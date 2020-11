De neste dagene blir det temperaturer helt opp mot 15 grader enkelte steder på Østlandet og mildt for årstiden stort sett over hele landet. Foto: Heiko Junge / NTB

Uvanlig milde novemberdager og vestavind i vente

De neste dagene blir det temperaturer helt opp mot 15 grader enkelte steder på Østlandet og mildt for årstiden stort sett over hele landet.

Vakthavende meteorolog Martin Granerud trekker fram to ting som preger det norske været mot slutten av uken og til helgen: Mildvær og vestavind.

Torsdag og fredag blir det såpass mye mildere enn det som er vanlig for november, at Meteorologisk institutt sier det kan minne om «Indian summer» på Østlandet.

– Det er ikke 20 grader, men så sent i sesongen er nesten 15 grader og nye fylkesrekorder, som vi hadde tidligere i uken, ganske mye for det, påpeker Granerud, med referanse til bruk av begrepet som betegner sommervær på høsten.

Snøen må vente

Lørdag synker temperaturene noe, men det er fremdeles mildt stort sett i hele Norge. Først i neste uke blir det en antydning til nordavind og fall i temperaturene.

– Nei, det er ikke noe snø i sikte de første dagene, for å si det sånn. Det kunne jo fort vært det på denne tiden av året. Man må godt opp i høyfjellet for å få sludd og snø. Fjelloverganger og den slags holder seg fri for snø inntil videre, sier Granerud.

Lavtrykksaktivitet i Atlanterhavet gir vestavind og regn langs hele norskekysten. Foto: Vegard Grøtt / NTB

Kystvær

Ute i Atlanterhavet er det for tiden mye lavtrykksaktivitet.

– Det gir vestavind som bringer med seg perioder med regn og regnbyger samt vind av ulik styrke, fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. Østlandet ligger i le for alt dette været og vil stort sett få oppholdsvær i denne perioden, sier Granerud.

På Vestlandet vil nedbøren avta, slik at det blir mye opphold i vente lørdag og søndag. Alt vannet som siler ned ellers, vil imidlertid gjøre det nødvendig å sende ut et par varsler.

Det blir sent ut gult farevarsel for Helgeland for fredag, og det kommer trolig et for Trøndelag også for fredag, begge for nedbør. Foto: Kyrre Lien / NTB

– Det blir sendt ut gult farevarsel for Helgeland for fredag, og det kommer trolig et for Trøndelag også for fredag, begge for nedbør, sier meteorologen.

– Kort oppsummert blir det en langhelg med ganske dårlig vær i Nord-Norge, dårlig i vest, men gradvis bedre, og i øst blir det ganske bra, fram til og med søndag. Og generelt høyere temperaturer enn normalt i hele landet.

