SNART TOMT: Det er snart ikke mer igjen av årets influensavaksine, og Folkehelseinstituttet har hittil ikke fått tak i flere doser. Apotekene har noen titusener av doser igjen, men da må man betale. Foto: Gisle Oddstad

Fastleger tomme for influensavaksine - pasienter må betale dyrt på apotek

Mens kommuner og fastleger går tomme for influensavaksinen, må personer i risikogrupper få vaksinen på apotek - og betale syv ganger så mye. Uheldig, mener FHI.

Årets influensavaksine skulle koste 50 kroner, eller ingenting for dem som hadde nådd egenandelstaket.

Prisen er ekstra rimelig i år, blant annet fordi det er viktig å holde influensabølgen nede, fremkommer det av uttalelser fra Bent Høie (H) på regjeringens nettside.

Det har blitt varslet at det snart er tomt for influensavaksine. Nå har noen kommuner og fastleger er gått tomme for vaksinen, bekrefter Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

– Må betale mer

Det fører til at personer i risikogrupper blir henvist til apotekene, som fremdeles har noen titalls tusen vaksiner igjen.

Men på apoteket koster det nærmere 400 kroner å ta årets influensavaksine.

Lav kostnad er viktig for å oppnå en høy vaksinasjonsdekning, oppgir FHI til VG.

– Det er uheldig at pasientene må henvises til apoteket og at de dermed må betale noe mer for vaksine enn dersom de hadde fått den gjennom fastlegen eller kommunen, sier Kjersti Rydland, seniorrådgiver i avdeling for smittevern og vaksine i FHI.

Seniorrådgiver: Kjersti Rydland i Folkehelseinstituttet. Foto: Privat

Får ikke tak i mer vaksine

FHI prøver fremdeles å få tak i mer vaksine, men har foreløpig ikke lykkes. Det er bare 60.000 doser igjen - og behovet er større enn det.

– Dosene apotekene har, har de selv kjøpt inn fra vaksineprodusentene. De er en privat aktør som leverer en tjeneste som de tar betalt for, sier Rydland.

Kan inngå avtaler med private

Det er opp til kommunene å bestemme hvordan de vil organisere influensavaksinasjonen i sin kommune, forklarer Rydland.

Kommunene kan derfor inngå avtaler med private aktører, som for eksempel apotek, for å få vaksinert målgruppene.

– En viktig faktor for å oppnå en høy vaksinasjonsdekning i de gruppene som har høyest risiko for alvorlig influensasykdom er å holde kostnadene for vaksinering så lave som mulig, sier Rydland.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om at apotekenes doser skal forbeholdes målgruppene for programmet fram til 1. desember.

Apotekene: – Vil bidra

Når fastlegen gir deg en influensavaksine, betaler du bare egenandelen på maks 50 kroner. Deretter får fastlegen tilbake resten av kostnaden for vaksinen fra staten.

Denne ordningen skulle gjerne apotekene vært med i, sier Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen.

– Nå har apotekene noen titalls tusen vaksiner igjen, som vi uansett tilbyr til personer i risikogruppene, men vi er ikke inkludert i statens ordning, sier Soldal.

APOTEKFORENINGEN: Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen. Foto: Stian_Gregersen 92823466

– Kan ikke gå med tap

Både skriftlig og muntlig skal Apotekforeningen ha varslet Helse- og omsorgsdepartementet om at de ønsker å bidra til vaksinasjonen.

– Vaksinen vil koste cirka 150 kroner i apotek, også må man i tillegg betale cirka 200 kroner for å sette sprøyten. Det er omtrent den samme summen som fastlegene får fra staten. Derfor har ikke vi hatt tilgang til gratis vaksiner for folk, sier Soldal.

Han utdyper:

– Staten kunne altså sagt at apotekene er med i den samme refusjonsordningen.

– Burde ikke apotekene redusere prisen for å sette vaksinen?

– Ikke uten å gå med et tap, som er urimelig sammenlignet med legene.

STATSSEKRETÆR: Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Forståelse for at de ikke kan tape penger

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke anledning til å stille til intervju fredag.

I en e-post skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) at å holde influensabølgen nede er viktig for å begrense den totale sykdomsbyrden og belastningen på helse- og omsorgstjenesten når vi samtidig har en pandemi.

Videre skriver Erlandsen:

«1,6 millioner nordmenn er i risikogruppen i tillegg til 300000 personer i helsetjenesten, og regjeringen skulle gjerne ha kunnet tilby vaksine til dem alle. Apotekene tar ulikt betalt for sine vaksiner, og de må svare for sine priser, men jeg har forståelse for at de ikke kan tape penger på å sette vaksiner. Dette er vaksiner som helsemyndighetene ikke har kontroll over».

Publisert: 31.10.20 kl. 06:04

