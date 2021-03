UNG ADVARSEL: Une Bastholm sier at jo yngre en er, desto mer kommer en til å merke klimakrisen på kroppen, hvis det ikke handles. Foto: Terje Bringedal

MDG-Bastholm: Klimakuttene vil treffe lommeboken din

MDG-leder Une Bastholm sier politikerne må tørre å si at klimakuttene vil treffe lommeboken til folk. De vil ha en bensinpris på 25 kroner.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Til helgen avholder Miljøpartiet De Grønne sitt landsmøte. Hvordan vi skal nå klimamålene vil stå sentralt.

I dag forteller en høygravid Une Bastholm (35) om hvorfor vi må stenge igjen oljekranene på en rekke plattformer om 14 år og at vi må la mulig funn verdt 5000 milliarder kroner ligge.

– Tekkes bilister

Bastholm liker ikke debatten om klimameldingen, som skal behandles i vår.

– Slik det er nå, har vi én klimaversting i hver politiske blokk, Frp og Sp, som kappes om å kalle miljøtiltak for symbolpolitikk og tekkes bilister som har bensin- eller dieselbiler. Det er skammelig. En viktig jobb de neste årene er å sørge for at det ikke er de to som definerer klimapolitikken, sier Bastholm.

UNG KAMP: Une Bastholm forteller om et generasjonsskille, hvor de unge ikke blir prioritert. Foto: Terje Bringedal

MDG-lederen sier det er på tide å være ærlige.

– Skal vi nå klimamålene Stortinget har satt seg om 50–55 prosent kutt innen 2030, så er det klart folk vil merke det.

– Klimakuttene vil treffe lommeboken til folk?

– Ja, det kommer vi ikke utenom, og politikerne må begynne å si det høyt og forklare hvorfor det likevel er riktig og viktig.

– Snakker et helt annet språk

Hun viser til at debatten i forrige uke mellom Frp, Høyre, Ap og Sp nettopp var for å ta minst mulig ansvar for at bensinprisene vil måtte gå opp.

Bastholm sier det er et bekymringsfullt generasjonsskille.

– Jo yngre en er, desto mer kommer en til å merke det på kroppen, på økonomien og på friheten hvis vi ikke greier å bremse klimaendringene tidlig nok. Så Erna Solbergs politikergenerasjon snakker et helt annet språk enn det som gir mening for unge i dag.

– Tør ikke

– Hva mener du med det?

– Partiene er enige om målene, men når det er behov for tiltak som folk vil merke, da tør man ikke. Klimakrisen truer allerede liv og helse, og det vil øke. Det vet de unge, dette er deres generasjonskamp.

Hun sier det går en annen vei.

– Når voksne politikere er opptatt av at klimapolitikken ikke skal provosere, er det å dolke de unge i ryggen. Jeg er alvorlig bekymret for tilliten til politikerne hos dem som vokser opp i dag.

– Har ikke tid

Bastholm sier det er en vane at politiske valg blir utsatt og utsatt, hvis man risikerer å tape velgere på kort sikt.

– Men det har vi ikke tid til i klimasaken. Vi må handle nå, og vi har det ekstra travelt fordi andre har somlet før oss. Slik jeg opplever behandlingen av klimameldingen har ikke regjeringen lagt inn noe kraft eller prestisje i å få til et bredt og ambisiøst forlik som binder noen som helst.

– Hvordan tror du behandlingen av den ender?

– Det er stortingsvalg om få måneder og jeg tror ikke Erna Solberg og Høyre ser seg tjent med en dragkamp om de upopulære tiltakene som kreves for å nå klimamålene. Det er vanskelig og de håper det skal gli over valget.

SNART MAMMA IGJEN: Une Bastholm har termin i april og går snart i mammaperm, men sier hun skal delta i valgkampen i august/september. Foto: Terje Bringedal

Hun går enda lenger.

– Ernas generasjon setter seg fagre mål og snakker. Men klimaet og landets unge trenger politikere som tør å ta såkalte upopulære valg. Jeg tror velgerne faktisk blir med på det, når de får det forklart hvorfor forurensning må bli dyrere.

– Dere er ikke akkurat realistiske selv, som vil legge en femmer opp på økningene av CO2-avgiften, som vil gi en bensinpris på 25 kroner?

– Det er nødvendig for å få til rask overgang til fossilfrie biler, og tempoet betyr alt i dette tiåret.

– Må endre vaner

Hun sier de vil ha en klimapolitikk som virker.

– Samtidig som en løfter dem med minst og sørger for å kompensere distriktene hvor bilen er nødvendig.

Hun tror den reelle frykten i andre partiet er den politiske risikoen.

– Som består i å fortelle en helt vanlige velger med god inntekt og stor frihet at hun må endre vaner for å ta vare på barnas framtid.

– Urealistisk?

De Grønne har landsmøte neste helg. I programutkastet står det at Norge bør ha mål om 95 prosent utslippskutt innen 2035 – og det er forslag om et mål om 80 prosent innen 2030.

– Det fremstår som urealistisk?

– Det er mulig teknisk og praktisk. Det som er urealistisk er å lene seg tilbake og håpe at denne krisen går over av seg selv uten høyere ambisjoner eller tydeligere prioriteringer.

– Viktig å sette sluttdato for oljen

Etter at Rødt på sitt landsmøte nylig sa nei til å sette en sluttdato for oljevirksomheten, vil De Grønne stanse all virksomhet på norsk sokkel om 14 år, i 2035.

– Jeg mener du ikke kan være et troverdig klimaparti i Norge i dag, uten en sluttdato for oljen. Det er viktig å sette en sluttdato fordi en får ikke en planlagt utfasing og oppbygging av ny grønn industri, hvis en ikke vet når en skal være i mål.

– Ingen grunn til å bruke milliarder

Hun sier vi like godt kan slutte å lete.

– Ja, det er ingen grunn til å bruke milliarder av skattebetalernes kroner på å subsidiere ny leting og nye investeringer, når verden og Europa etterspør stadig mindre olje og gass.

Vil stenge pengebinge

– Dere vil stenge kranene på eksempelvis Sverdrup-feltet i 2035, selv om det kan pumpes opp olje der i 50 år?

– Ja, det vil vi, gjennom å gjøre det mindre attraktivt å ta opp olje. Inntektene fra det feltet vil være høyest de neste årene, og høyere avgifter på forurensning fremover vil uansett gjøre det stadig mindre lønnsomt.

VIL STENGE NED PENGEBINGE: Johan Sverdrup-feltet skal etter planen pumpe opp olje for 900 milliarder kroner fra Nordsjøen i 50 år. Foto: Helge Mikalsen

– Hvis det gjøres et funn i Barentshavet i morgen verdt 5000 milliarder kroner, så skal det bli liggende?

– Ja, det vil ikke kunne starte opp før langt ut på 2030-tallet. Når vi kommer dit skal vi ha vridd fra olje til industrier som trenger den samme kompetansen og kapitalen, som havvind, grønn skipsfart og karbonfangst og -lagring.

– Det er feil

Hun sier de har en plan.

– Vi vil ha en oljekommisjon, hvor partene i arbeidslivet er med, hvor vi legger en plan for nedtrapping og hvordan vi skal vri til grønne industrier.

Hun legger til:

– Det er feil at vi er nødt til å subsidiere oljen for å få til en overgang til grønne arbeidsplasser. Tvert imot viser forskning at den massive satsingen på olje bremser havvindindustrien.

– For første gang helt ærlige

Olje- og energiminister Tina Bru sier at det ikke er noe nytt at MDG vi legge ned oljeindustrien.

– Men det for så vidt fint å se at de for første gang er helt ærlige å hvor mye dette vil koste Norge og hvor lite de faktisk bryr seg om de som jobber i næringen.

– Komplett urimelig

Hun ber Bastholm å gjøre en jobb på sin egen banehalvdel i politikken, heller enn å klage på Høyre.

– Det er komplett urimelig av MDG å legge skylden på Høyre for at deres foretrukne regjeringspartner Senterpartiet, vil skru ned på tiltakene i regjeringens offensive klimaplan.

– Virkelighetsfjernt

Bru legger til:

– Det er unektelig nokså virkelighetsfjernt å på den ene siden si nei til 5000 milliarder, samtidig som man er opptatt av å få frem hvor mye klimapolitikken kommer til å koste og at alle må være med å dele byrden.