Forvirret over coronaråd, påbud og forbud? Dette gjelder landet rundt nå

Utendørs på offentlig sted er det tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, så lenge publikum sitter i fastmonterte seter, og er inndelt i grupper på inntil 200 personer. Arrangøren skal sørge for at det er minst 2 meters avstand mellom personer i ulike grupper til enhver tid. For arrangementer der publikum ikke sitter i fastmonterte seter er grensen 200 personer.

Ansatte og oppdragstagere som står for gjennomføringen av et arrangement kommer i tillegg til de 200/600.

Arrangør skal sørge for at det er minst ett sete mellom deltagere på samme rad (unntatt personer fra samme husstand) og at det er en meters avstand mellom deltagerne i alle retninger, dersom arrangementet holdes i et lokale med fastmonterte seter.