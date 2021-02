BEKYMRET: Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) er urolig over de høye smittetallene. Foto: Sven Arne Buggeland

Hver fjerde har ukjent smittevei: − Urovekkende

KRISTIANSAND (VG) For hver fjerde som tester positivt i Kristiansand, er smitteveien ukjent: – Det er det som gjør oss urolige, sier ordføreren.

Av Sven Arne Buggeland

Jan Oddvar Skisland (Ap) avbrøt vinterferien og er tilbake på rådhuset. Smittetallene er for øyeblikket høyere i Kristiansand enn i Oslo.

– Min største bekymring er at sørlendingene ikke tar smitten nok på alvor. Situasjonen er dramatisk. Det er urovekkende at vi ikke har klart å snu kurven, sier ordføreren til VG.

Formannskapet i Kristiansand besluttet tirsdag at alle skal bruke munnbind i det offentlige rom innendørs. De vedtok også at munnbind skal være tilgjengelig på alle lokalbusser.

– Men det ser ut som om det tar litt tid før folk skjønner det, sukker Skisland.

Han sier at Kristiansand ikke har kultur for å bruke munnbind, i motsetning til byer som har hatt større utbrudd. Sørlandsbyen var lenge forskånet for pandemien.

ALVOR: Snur ikke smittekurven de neste dagene, vil formannskapet i Kristiansand med ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i spissen vurdere å innføre enda strengere, lokale tiltak. Foto: Sven Arne Buggeland

Rett nok kom viruset tidlig til Kristiansand, flybårent fra Italia og Østerrike etter vinterferien i fjor. Og før smitten spredte seg for alvor i Norge, hadde byen fem dødsfall på et sykehjem.

– Siden hadde vi stort sett hatt kontroll på smitteveiene, sier ordføreren.

Men coronasmitten har eksplodert i Kristiansand de siste par ukene. Først innenfor klynger som rusmiljøet og skoler, slik at kommunen fortsatt hadde en slags oversikt.

Så begynte viruset å spre seg i brede lag.

47 med ukjent smittevei

I dag har byen 203 smittede per 100.000 innbyggere. Oslo har 200.

Siden 15. februar har kommunen registrert 182 smittede, hvorav 47 foreløpig er kodet som ukjent smittevei. Det utgjør cirka 25 prosent av de smittede.

SNUDDE: Kommuneoverlege i Kristiansand Styrk Fjærtoft Vik mente munnbind ikke var nødvendig de første ukene av året, men endret oppfatning. Foto: Sven Arne Buggeland

– Selv om vi finner smitteveien for noen flere, er omfanget fortsatt urovekkende, sier kommuneoverlege i Kristiansand Styrk Fjærtoft Vik til VG.

– Har dere kontroll?

– Nå er vi i en situasjon der vi må bruke strenge tiltak for å gjenvinne kontroll, sier Vik.

Formannskapet vedtok å innføre full skjenkestopp og stenge treningssentre, svømmehaller og innendørs underholdnings- og fritidsaktiviteter.

– For munnbind ønsket vi litt strammere regler enn administrasjonen foreslo. Da smitten var lav, ble munnbind oppfattet å være «overkill». Slik er det ikke lenger, sier ordføreren.

BUSS: Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland vil at Agder Kollektivtrafikk skal ha munnbind tilgjengelig for passasjerene. Foto: Sven Arne Buggeland

Mot munnbind tidligere

Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik anbefalte ikke et påbud om munnbind, etter å ha gjennomgått smittesituasjonen i Kristiansand begynnelsen av 2021.

253 personer fikk påvist smitte i årets fem første uker. Smitteveien var kjent for 242 av dem. Ti av de 11 med ukjent smittevei ble intervjuet. Bare to hadde tatt buss uten munnbind.

Viks konklusjon var at et påbud om munnbind på kollektivtrafikk i Kristiansand i denne perioden maksimalt ville kunnet redusere smittebelastningen fra 253 til 251 personer.

– Den faglige vurderingen er derfor at et påbud om bruk av munnbind på butikker, kjøpesentre og busser i uke 1–5 ikke ville stått i forhold til nytten, skrev Vik 15. februar.

– Signaleffekt

I dag mener han situasjonen er annerledes.

– Høyere smittetall og flere med ukjent smittevei gir nå grunn til å innføre bruk av munnbind i det offentlige rom, sier kommuneoverlegen i Kristiansand.

Ordføreren opplever ikke at politikerne og den smittefaglige ekspertisen lokalt er uenige i dag. Han minner om at munnbind også har en signaleffekt.

– Munnbind viser hvordan vi tenker om alvoret i situasjonen, sier Skisland.

HANDLEGATE: Ordføreren anbefaler alle å bruke munnbind når de handler i Markens gate i Kristiansand. Foto: Sven Arne Buggeland

Vektere deler ut munnbind på de mest trafikkerte bussholdeplassene i Kristiansand. Ordføreren anbefaler kjøpesentrene å gjøre det samme.

– Så sent som i går registrerte jeg butikkansatte uten munnbind. Jeg håper de forstår at dess mer de bidrar, dess større er sjansene for at de slipper nedstengning, sier Skisland.

På kjøpesenteret Sanders i Kvadraturen går Mette Tollefsen Jensen med munnbind. Mange andre, både ansatte og kunder, er uten.

– Jeg forstår at politikerne ikke kan påby munnbind, men synes de kunne vært enda tydeligere på at folk skal bruke dem, sier 30-åringen fra Kristiansand.

’KJØPESENTER: Mette Tollefsen Jensen (30) bruker munnbind på kjøpesenteret Sanders i Kristiansand. Foto: Sven Arne Buggeland

Vet ikke om mutert

Kristiansand har ikke fått svar på prøver som kan avdekke om muterte virus er kommet til byen. FHI anslår at 20–30 prosent av tilfellene i dag er den britiske varianten.

– Vi har foreløpig ikke indikasjoner på at dette utbruddet er forårsaket at et særlig spredende virus, som den engelske eller sørafrikanske mutasjonen, sier Styrk Fjærtoft Vik.

Men kommuneoverlegen ser at mutasjonene sprer seg ellers i landet og tenker det er sannsynlig at de også vil komme til Sørlandet.

