VIL AT FLERE SKAL STÅ OPP MOT KJØTTSKAM: Stortingsrepresentant for Senterpartiet Jenny Klinge mener at «veganaktivister» driver med misjonering for et kosthold som det er helt umulig å ha for fem millioner nordmenn.

Stortingspolitiker Jenny Klinge trender på Twitter etter uttalelse om nyåpnet vegetarbutikk

Sp-politikeren sier at hun er kritisk til ideologien som ligger bak. Det får folk til å reagere på sosiale medier.

Onsdag åpnet Deli de Luca-kjeden sin første butikk med kun vegetariske varer i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka.

Nettavisen skrev om åpningen, og i en oppfølgingssak som også omhandlet åpningen, uttrykker stortingsrepresentant for Senterpartiet Jenny Klinge bekymring for «en utvikling der nordmenn blir lurt til å tro at et vanlig norsk kosthold der melk, kjøtt, fisk og egg inngår naturlig, er et problem».

Hun sier at enkeltstående vegetariske butikker ikke er problematisk, men hun liker likevel ikke «ideologien bak».

– Det de (veganaktivistene) sier, er at alle nordmenn kan gå over til å spise vegansk mat på sikt, og at det skal være mulig å forsyne all nordmenn med norskprodusert mat. Dette er en forvrenging av sannheten som er grov. Dersom mange nok begynner å tro på dette, gir det reell grunn til bekymring. Det er ikke det at de er så mange, men de driver med misjonering for et kosthold som det er helt umulig å ha for fem millioner nordmenn, sier Klinge til Nettavisen.

Uttalelsen har ført til at Klinges navn nå trender på Twitter i Norge.

Flere er oppgitte over det stortingsrepresentanten har sagt.

Leder i Greenpeace Frode Pleym stiller for eksempel spørsmålstegn ved om Klinge burde være mer bekymret for at bare 20 prosent av befolkningen når fem om dagen-målet.

Forfatter og bystyremedlem i Oslo (MDG) Eivind Trædal har også tvitret om saken:

Rådgiver for arbeidslivs- og næringslivspolitikk i Virke Pål Thygesen har lagt ut bilde av en vegetarlasagne og skriver «Her er noe Jenny Klinge kan rase mot».

Klinge har tidligere tatt til orde for at flere må stå opp mot «kjøttskam».

Da Norsk vegansamfunn søkte om å få statsstøtte som livssynsorganisasjon tok stortingsrepresentanten til orde for at det var galskap.

Hun har også kalt Norsk Vegansamfunn for «en gjeng med fanatiske kjøtthatere».

Klinge har vokst opp på gård og er opptatt av at det først og fremst er gress og beitemark som er våre matressurser i Norge – ressurser som sauer, geiter og kyr kan spise. Hun mener også at det norske kulturlandskapet vil gro igjen mange steder dersom husdyrholdet tar slutt.

Norsk Vegansamfunn skriver til Nettavisen at de er positive til Deli de Lucas vegetarsatsing og mener at «Klinge høres ut som en person som aldri har lest et eneste argument mot sitt eget standpunkt.»

