Nakstad svarer på folkets coronaspørsmål

Hvorfor stenger ikke bare hele landet ned i noen uker? Hvor lenge kommer dette til å vare? Hvorfor er ikke munnbind gratis? Nakstad svarer nå på spørsmål fra VG-leserne.

Etter at de nye nasjonale coronatiltakene ble presentert mandag, har det hersket full forvirring om hvordan de ulike anbefalingene og påbudene skal tolkes.

I en pressekonferanse onsdag gjorde regjeringen det klart at de vil lage et nytt sett med tydeligere regler.

Noen av tiltakene som ble annonsert mandag og trådte i kraft i natt, og som det i ettertid har vært forvirring rundt, er:

Man bør ikke ha mer enn fem gjester i private hjem, i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Alle bør være sammen med færre personer i løpet av en uke for å redusere antall nærkontakter.

Fra 200 til 50 på private arrangementer utenfor hjemmet.

Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørsarrangementer begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

I en direktesending med VGTV onsdag ettermiddag svarte assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, på spørsmål fra VGs lesere.

FORKLARER: Helsedirektør Nakstad svarer VGs leseres spørsmål om munnbind, karantene, nedstenging og mørketall etter beste evne. Foto: Ørn E. Borgen

Se spørsmålene fra leserne og svar fra Nakstad her:

Spørsmål: Munnbindreglene fremstår som utydelig. Er det ikke bedre med regel om munnbind over alt offentlig?

Svar: Det hadde vært enklere, men det er ikke nødvendigvis alltid så trangt innendørs. Du kan være på et kjøpesenter alene tidlig lørdag morgen, og da er det ikke noe hensiktsmessig med munnbind. De reglene vi har for munnbind nå vil i første omgang være på steder der man ikke kan holde avstanden.

Spørsmål: Fungerer munnbind nå plutselig allikevel?

Svar: Munnbind fungerer veldig bra dersom du er i nærheten av en syk person. Derfor brukes det for eksempel mye i helsevesenet. For å være effektivt i samfunnet må det imidlertid være veldig mye smitte. I sommer var det for eksempel lave smittetall og liten sannsynlighet for å treffe på en syk person på bussen. Nå er det mye smitte, og da er sannsynligheten for å møte en syk person større. Munnbind er derfor et tiltak vi har i en periode nå med høyt smittepress.

Spørsmål: Hvorfor kan vi ikke bare stenge ned samfunnet i et par uker for å få bukt med smitten?

Svar: Det kan man gjøre, og det er noen land som gjør det. Vi hadde jo også en slags stenging i mars, som var veldig effektivt. Men da visste vi ikke hvor smitten var, mens nå vet vi det. I situasjonen vi er i nå vil vi kunne få effekt av de tiltakene vi har nå uten å måtte stenge ting. Det er det beste.

Spørsmål: Hvorfor kan ikke jeg reise på hytta i Sverige hvis jeg handler maten i Norge, og de eneste jeg har kontakt med er tollerne på grensa?

Svar: Dette er et godt spørsmål, og vi er klare over problemstillingen og at det kan virke ulogisk. Det er vanskelig å skille på gode grunner til å reise til Sverige og ikke, men ettersom det har vært stor forskjell på smitte i Norge og Sverige, har vi måtte si nei. Både vi og EU jobber nå med å setter nye grenser med fargekodinger, og vi håper å finne gode løsninger i Norden og Europa så vi snart kan reise trygt igjen.

Spørsmål: Er det lov å ha fest med rundt 20 stykker som man går på videregående sammen med?

Svar: Nei. Grensen er fem personer utover de du bor sammen med, og unntaket er barnehagekohorter og barneskolekohorter. Du må gjerne invitere fem gjester på fest, så lenge du forsikrer deg at de er friske når de kommer.

Spørsmål: Hvorfor kan vi ikke være med flere enn fem venner sammen når vi er flere hundre samlet på videregående skole?

Svar: På skolen har vi strenge regimer og regler som må følges. De fleste skolene i landet i dag har gult nivå, og det er tilrettelagt for begrenset kontakt. Så er de slik at i ungdomsskolealder og videregående skolealder vil man ofte komme tett på hverandre når man samles privat. Det er kjedelig å si dette og være festbrems, men vi håper det ikke blir langvarig.

Spørsmål: Hvor lenge kommer dette til å vare?

Svar: I første omgang vil dette vare frem til starten av desember, det vil si fem til seks uker. Hvis tiltakene virker og vi ser nedgang i smitte om et par uker, vil smitten falle ytterligere. Er vi flinke og følger reglene, vil vi forhåpentligvis ikke trenge å ha disse tiltakene helt frem til jul. Da kan vi invitere og samles på vanlig måte.

Spørsmål: Må studenter som studerer utenlands gå i karantene når de kommer hjem, selv om de får en negativ coronatest ved innreise?

Svar: Du har karanteneplikt i ti dager, og unntaket gjelder kunde som kommer for å jobbe i Norge, altså arbeidsreisende. Hvis testen ved innreise er negativ kan de begynne å jobbe, men de må fortsatt testes hver tredje dag og bo på enerom.

Spørsmål: Har dere tall på hvor mange som er og har vært smittet, og hvor store mørketall vi har?

Det finnes nok store mørketall. I vår hadde vi ikke kapasitet til å teste alle. Vi kan likevel gjøre tester som viser antistoffer i blodet, og dermed om du har vært smittet. Foreløpig tror Folkehelseinstituttet at rundt 100 000 i Norge som har vært smittet, selv om bare 18 000 er registrert. Mørketallene er derfor femgangern. Selv om vi tester flere i dag, er det nok fortsatt mørketall.

Spørsmål: Hvorfor kan ikke munnbind deles ut gratis?



Svar: Nå får du kjøpt munnbind på dagligvare, det vil si at konkuransen på prisen på munnbind er her. Men det er fortsatt en utgiftspost, og vi har diskutert dette. Jeg er klar over problemstillingen, men jeg tror ikke dette skal gjelde lenge, og håper ikke kostnaden blir stor.

Spørsmål: Kan dere snakke mer om senskadene av viruset?



Svar: Vi vet enda ikke mye om senskader, men vi prøver å kartlegge det nå. Vi vil få vite mer og mer om dette ettersom tiden går.

Spørsmål: Hva slags senskader kan samfunnet og privatpersoners økonomi og psyke få av tiltakene?



Svar: Vi håper konsekvenser blir mindre om vi får mindre smitte i samfunnet. Hvis det blir mye smitte, blir det behov for enda strengere tiltak, og det får enda flere konsekvenser. VI vil snu tallene.

Spørsmål: Kan søsteren min som bor i USA og familien hennes komme hjem til jul?



Svar: Du må i karantene først om du kommer hjem for å besøke familien. Da er det veldig viktig å passe på at de som kommer på besøk ikke er ute i samfunnet før de er ferdig i karantene.

Spørsmål: Hva skal grupper som ikke bør bruke munnbind, som folk med astma og barn, forholde seg til munnbindreglene?



Svar: Det finnes unntak for disse personene. Barn skal blant annet ikke bruke munnbind, og andre som har ulike sykdommer hvor munnbind kan være et problem, bør ikke bruke det.

