KONTROLL: Politioverbetjent Inge Jensen og politiførstebetjent Lars Fosse på Alibi nattklubb i Fredrikstad. De er ikke der for å feste, men for å se til at de nye smittevernreglene blir overholdt. Foto: ANDRE LIOHN

Tomt uteliv i Fredrikstad etter nasjonale innstramminger: − Det er helt sorg

FREDRIKSTAD (VG) – Det blir en ny tid for politiet nå, sier overbetjent Inge Jensen. VG ble med politiet på jobb en lørdag i Fredrikstad.

Håkon Kvam Lyngstad

André Liohn (foto)

– Det er altså så stille overalt, sier politioverbetjent Inge Jensen, og ser utover torgområdet ved Bryggepromenaden i Fredrikstad. Flesteparten av byens mest populære utesteder ligger i området.

Han peker ut noen utesteder som ikke får holdt åpen på grunn av at de ikke får møtt kravene til smittevern – eller fordi kundegrunnlaget er borte.

Sammen med kollega førstebetjent Lars Fosse, patruljerer Jensen området langs bryggen. I restaurantvinduene er det mange tomme bord, og få kunder de fleste steder.

– Ikke noe trøkk der heller, påpeker førstebetjent Fosse, og får til svar:

– Det er helt sorg. Vanligvis er det stappa fullt, sier Jensen, og rister på hodet.

Sitteplass på dansegulvet

Det er en kald lørdagskveld i Fredrikstad, og klokken nærmer seg 22.00. For første gang må utestedene i byen nekte kunder som ønsker å slippe inn senere enn dette.

– De nasjonale kravene som kommer nå blir for strengt. Da tenker jeg både på at man ikke kan slippe inn folk etter 22.00, og at énmeteren blir veldig hard, sier Kai-Roger Larsen. Han driver nattklubben Alibi.

Bassen fra Ed Sheerans «Shape of You» gjør at det dunker i brystet inne på klubben. En dis av røyk henger i lufta der inne, og man lukter eimen av damp fra røykmaskinen. Men selv med lilla flombelysning føles ikke lokalet helt slik en nattklubb skal.

NYE REGLER: Sikkerhetsvakt på nattklubben Alibi i Fredrikstad orienterer to av sine gjester om de nye COVID-restriksjonene. Foto: ANDRE LIOHN

På dansegulvet hindrer bord og stoler gjester fra å danse slik de vanligvis ville gjort. Avstanden smittevernet krever gjør dessuten at man på ingen måte kjenner den klamme kroppsvarmen fra andre bargjester akkurat denne lørdagskvelden.

– For oss er det viktig å forsøke å holde en rød tråd med nattklubbkonseptet, selv med kravene som stilles til oss. Men det er ikke i nærheten av det volumet og trykket vi pleier å ha, sier klubbdriver Larsen.

Denne lørdagen dukket bare halvparten av dem som forhåndsbooket opp. Egentlig har han plass til 167 personer inne på Alibi. Nå er kapasiteten halvert til 93.

– Må ta det hardeste løftet

Da VG tar en andre tur innom like før klubben må stenge tappekranene ved midnatt, er det ikke flere enn 23 gjester igjen.

– Nå må jeg ta juleferie. Jeg vet ikke hvor lenge vi kan holde åpent, sier Kai-Roger Larsen. Spørsmålet skal han og eierne vurdere i løpet av den kommende uken.

– Det er synd at vi igjen må ta det hardeste løftet, sier han om innsatsen hans egen bransje legger ned.

En kollega ved nabobaren Heim er enig.

– At man gjør ting for å få ned smitten er greit, men det er helt jævlig for får bransje, sier daglig leder ved Heim, Robby Situmorang.

Han mener også butikker og kjøpesentre må innføre lignende tiltak, for å fordele byrden.

fullskjerm neste QR-KODE: Gjester på restauranten Heim i Fredrikstad sentrum. Ved ankomst må alle gjester registrere seg via en app.

Situmorang er klar på at smertegrensen for lengst er nådd.

– Blir det samme tiltak her som i Oslo, kommer de fleste utestedene i byen til å gå konkurs.

Slår hardere ned

Politibetjentene Inge Jensen og Lars Fosse finner ingen brudd på de nye smittereglene mens VG følger de denne lørdagskvelden. De varsler samtidig at politiet vil bli strengere.

– Det blir en ny tid for politiet nå. Vi har fått beskjed om å slå hardere ned på brudd på covid-19-forskriften, sier overbetjent Inge Jensen.

Det innebærer at politiet i større grad skal bryte opp fester og anmelde brudd på forskriftene. Samtidig er jusen uklar, og politiet venter derfor at snarlige endringer i lovverket, som gjør at man enklere kan anmelde brudd på smittevernloven.

Endringen gjør at de nå vurderer å flytte flere over fra etterforskning til operativ tjeneste. Det kan bety lengre saksbehandlingstid, men er en prioritering man vurderer.

PATRULJE: Politiet kontrollerer utesteder i Fredrikstad en lørdag i november. Foto: ANDRE LIOHN

For tiden byr likevel ikke lørdagskveldene på samme action som de pleier. Hjemmefestproblematikken er alltid til stede, men ikke noe de ser en vekst i per nå – selv med et haltende uteliv.

– Som regel får vi inn flere oppdrag enn vi får dratt på, men det er vesentlig roligere helgevakter for oss nå, overbetjenten.

Han var ikke på jobb i sentrum da samfunnet stengte ned i mars, men har hørt fra kolleger at det bare var politiet som var i gatene disse dagene.

Ute i gatene igjen kommer Jensen med et siste sukk:

– Jeg tror aldri jeg har sett Fredrikstad så stille som nå, sier han.

Publisert: 08.11.20 kl. 19:22 Oppdatert: 08.11.20 kl. 19:37

