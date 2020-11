FIKSET HÅRET: Kunnskapsminister Guri Melby (V) stilte til Stortingets muntlige spørretime iført munnbind med fiskemotiv onsdag. Den siste hår-finishen ble ordnet i salen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Grillet Melby om corona-kutt i spesialundervisning

Både Ap og SV brukte spørretimen på Stortinget til å dundre løs mot kunnskapsministeren og kuttene i spesialundervisningen etter skoleåpningen i vår.

Bakteppet er VGs avsløringer de siste dagene av at 14.000 elever har fått redusert sin spesialundervisning siden skolene åpnet igjen.

I tillegg reagerer opposisjonspolitikerne Mona Fagerås (SV) og Torstein Tvedt Solberg (Ap) sterkt på at 1400 spesialpedagoger er brukt til andre oppgaver enn å undervise elevene med enkeltvedtak om spesialundervisning.

– Mye tyder på at de elevene som har det største behovet for tilrettelagt undervisning var de som led mest i tiden med corona-skole, sa Mona Fagerås, som er SVs talsperson for utdanning på Stortinget.

KRITISK: SVs Mona Fagerås har lenge vært misfornøyd med spesialundervisningens kår i norsk skole. Hun mener disse elevene er de som har lidd mest av corona-skolen. Foto: Vidar Ruud, NTB

Hun henviste til professor Kari-Anne B. Næss ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo som i VG beskrev situasjonen som alvorlig og sa at ingenting tyder på at barna vil få tilbake den tapte undervisningen på et senere tidspunkt.

– Ble det gjort vurderinger underveis i skolestengingen av hvordan barn med behov for spesialundervisning skulle få tilrettelagt undervisning? Og hvordan skal norsk skole klare å gi disse barna igjen noe av det tapte, spurte Fagerås, som selv har bakgrunn både som lærer og skoleleder.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) forsøkte å berolige opposisjonen med at situasjonen trolig ville være bedre i høst og vinter.

– De mest sårbare barna har vært min hovedbekymring hele veien. Vi var oppmerksomme helt fra starten av på at alle ikke fikk det tilbudet de skulle ha. Derfor tydeliggjorde vi også regelverket som tilsier at det ikke var mulig å kutte i spesialundervisning for å kompensere for andre behov. I revidert nasjonalbudsjett ble det også satt av 170 millioner kroner i en egen pott til tiltak i skoler rettet mot barn med ekstra behov, sa Melby blant annet i sitt svar.

Hun har også i VGs artikler vært tydelig på at skoler og kommuner ikke kan kutte timer og kompetanse i spesialundervisning med bakgrunn i corona-situasjonen.

– Jeg har tiltro til at kommunen bruker disse midlene, som også er videreført i statsbudsjettet for 2021, til de aller mest sårbare barna, la Melby til.

IKKE BEROLIGET: Aps Torstein Tvedt Solberg stilte hovedspørsmålet om blant annet den tapte spesialundervisningen i corona-skolen på Stortinget onsdag formiddag. Foto: Frode Hansen, VG

Både Fagerås og Torstein Tvedt Solberg (Ap) fulgte opp Melbys svar med å understreke at de slett ikke var beroliget om at spesialundervisningen ville bedre seg.

Solberg spurte statsråden om hvilken nye grep regjeringen tar for å skjerme elevene som har krav på spesialundervisning i et skoleår som kan bli et unntaksår helt frem til sommerferien.

– Situasjonen i vår var veldig annerledes enn i høst. Skolene ble brått stengt i mars, og det var få som rakk å forberede seg på det. Det tok tid før man fikk opp gode erstatningstilbud. Det viktigste var å få i gang igjen skolene. I høst har vi vært tydelige på at spesialundervisning skal gis til tross for vanskelige tider. Man skal ikke bruke spesialpedagoger til vikarer, men de skal brukes til det de er ment å brukes til, svarte Melby.

Hverken Solberg eller Fagerås var imidlertid fornøyd med statsrådens fremoverskuende svar, og Ap-politikeren etterlyste mer konkrete grep for å skjerme spesialundervisningen.

– Jeg synes ikke Melby tok nok ansvar, sier Fagerås til VG.

