UØNSKET: Lena Remme Solheim (23) opplevde å få flere uønskede meldinger etter at hun ytret seg offentlig. Foto: Privat / skjermdump

Får uønskede meldinger etter VG-intervju: − Et demokratisk problem

Etter å ha snakket om dårlig studentøkonomi i VG fredag, fikk Lena Remme Solheim (23) innboksen full av tvilsomme tilbud. Politiet sier uønskede kommentarer i sosiale medier er en negativ trend og et problem.

VG har snakket med flere unge kvinner som opplever å få ubehagelige meldinger etter å ha ytret seg i media. Nå har de fått nok.

Lena Remme Solheim stilte opp i et intervju for VG hvor hun snakket om at studiestøtten studentene i Norge får ikke er god nok. Det førte til flere ubehagelige henvendelser i etterkant. Blant annet ble hun spurt om hun ville selge trusene sine, eller selge tightsen sin i bytte mot at en mann betalte for tannlegeregningen hennes.

– Jeg tok meg veldig nær av at de utnyttet meg i en såpass sårbar situasjon, sier hun.

VG har sett meldingene, dette er utdrag fra en av samtalene:

Slik var en av meldingene Solheim mottok. Foto: Skjermdump

VG har forsøkt å komme i kontakt med alle mennene bak meldingene som omtales i saken. Meldingene er av ulik karakter. Hva noen av mennene svarer, kan du lese lenger ned i saken.

Solheim mener at det må bli mer åpenhet rundt temaet, derfor tok hun kontakt med foredragsholder Mia Landsem som delte meldingene hun mottok videre på Instagram.

– Mange kvinner mottar disse meldingene og føler seg nedverdiget eller mindre verdt fordi de mottar dem, og mange føler seg presset til å gjøre ting de ikke vil fordi de er en desperat økonomisk situasjon, sier Solheim.

Hun påpeker at det ikke bare er eldre menn som tok kontakt. En mann i slutten av 20-årene skrev også flere meldinger hun syntes var ubehagelige. Her er et utdrag:

Foto: Skjermdump

VG har fått svar fra mannen som sendte meldingene over. Han respekterer at han ble avvist, og sier han forstår at de kan virke provoserende å få flørtende meldinger når man har uttalt seg i media. Han sier at han skal tenke mer igjennom før han sender noe en annen gang.

Føler at folk ikke tar det seriøst

Solheim er overrasket over reaksjonene hun fikk etter at hun delte de ubehagelige opplevelsene.

– Mange av vennene mine tok det ikke seriøst fordi det er så vanlig. Både guttevenner og jentevenner sa ting som «Boys will be boys», og «velkommen til 2021», sier Solheim.

Dette er fra en annen samtale der Solheim ble kontaktet:

Foto: Skjermdump

Hun mener at man må snakke mer om slike ubehagelige opplevelser, og fremme at det ikke er greit.

– Jeg skjønner at det blir en nummenhet når man ser samme greie om og om igjen. Mange føler nok en maktesløshet over det, men om man ikke svarer dem eller sier noe så blir man en del av problemet, sier Solheim og legger til:

– Når disse grisene ikke får svar, så tenker de nok at de kan holde på som de vil for de blir ikke tatt uansett.

I faktaboksen under kan du se hva som regnes som seksuell trakassering.

Hva er seksuell trakassering? Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, til simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til overgrep. Visning av bilder og videoer med seksualisert innhold vil også omfattes. Trakassering kan forekomme som enkelthendelser, men også gjentatte ganger. Kilde: Likestillings og diskrimineringsombudet Vis mer

Skrev kronikk om kamerabruk

Lise Margrethe Pedersen (25) våknet til flere meldingsforespørsler den dagen kronikken hennes ble publisert på VGs Snapchat-konto. Alle meldingene var seksualiserte på et eller annet vis. Og alle ti var fra eldre menn.

– Jeg og kvinner gjennom tidene begynner å bli dritt lei.

PROVOSERT: Lise Margrethe Pedersen (25) mottok flere ubehagelige meldinger etter at hun skrev en kronikk i VG. Foto: Privat

VG har snakket med en av mennene som sendte melding til Pedersen. Han angrer på at han gjorde det.

– Å ta kontakt på den måten har vært en flukt fra egne, vanskelige tanker og følelser for meg. Sånn andre flykter fra livet med å overspise eller hoppe i fallskjerm. Jeg angrer på at jeg gjorde det, og anerkjenner at hun opplevde det som ubehagelig. Det kan jeg bare beklage, sier han til VG.

– Hva tenker du om at kvinnene nå sier ifra om hvordan de opplever dette da?

– Jeg synes det er bra at de står opp, og sier ifra om at dette var ubehagelig. Hadde jeg visst det jeg vet nå, hadde jeg ikke skrevet det.

Pedersens kronikk i VG handlet om at hennes medelever må skru på kamera i undervisning. Flere av henvendelsene hun fikk i etterkant, handlet om at menn spurte om hun ville vise seg naken på kamera for dem.

– De skrev sånn «Jeg har gjerne cam med deg». Det er helt utrolig at de kan snu min kronikk til at jeg vil vise meg naken på kamera, sier hun.

Hun forteller at hun ble svært overrasket over meldingene og blokkerte raskt avsenderne.

– Jeg forventet debatt og kommentarer rundt saken min, men trodde det skulle komme på saken og ikke på kroppen min, sier hun.

Pedersen håper ikke at noen blir redd for å stikke hode frem av slike kommentarer, selv om hun har stor forståelse for om noen blir det.

– Jeg syns det var ekkelt, men jeg ble mest provosert. Jeg kunne tenkt meg å skrive mer, sier hun.

Slik var en av meldingene Pedersen mottok Foto: Skjermdump

Var lei av å overse meldingene

Forrige helg skrev journalist i Fædrelandsvennen Johanne Ousdal (23) en kommentar der tar hun et oppgjør med seksuell trakassering på nettet, og delte meldinger hun selv har mottatt.

Hun har opplevd det samme som Pedersen, å få kommentarer på kroppen.

– Mange sier at det er idioter som sender slike meldinger, men jeg er lei av å overse det. Det er på tide at de blir satt på plass. Folk kan ikke holde på sånn, sier Ousdal til VG.

En person tok kontakt med henne på flere plattformer, etter å ha blitt blokkert, og kom med krenkende kommentarer om vekt og utseende, skriver Medier 24 som først omtalte saken.

– Jeg er sint på at folk bare får holde på sånn. Det føles urettferdig, men mest skummelt at jeg blir angrepet uten egentlig å ha gjort noe, sier hun.

OPPGJØR: Journalist Johanne Ousdal (23) valgte å ta opp temaet etter at hun på kvinnedagen delte utdrag fra meldinger hun har fått tidligere. Foto: Privat

På kvinnedagen i år delte Ousdal skjermbilder av flere meldinger hun har mottatt, og fikk mange positive tilbakemeldinger på at hun tok opp temaet.

– Jeg trodde folk var klar over at dette skjer med mange, men det er kanskje ikke så mange som snakker om det selv, sier hun.

Hun har selv kontaktet politiet da enkelte har blitt for pågående, selv etter at hun har blokkert dem.

– Det er veldig deilig å bare si ifra til noen. Jeg tenker at det er viktige at folk sier ifra at det skjer, da får vi tall på hvor mange som opplever dette. En ting er meg som journalist, men det er så mange andre som opplever det samme.

– Negativ retning

På sosiale medier gir Kaare Andre Ødegaard og Roald Andre Møskeland råd og veiledning til de som blant annet opplever å få trakasserende kommentarer og meldinger. Det jobber begge i nettpatruljen i Sør-Vest politidistrikt

– Tilbakemeldingene er syrlige og giftige. Det går i en negativ retning, sier Ødegaard om kommentarer på nettet. De ser en økning blant annet på TikTok.

Politiførstebetjentene sier det er viktig at de som opplever slikt melder det inn og kontakter politiet om de trenger råd.

– Vi kan være med å vurdere om meldingene er ulovlige. Diskriminerende og hatefulle ytringer er en prioritet for politiet, sier Roald Andre Møskeland og legger til:

– Det er litt for mange som kanskje står i det, men folk må si ifra og ikke godta at det er slik.

Kjell Ingolf Ropstad Foto: Frode Hansen, VG

Ropstad: – Kan miste viktige stemmer

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier til VG at slike trakasserende meldinger er et demokratisk problem.

– At særlig kvinner får hånlige eller seksualiserte tilbakemeldinger er veldig alvorlig. I verste fall betyr det at viktige stemmer forsvinner fra den offentlige debatten, og det vil være farlig.

Han legger til at det at unge ytrer seg er utrolig viktig.

– Det blir for enkelt å si at de skal ignorere meldingene. Jeg håper de som mottar ubehagelige meldinger sier fra om det, og anmelder når det er rett å gjøre. Jeg heier veldig på unge som deltar i den offentlige debatten og håper at hetsen ikke gjør at de trekker seg tilbake.

I faktaboksen under kan du se hvilke råd politiet har til deg som mottar slike meldinger:

Råd fra politiets nettpatrulje Det er ingen grunn til å godta stygge meldinger, dersom du sier ifra kan vi gjøre noe med det

Rapporter og blokker brukere, som kommer med ubehagelig meldinger, på det sosiale medier hvor de kontakter deg.

Begrens muligheten til at ukjent kan sende meldinger (og skru av varsler).

Skru av muligheten for å bli omtalt eller tagget i andre innlegg. Vis mer

Politiet: Ta kontakt

Politiet har flere nettpatruljer rundt om i landet som skal hjelpe og gi råd til de som trenger det. I Sør-Vest politidistrikt svarer politiets nettpatrulje på Facebook og Instagram hele døgnet

– Nettet skal ikke være et lovløst sted og hatefulle ytringer er en prioritert sak hos politiet, sier Ødegaard.

Møskeland forteller at politiet er opptatt av å forebygge og ønsker kontakt med dem som opplever ubehagelige meldinger. Han oppfordrer folk til å sende skjermbilder av meldinger de opplever som ubehagelige slik at politiet kan komme med råd.

PROBLEM: Øyvind Brenne er utviklingsredaktør i VG. Han mener det kan et demokratisk problem om unge dropper å bli en del av den offentlige debatten på grunn av uønsket oppmerksomhet. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Uakseptabelt

I likhet med Ropstad, mener også utviklingsredaktør i VG Øyvind Brenne at konsekvensen av slike handlinger i verste fall kan bli et demokratisk problem.

– Når det nå blir fokus på problemstillingen, håper jeg de som har sendt slike beskjeder tenker seg om før de så ender opp med å droppe lignende tilnærming i fremtiden.

Han forteller at det er uakseptabelt at unge mennesker opplever å få uønsket seksuell oppmerksomhet etter opptredener i redaktørstyrte medier.

– VG jobber aktivt med å være relevante også for yngre aldersgrupper, og da er det helt sentralt å tilby innhold som angår unge på deres premisser. Disse unge, flotte menneskene bringer helt nødvendige perspektiver inn i samfunnsdebatten.