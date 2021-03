PÅ VINTERFERIE: Erna Solberg og Sindre Finnes på Geilo i februar i år. Bildet hentet fra hennes Instagram. Foto: privat

Politiet vil avhøre Erna Solberg og Sindre Finnes etter Geilo-turen

Etter å ha mottatt et titalls anmeldelser på statsministerens mulige brudd på smittevernloven, bekrefter politiet at de nå har startet avhør av vitner til saken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Forrige uke iverksatte politiet etterforskning knyttet til mulig brudd på smittevernforskriften i forbindelse med to private samlinger for å feire statsminister Erna Solbergs 60-års dag på Geilo. Saken vil deretter bli vurdert av påtalemyndigheten i forhold til en eventuell strafferettslig reaksjon, opplyste politiet.

– Foreløpig er det for tidlig å si noe om når vi kan konkludere i etterforskningen. Vi må gjennomføre avhør for å få klarhet i hva som har skjedd og om dette kan følges opp mot corona-forskriftene og lokalt eller sentralt regelverk, sier påtaleansvarlig i området Buskerud for Sør-øst politidistrikt Per Morten Sending til VG.

– Er det aktuelt å avhøre statsminister Erna Solberg?

– Ja, det er aktuelt, sier Sending til VG.

VIL AVHØRE: Påtaleansvarlig i området Buskerud for Sør-øst politidistrikt Per Morten Sending Foto: Politiet

– Er det aktuelt å avhøre ektemannen Sindre Finnes?

– Ja, det er aktuelt å ta en prat med begge to, både Erna Solberg og Sindre Finnes.

– Har dere hatt kontakt med Solberg-familen om avhørene?

– Vi har vært i kontakt, men det gjelder å finne et tidspunkt som passer, sier Sending til VG.

Politiet opprett sak selv, men har i tillegg mottatt et titalls anmeldelser fra publikum om Solbergs samling på fjellet.

RESTAURANTEN: Hallingstuene på Geilo. Foto: Preben Ørpetveit Solberg, Hallingdølen/NTB

I et lengre Facebook-innlegg skriver Erna Solberg selv om feilene hun begikk på fjellet, blant annet da de var 14 familiemedlemmer i én leilighet på hotellet:

– Det er fire for mange. Vi skulle ikke hatt det sånn, og jeg burde stoppet det. Jeg gjorde ikke det, og kan bare si beklager, skrev Solberg.

– Jeg har selv vært med på å vedta disse reglene og anbefalingene og burde derfor kjenne til alle detaljene. Dersom besøket på restauranten blir fulgt opp med bøter, skal vi selvsagt gjøre opp for oss som alle andre, skrev hun videre.

– Saken blir prioritert, men innenfor de øvrige politisakene vi jobber med i distriktet sier Sending.

Det var NRK som avslørte at Solberg og ektemannen samlet flere familier til fjells i vinterferien. Ifølge Solbergs egen redegjørelse på Facebook var de flere enn ti stykker for å spise middag sammen to kvelder på rad på Geilo.

Saken vakte stor oppsikt og sinne blant mange nordmenn som har jobbet hardt for å følge lover og regler det siste året og avlyst egne arrangementer.

Fredag 25. februar hadde Solberg-familien bestilt bord på restauranten Hallingstuene. Til sammen 13 personer var til stede. Ifølge statsministeren selv var de fordelt på tre ulike bord, og satt med god avstand. «Vi trodde at denne middagen var innenfor regelverket, men det var det ikke», skriver statsministeren, som ikke selv var til stede på denne middagen fordi hun var på Ullevål sykehus.

Lørdag 26. februar var Erna Solberg og 13 familiemedlemmer (totalt 14) samlet i en leilighet for å spise sushi. «Planen var at alle skulle komme og forsyne seg, og så fordele seg på de to leilighetene igjen. Men istedenfor ble alle værende i vår leilighet», skriver statsministeren.

Samme helg som Solberg var på Geilo-ferie, vekket det stor oppsikt da Høyre-ordfører Torger Dahl i Molde gikk hardt ut mot Oslos håndtering av smittesituasjonen. Saken skapte stor oppsikt da det viste seg at Dahl hadde hatt fire telefonsamtaler med Statministerens kontor samme helg.