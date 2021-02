USIKKER: Andrea Horne (18) brenner for å hjelpe mennesker og ønsker å bli forsvarsadvokat. Hun frykter avlyst eksamen og skyhøye karaktersnitt gjør det vanskeligere å komme inn på studiet. Foto: Privat

Føler seg mindre klar for høyere utdanning: − Jeg har ikke hatt en eneste eksamen

Erik Lindstøl (18) og Andrea Horne (18) føler seg dårlig forberedt til høyere utdanning. Skoleforsker sier «coronaskolen» rammer alle – også de med gode karakterer.

Av Daniel Lundby Olsen

Forrige uke valgte regjeringen å avlyse skriftlig eksamen på grunn av den utfordrende undervisningsformen under pandemien. Det samme skjedde i fjor.

Det betyr at flere av årets avgangselever risikerer å gå ut fra videregående skole uten en skriftlig eksamen. Den digitale undervisningen har også vært vanskelig for mange.

– Jeg opplever det er vanskelig å følge med og fokusere i timen når man stirrer på en skjerm hele dagen. Jeg føler meg mindre klar for videre utdanning, fordi jeg rett og slett sitter igjen med dårligere kunnskap, sier hun til VG.

Horne legger til at hun nå vurderer et friår før hun søker høyere utdanning.

– Jeg har ikke hatt en eneste eksamen

Horne sier hun helst skulle sett at eksamen ikke ble avlyst. Hun mener det ville vært en god erfaring og forberedelse til studentlivet.

– Jeg har ikke hatt en eneste eksamen i løpet av videregående og dette vil mest sannsynlig skape en vanskeligere overgang.

– Mange er lettet over at eksamen ble avlyst, muligens fordi de ikke innser de fremtidige konsekvensene. Samtidig som de fleste sitter igjen med rekordhøye karaktersnitt, sitter man også igjen med lite læringsutbytte, påpeker hun.

MISFORNØYD: Andrea Horne (18) og Erik Lindstøl (18) sier de er langt fra fornøyd med undervisningen det siste året og frykter det kan få negative konsekvenser for dem i fremtiden. Foto: Privat

Vanskelig å finne rett studie

– Jeg føler på mangel av viktig kunnskap, i tillegg til evnen å kunne ta til meg kunnskap på en god måte, sier Erik Lindstøl til VG.

Han sier fraværet av diskusjoner med lærere og elever har gjort at både motivasjon og læringsutbytte har gått ned. Han føler seg ikke godt nok rustet til å begynne med høyere utdanning. Tidligere i år skrev Lindstøl en kronikk i VG hvor han ba om at eksamen ble avlyst.

– Jeg har slitt med å finne ut hva jeg liker å lære om, og da blir det vanskeligere å rette seg inn mot et studie, fortsetter han.

Vil tilpasse mer for elevene

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er opptatt av at alle elever skal være klare for videre utdanning eller arbeidslivet etter videregående

– Det settes av midler slik at avgangselever som mangler karakterer og ikke får vitnemål, kan få hjelp.

– Hvordan kan man tilrettelegge for kullene som ikke har hatt eksamen?

– I denne krisesituasjonen får vi støtte oss mer på standpunktkarakterene. For noen vil det være en fordel, for andre ikke. Dette er vi klar over, men vi mener dette er beste løsningen nå, fortsetter Melby.

AVLYST: Kunnskapsminister Guri Melby besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener forrige uke. Begrunnelsen var at elever dette skoleåret hadde til dels svært ulikt tilbud om opplæring, noe som ville gitt et ulikt vurderingsgrunnlag. Foto: Frode Hansen

Vil ramme også de beste

Thomas Nordahl er professor ved Høgskolen i Innlandet og en av Norges fremste skoleforskere.

– Spørsmålet er om noen elever på grunn av det forhøyede karaktersnittet, havner på studier de ikke mestrer. Det er ingen tvil om at hjemmeskole og digital undervisning slår negativt ut på kunnskap og utbytte.

Nordahl mener «coronaskolen» vil ramme alle elever – også de beste.

FRYKTER LETTVEKTERE: Thomas Nordahl sier mindre oppfølging fra læreren gjør at læringsutbytte blir mindre. Det kan føre til at mange starter på universitetet med mindre kunnskaper innenfor de sentrale områdene de skal studere enn de ville fått fra vanlig skolegang. Foto: Line Møller

– Mange skoler jobber for at standpunktkarakterene ikke er mye høyere enn eksamenskarakterene, fordi det tyder det på at man er for snill med standpunkt. Når eksamen nå blir avlyst, så risikerer vi at mange elever får høyere karaktersnitt enn de faktisk har ferdigheter og kunnskap til.

– Må bli bedre på tilrettelegging

Nordahl sier de fleste utdanningsinstitusjoner ikke er flinke med å tilrettelegge og tilpasse nivået på undervisningen for nye elever.

– Vi må i større grad møte disse studentene halvveis, siden de kommer fra to «år» med veldig annerledes undervisning. Min erfaring er at vi er for dårlig på dette.

Skal forske på «coronakullene»

Psykologspesialist Sverre Urnes Johnson er en av forskerne som skal følge utviklingen til avgangselevene fra «coronaskolen» tett.

– Frykten er at de som i utgangspunktet sliter, vil få det tøffere.

Johnson sier de nå er i gang et forskningsprosjekt for psykisk helse blant unge og voksne som følger av coronapandemien, som strekker seg fra våren i fjor og til 2022.

– Ensomheten fra i vår og sommeren var forhøyet sammenlignet med nivåer før pandemien. I tillegg forsvant en rekke viktige overgangsritualer som fadderuke og russefeiring, delvis. Bekymringen er at de som allerede er ganske sårbare, blir i enda større grad hengende etter.