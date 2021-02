STOPP: De som møtte opp ved vaksinesenteret i Sarpsborg i dag for å få sin andre dose med Pfizer-vaksinen ble skuffet. Foto: Christer Andreassen

Vaksinekjøleskap ødelagt i Sarpsborg - må kaste 300 doser

Over 300 vaksinedoser må kastes og kommunen har hasteinnkalt helsepersonell for å sette vaksinene.

Publisert:

Et kjøleskap med drøye 600 vaksinedoser mistet strømmen i natt. Nå må over 300 av dem kastes, og resten er satt i karantene.

– Vi har hatt et uhell med et kjøleskap på vaksinesenteret vårt. Vaksinene er ikke oppbevart slik de skal ved riktig temperatur, forteller helsesjef i Sarpsborg Øivind Werner Johansen.

Det var vaksiner fra Pfizer/BioNTech og AstraZeneca som sto i kjøleskapet.

En stund var det uklart hva som skulle skje med vaksinene, men fredag ettermiddag har Sarpsborg kommune fått beskjed fra Folkehelseinstituttet:

Pfizer-vaksinene skal ikke brukes, og AstraZeneca-vaksinene er satt på vent inntil videre.

Til tross for det, er det ingen grunn til bekymring, forteller Johansen til VG.

– Vi har fått bekreftet at vi får erstattet Pfizer-vaksinene av FHI. De kommer i tillegg det vi er forespeilet, og kommer neste uke. Det er vi veldig fornøyd med, sier helsesjefen.

Fortsetter vaksinasjon av helsepersonell

Vaksinedosene fra AstraZeneca var planlagt for bruk likevel, da de tåler varmere temperaturer bedre enn Pfizers gjør.

Kommunen hasteinnkalte helsepersonell for å få brukt dem innen 48 timer.

– Det har vært en diskusjon om hvorvidt de dosene skal brukes, så de er satt i karantene enn så lenge mens man venter på svar fra produsenten. Vi bruker i stedet de dosene som vi hadde planlagt å bruke neste uke, fram til vi får en avklaring, forteller Johansen.

– Hasteinnkallingen står fortsatt, legger han til.

Måtte vente på beskjed

De drøye 300 dosene med Pfizer-vaksinen som skulle settes hos eldre som andregangsdose var det fredag morgen uklart om man kunne bruke.

Vaksinen fra Pfizer og BioNTech er nemlig svært sensitiv for temperaturendringer.

Dosene må oppbevares i 75 minusgrader for å holde seg stabile, og tåler maks fem dager i kjøleskapstemperatur og to timer i romtemperatur.

Fredag formiddag sa Johansen til VG at det derfor var en mulighet for at de kunne være nødt til å kassere vaksinene.

– Der er vi i dialog med Folkehelseinstituttet om hva vi skal gjøre, vi har ikke fått beskjed ennå, sa helsesjefen.

FHI: Avventer svar fra produsenten

Folkehelseinstituttet sier at de har kontaktet Pfizer for å få svar på om vaksinen kan brukes eller ikke.

– Jeg kan bekrefte at vi er kjent med saken, og at vi har sendt forespørselen videre til produsenten som må gi en uttalelse angående om vaksinene kan brukes eller ikke, da det dreier seg om et avvik som går ut over det vi har stabilitetsdata for, og at vi forholder oss til dette. Enn så lenge har vi ikke fått noe svar, skriver Espen Ellingsen i FHI i en e-post til VG.

– I mellomtiden har kommunen fått beskjed om at vaksinen ikke skal brukes til vi får noen tilbakemelding, opplyser Ellingsen.

Feilen ble oppdaget fredag morgen da vaksinering skulle starte opp, og kommunen ble tvunget til å sende eldre hjem uten den andre dosen.

– Det er veldig leit og beklagelig, men de skal få vaksine - det lover jeg dem, sier helsesjefen i Sarpsborg.

Johansen understreker at de som måtte dra hjem igjen uten vaksinedosen sin fredag vil bli innkalt til ny time innen kort tid.

Hva som førte til at kjøleskapet mistet strømmen er ennå ikke kjent.

– Vi skal gå gjennom hva som har skjedd og gjøre alt vi kan for at det ikke skjer igjen.