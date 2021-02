Nettavisen: Lagleder dømt til 21 års forvaring for overgrep på Norway Cup

En mann er i Bergen tingrett dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år for overgrep som skal ha skjedd på Norway Cup i 2005, melder Nettavisen.

Publisert: Nå nettopp

Den 50 år gamle mannen skal ha forgrepet seg på en jente under 16 år som han var lagleder for under fotballturneringen. Minstetiden er satt til 10 år.

Voldtekten skal ha funnet sted på et rom på skolen der laget bodde under turneringen, ifølge Nettavisen.

I tillegg til 21 års forvaring er mannen dømt til å betale oppreisningserstatning til offeret på totalt 3,7 millioner kroner, skriver avisa.

Frifinnes på et tiltalepunkt

Han frifinnes for et tiltalepunkt som handler om påståtte, gjentatte overgrep i etterkant av hendelsen på Norway Cup i 2005 og fram til og med 2007.

Mannen sitter allerede i fengsel i forbindelse med en annen overgrepssak, etter at han i starten av november ble dømt til 21 års fengsel i det som omtales som en dark room-sak for bestilling av overgrep mot små barn på Filippinene.