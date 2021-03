DYR HJEMREISE: Steve Henriksen (52) bor store deler av året i Spania av helsemessige årsaker. Hjemreisen er dyr og 52-åringen reagerer på at han i tillegg må betale for karantenehotell, når han kan tilbringe den i egen campingvogn. FOTO: Privat

Steve (52) ber om karantene i egen campingvogn – må på hotell

Steve Henriksen får blankt nei på ønske om fritak fra karantenehotell av norske myndigheter.

Av Daniel Lundby Olsen

Publisert: Nå nettopp

– Det er skremmende at man skal bli innlosjert på et hotell fullt av folk som man ikke vet smittestatus på, sier Steve Henriksen (52) til VG.

Steve Henriksen bor hele vinterhalvåret i Roquetas De Mar i Spania av helsemessige årsaker. 52-åringen lider av en autoimmun sykdom som gir kronisk leddbetennelse og som kan gjøre ham invalidisert på vinteren, spesielt når det er dårlig vær.

Under oppholdet i Spania, bor han i en campingvogn. Han reagerer sterkt på at han må på karantenehotell når han returnerer til Norge og mener det er fult mulig for ham å sone karantenen i bobilen. Det har han både mat og vann til å gjøre.

– Har du vært i kontakt med norske myndigheter om situasjonen din? Hva svarer de?

– Svaret er uansett at jeg må inn på karantenehotell.

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet (JD) sier til VG at obligatorisk karantenehotell er en av tiltakene regjeringen innfører for å få ned importsmitte.

– Fra mandag må alle på karantenehotell være der i minst syv dager, i praksis blir det nok nærmere hele karanteneperioden fordi de må vente på negativt testsvar.

STORE FORSKJELLER: Steve Henriksen sier det gode været i Spania gir et helt nytt liv på vinteren. I Norge risikerer han å være sengeliggende, og bruke hjelpemidler til å åpne påleggspakker og melkekartonger som følge av sykdommen. FOTO: Privat

Mye skal til for unntak

Henriksen sier det er lite sannsynlig at han med sin reisemåte, vil ta med seg smitte til Norge.

– Man kommer faktisk inn til Norge med tre ferske PCR-tester, en på grensen til Frankrike, en inn til Danmark og en tredje på grensen til Norge.

VG har spurt JD om hva som må til for unntak fra plikten til karantenehotell.

Hiim sier personer som reiser til utlandet for å «motta nødvendig medisinsk behandling» eller «har en sykdom eller lidelse som krever særskilt oppfølgning og fasiliteter som karantenehotellet ikke kan tilby», er unntatt.

– Dette kan dokumenteres med legeerklæring eller lignende. Det er presisert at det skal nokså mye til før dette unntaket er oppfylt. Det vil for eksempel ikke dekke de som mener de har godt av å være i varmere strøk, sier statssekretæren.

MOBILT HJEM: Steve Henriksen (52) bor i denne campingvognen i Spania, fra oktober til april. 52-åringen sier han holder seg unna alt som kan innebære smitterisiko, som å dra på restaurant, pub eller butikker. Han sier han ikke har blitt smittet mens han har vært i utlandet. FOTO: Privat

– Lever ikke med store smerter

52-åringen hadde sin første overvintring i Spania i fjor. Da kjørte han varebil med campingvogn 5000 km en vei, fra Sandnessjøen til spanskekysten.

– Istedenfor å leve med store smerter og i perioder være nesten invalid i den kalde vinteren hjemme i Norge, har man faktisk ett liv her nede, sier Henriksen.

Henriksen sier han kun bruker en femtedel av medisinene han til vanlig må ta og at det ikke finnes tilsvarende behandlingsmuligheter i Norge. Reisen er også anbefalt av fastlegen hans, opplyser 52-åringen.

Regjeringen: – Ikke reis

Statssekretær Lars Jacob Hiim sier han har forståelse for at pandemien kan være vanskelig på grunn av livssituasjon og andre årsaker, men at anbefaling fra regjeringen er tydelig: Ikke reis.

– Har dere fått lignende henvendelser fra andre om unntak fra karantenehotell?

– Ikke meg bekjent.