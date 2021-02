IKKE HELT GRATIS: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum velger en tredje fergevei. Her på Aker Brygge ved Nesodden-fergen en varm sommerdag i juli 2020. Foto: Eirik Røsvik, VG

Her er Vedums løsning for Ferge-Norge

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil gi gratis ferge i distriktene, men ikke for Nesoddfergen. Han avviser at han er klimabrems.

Av Bjørn Haugan

Frp vil ha gratis ferge og Ap vil ha til halv pris.

Vedum forteller nå om sin fergevei.

– Vi kommer onsdag til å fremme et forslag i Stortinget, hvor vi ber om støtte for en bred plan for Ferge-Norge, sier Sp-leder Vedum til VG.

Punktene

Forslaget har fem hovedpunkter:

1. Innføre en ordning med gratis ferge – og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100.000 passasjerer årlig gratis.

2. Stortinget ber regjeringen halvere ferge- og hurtigbåtprisene for de resterende ferge og hurtigbåtene.

3. Innføre maksimalpris for pendlere som er avhengige av ferge- og hurtigbåtbilbudet.

4. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for hvordan ferge- og hurtigbåttilbudet langs kysten kan sikres og forbedres.

5. Lage ny finansieringsordning hvor staten tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk.

– De som trenger det mest, får mest

– Det siste punktet er viktig. En årsak til det forrige fergeopprøret var at brukerne fikk regningen for dyre elferger. Den kostnaden skal staten ta i fremtiden, sier Sp-lederen.

– Når det gjelder billettpris legger Sp seg mellom Frp som vil ha gratis ferger og Ap som vil ha halv pris?

– I motsetning til Frp ønsker vi en helhetlig plan for fergene i Norge, hvor de som trenger det mest, får mest.

– De som ikke har fastlandsforbindelse?

– Ja, og samband med under 100.000 passasjerer, som er i tråd med forslaget til Victor Norman-utvalget, som nylig la frem sin innstilling.

Ikke Nesoddfergen

– I innstillingen heter det at «Ifølge Ferjedatabanken utgjorde inntektene for de 24 sambandene med færre enn 100.000 passasjerer i året, kun 57 millioner kroner i 2019».

– Det er en lav pris å betale for at mange skal kunne kutte fergekostnadene sine, sier Vedum.

– Så skal alle andre ferger få halv pris?

– Ja, nesten. Endel fergestrekninger konkurrerer med tog, buss og bane. Der er det ikke naturlig å halvere prisen.

– Så passasjerene fra Nesodden skal ikke få lavere pris?

– Nei, i praksis ikke. Vi ber om at det settes en grense på 40–50 kroner billetten.

– Rammer skeivt

– Viser ikke det at dere bare prioriterer distriktene?

– Jo, i den saken her så er det nettopp distriktene som skal få hjelp. Høye utgifter til ferge og hurtigbåt rammer sosialt og geografisk skeivt og innbyggerne langs kysten rammes urimelig hardt, sier Vedum.

– Med flere ulike forslag; hvordan skal dere bli enige med Frp, Ap eller andre?

– Vi skal nå se hva vi kan enes om. Forskjellen er at vi fremmer et helhetlig forslag, hvor kvalitet også er viktig. Det hjelper ikke med billig ferge, hvis siste avgang klokken 2300 legges ned og du ikke kommer deg hjem fra kveldsjobbing.

– Bremsekloss?

Statlig finansiering av elferger er et grønt trekk:

Vedums partikollegaer Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen har overfor NRK etterspurt en sterkere klimaprofil i Sp. Vedum har ikke akkurat bidratt til det gjennom nylige utspill:

Først gjennom å så tvil om han står bak klimamålene og kamp mot Oslo-planer om utslippsfrie bilsoner.

– Du blir fremstilt som en grønn bremsekloss og en som driver med dieselpopulisme?

– Nei, jeg står for en offensiv klimapolitikk der de som har minst ikke skal få de største regningen.

– Kommer ikke på tale

Det klare vedtatte målet er at det bare skal selges elbiler i Norge fra 2025.

– Det kommer ikke på tale med noe forbud. Det går ikke an. Det var Ap som la opp til en politikk som gjorde det billigere å kjøpe dieselbiler. Da kan vi ikke forby det nå. Mange er avhengige av dieselbilen de har kjøpt og de skal fortsatt få kjøre det.

DUELL: Trygve Slagsvold Vedum er ofte i bilduell med Frp-leder Siv Jensen. Denne gangen dreier det seg om fergepriser. Foto: Trond Solberg

– Hvor lenge?

– Jeg støtter helt og fullt det grønne skiftet. Elbilene kommer og vil ta over, men ikke gjennom pålegg og forbud.

Han sier det også var grunnlaget for hans reaksjon mot Oslo-forslaget.

– Hvis mor og far skal kjøre til byen og hilse på barn, skal de da nektet å kjøre til hovedstaden sin. Jeg er ikke med på å gjøre det vanskeligere for folk - om det er håndverkeren som trenger en varebil - eller de som bor sentralt og ikke har råd til en ny bil. Makan, sier han.

Kystfiskere

Vedum sier de skal gå grønt, men med sunn fornuft.

– 2000 kroner i økt CO2-avgift er et slikt eksempel. Det kan gå for olje- og gassindustrien, som har enorm lønnsomhet, men det går ikke for en kystfisker i Finnmark, som så vidt får det til å gå rundt.