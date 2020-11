FORNØYD: Jeg synes som pårørende at både de administrative og de ansatte på sykehjemmet gjør en ekstrainnsats, sier Henrik Falck som har en mor på sykehjem i Oslo. Her er de fra et besøk i mai. Foto: Janne Møller-Hansen

Sykehjem: Bergen fraråder besøk, Oslo ønsker velkommen

Bergen ber pårørende holde seg unna sykehjemmene de neste to ukene. Oslo vil fremdeles legge til rette for så mye besøk som mulig.

De to storbyregionene innførte fredag strenge tiltak for å slå ned coronasmitten. Men når eldre og syke på institusjon skal beskyttes, er strategien ulik.

– Vi ønsker å komme med en sterk anbefaling til alle pårørende om ikke å besøke beboerne på sykehjem de neste 14 dagene, uttalte Bergens eldrebyråd Beate Husa (KrF) fredag.

Hun understreket at anbefalingen ikke gjelder besøk i livets helt siste fase.

– Vi forsøker hele tiden å legge til rette for så mye besøk som vi kan, sier direktør for samfunnskontakt ved sykehjemsetaten i Oslo Henrik Mevold.

Forutsetningen er at smittevernreglene følges. De ble fredag strammet inn i Oslo:

Pårørende bør ikke besøke pleiehjem og helsehus, hvis de innenfor de siste 10 dager har vært nærmere enn 1 meter til personer ut over sin nærmeste familie og husstand.

– Vi snakker ikke om at noen er kommet litt for tett på i butikken, men om du har gitt klemmer til andre, sittet i samme bil eller vært nær dem i selskap, forklarer Mevold.

Han råder pårørende som er usikre, til å kontakte sykehjemmet eller helsehuset.

– De aller fleste pårørende og ansatte kjenner hverandre svært godt. Vi opplever hele tiden situasjoner som tilsier at besøk er riktig uansett. Da finner vi smidige løsninger, sier han.

– Besøkene er verdifulle

Henrik Falck er glad for at han fortsatt kan besøke sin mor Sidsel Falck (95) på Uranienborghjemmet i Oslo.

– Vi er fabelaktig imponert over den ekstrainnsatsen som gjøres på Uranienborg. Det er masse ekstraarbeid i forbindelse med å holde åpent for besøk.

– De blir ensomme, så besøkene er verdifulle.

I mai skrev VG om da Falck fikk besøke sin mor for første gang siden det ble besøksforbud i mars:

DIGITAL LØSNING: Henrik Falck setter pris på at sykehjemmet hvor hans mor bor, tilrettelegger for en digital løsning som gjør at han kan ringe moren som kan se ham på en stor skjerm. Dette kombinerer han med fysiske besøk. Foto: Janne Møller-Hansen

36 beboere døde

Sykehjemsetaten i Oslo driver 38 sykehjem med 3600 beboere og fire helsehus med 500 hjemmeboende pasienter, som er på korttidsopphold. 10.000 jobber på sykehjemmene i Oslo.

105 sykehjemspasienter i Oslo ble coronasmittet i vår. 36 av dem døde. Sykehjemmene i Oslo har ikke hatt smittetilfeller siden 1. juli.

– Som politiker har jeg vært imponert over hvor flinke Sykehjemsetaten i Oslo har vært til å beskytte de mest sårbare og eldre, sier byråd for eldre og helse i Oslo Robert Steen (Ap).

Etter det nasjonale besøksforbudet åpnet sykehjemmene i mai. Den første måneden hadde institusjonene i Oslo omkring 20 000 besøkende. Tallet har siden vært stabilt.

– Pårørende gjør sitt ytterste for ikke å ta med seg smitte inn på sykehjemmene. Og vi strekker oss veldig langt for å få til besøk i beboernes siste leveår, sier Mevold ved sykehjemsetaten i Oslo.

Bare nærmeste pårørende får komme inn på avtalt besøk. De trenger ikke bruke munnbind, når de holder minst en meters avstand. Men sykehjemsansatte bruker munnbind.

Mener besøksforbud er svært inngripende

Siden september har ikke aldersgruppen 20–29 år sluppet inn på sykehjemmene i Oslo, på grunn av mye smitte. Nå er også denne restriksjonen trukket tilbake. Den er erstattet av anbefalingen knyttet til 1-metersregelen, ifølge Mevold

– Hva tenker du om Bergens sterke henstilling om ikke å besøke sykehjemsbeboere?

– I Oslo mener vi at det er svært inngripende å innføre besøksforbud. Vi skal gjøre vårt ytterste for å legge til rette for besøk med tydelige smittevernregler, sier Mevold.

Han mener det viktigste bidraget for å beskytte de sårbare gruppene i samfunnet er å få ned det generelle smittepresset i byen.

GJØR SITT BESTE: Eldrebyråd i Bergen Beate Husa sier at hun forstår at besøksrestriksjonene på sykehjem virker strenge, men at ansatte gjør sitt beste for at beboerne kan holde kontakten med sine nærmeste digitalt. Foto: Marit Hommedal

Siden 23. oktober har sykehjemsbesøk i Bergen vært begrenset til én time per uke og inntil to faste besøkende per beboer. Alle besøkende må bruke munnbind.

– Jeg synes det er forståelig at mange opplever besøksrestriksjonene i Bergen som strenge, sier eldrebyråd i Bergen Beate Husa (KrF).

Hovedformålet er å unngå at beboere på sykehjemmene blir smittet.

– Vi vet at de er en svært sårbar gruppe, som kan få et veldig krevende sykdomsforløp og har høy dødelighet, sier hun.

Håper å kunne åpne for besøk igjen

Et tilleggshensyn er ifølge Husa at et utbrudd på sykehjem kan bringe veldig mange ansatte i karantene, noe som blir en utfordring for driften.

– Har anbefalingen om ikke å komme på besøk i 14 dager, vakt reaksjoner?

– Mitt inntrykk er at pårørende har veldig klar forståelse for at vi nå skjermer de mest sårbare. Men vi håper å få ned smittetallene de neste fjorten dagene slik at vi kan åpne for besøk igjen, sier Husa.

– Oslo kommune har en annen besøkspolicy?

– Oslo får svare for sine vurderinger. Det er relativt strengt der også slik jeg forstår det – og formålet er det samme, sier eldrebyråden.

Hun opplyser om at det er registrert 35 coronarelaterte dødsfall i sykehjemmene i Bergen gjennom pandemien. Byen har ca. 2400 sykehjemsplasser og knapt 500 korttidsplasser.

Husa sier at personalet på sykehjemmene gjør sitt beste for at beboerne kan holde kontakt med sine nærmeste via digitale verktøy i denne perioden.

