercke mener at Oslo kommune har opptrådt uverdig og Rødts Sofia Rana fremholdt at «unger ikke skal bli kastet ut fra hjemmet av væpnet politi».

– Forferdelig eksempel

– Saken er et forferdelig eksempel på hvordan kommunale beboere presses inn i en fattigdomsfelle, uttalte Rødt-politikeren i Oslo bystyre onsdag kveld.

Bydel Gamle Oslo har registrert 3000 vanskeligstilte husstander som enten har kommunale boliger eller får bostøtte for å leie privat.

46 husstander står i kø for å få kommunal bolig i bydelen, 16 av dem er barnefamilier.

– Vår hovedprioritet er å ivareta dem som er mest sårbare og har de største utfordringene i boligmarkedet, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran.