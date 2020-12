FIKK GJENNOMSLLAG: Frp-leder Siv Jensen har fått regjeringspartienes ledere Erna Solberg, Kjell Ingolf Ropstad og Guri Melby med på å gi kristne flyktninger prioritet når Norge skal ta ut kvoteflyktninger. Foto: TORE KRISTIANSEN

Kristne flyktninger får prioritet - kan være i brudd med flyktningretten

Regjeringspartiene og Frp har bestemt at forfulgte kristne skal prioriteres i uttaket av kvoteflyktninger. Det kan føre Norge i brudd med internasjonale konvensjoner vi er bundet av, ifølge juss-professor Mads T. Andenæs.

Setningen, som det nå er flertall for i Stortinget, lyder slik etter budsjettforliket tirsdag kveld:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at også forfulgte kristne, ahmadiyya og jesidiske flyktninger skal prioriteres som gruppe og individer ved uttak av overføringsflyktninger.

– Det har dessverre vært umulig å redusere antall kvoteflyktninger. Men for første gang skal kristne forfulgte prioriteres, selv om vi vet at regjeringen i utgangspunktet er i mot dette, sa Frp-leder Siv Jensen, da budsjettavtalen ble lagt fram.

FORFULGT: Den kristne jesidiske minoriteten i Irak led kraftig under okkupasjonen av IS. Dette er blant gruppene som regjeringen ønsker å prioritere i flytkningepolitikken. Foto: AHMED JADALLAH / X90013

Problematisk

Mads T. Andenæs, som er en av landets fremste eksperter på internasjonal humanitær rett, mener at en slik politikk er problematisk - både i forhold til Grunnlovens forbud mot diskriminering, og målt mot flyktningkonvensjonene:

– Det er ingen tvil om at amadiyya og jesidiske flyktninger er sårbare grupper. Men å prioritere kristne generelt kan være problematisk og kan stride mot de internasjonale forpliktelsene vi er bundet av, sier Andenæs til VG. Han er professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo.

– Det er utelukkende behovet for beskyttelse, og graden av forfølgelse og sårbarhet som skal avgjøre. Til det har vi FNs Høykommissær for flyktninger til å gjøre den vurderingen. Det å prioritere kristne spesielt foran andre religiøse grupper kan derfor være diskriminerende og dermed uholdbart, sier professoren.

Han nevner Ungarn som det eneste landet han kjenner til som gir kristne en lignende prioritering:

– Hva slags dokumentasjon har regjeringen for at kristne nå er spesielt forfulgte og trenger beskyttelse, foran flyktninger som har andre religioner? Har de spurt regjeringens egne eksperter i Landinfo? Det bør regjeringen utfordres på, sier Andenæs.

SÅRBARE GRUPPER, MEN: – Å prioritere kristne spesielt foran andre religiøse grupper kan derfor være diskriminerende og dermed uholdbart, sier jusprofessor Mads Andenæs, her under en demonstrasjon for Julian Assange tidligere i år. Foto: Terje Pedersen

Forsvarer prioriteringen

Men statsminister Erna Solberg (H) sier ti VG at hun mener prioriteringen i budsjettavtalen ikke er problematisk:

– Vi skal ikke bare hente kristne. men også amadiyya og jesididiske flyktninger. Dette er minoriteter i flyktningleirer i Midt-Østen, Libanon og andre steder, og som det er viktig å ta vare på. Det er en viktig prioritering, akkurat som at vi tidligere har sagt at vi prioriterer LGBTQ-flyktninger, sier Erna Solberg.

– Så det er helt greit å diskriminere på religion?

– Vi prioriterer hvem som kommer som kvoteflyktninger, hvilket land de kommer fra, og hvilke kriterier vi henter de på. Vi peker på minoriteter som har det særlig vanskelig i muslimske land, sier Solberg.

– Hvordan er det å havne i selskap med Ungarn her?

– Vi kommer også til å hente både muslimer og andre. Men vi vil si til Høykommissæren at vi vil ha spesielt fokus på disse gruppene som vi mener blir særlig diskriminert. Om vi prioriterer homofile, så diskriminerer vi ikke heterofile for det, sier statsministeren.

– Svakt av KrF og Venstre

Kari Elisabeth Kaski, som sitter i Stortingets finanskomite for SV, kritiserer KrF og Venstre for å ha gitt etter for dette kravet

– Det er svakt av Krf og Venstre å gå med på å svekke norsk asyl- og flyktningpolitikk for å gi Frp en billig seier. I Norge må prinsippet om at de som har størst behov for beskyttelse være det som gjelder, sier hun til VG.

IKKE BARE KRISTNE: - Et menneske i nød er et menneske i nød, uansett tro, kommenterer biskop Olav Fykse Tveit om regjeringens valg. Foto: Gorm Kallestad

Preses i bisperådet og biskop i Nidaros, Olav Fykse Tveit, mener en prioritering av kristne er i konflikt med det kristne menneskesynet.

– Det kristne menneskesynet er at et menneske i nød er et menneske i nød, uansett tro. Det er bra hvis dette fører til et større fokus på at religiøse minoriteter har behov for beskyttelse, for det har det ikke vært lett å få gehør for. Men vi vet at det ikke bare er kristne blant disse, som trenger beskyttelse, sier Fykse Tveit til VG.

– Ikke brudd på konvensjonen

Pål Nesse, leder for NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, sier i motsetning til Andenæs at religiøs tro kan være et holdbart kriterium.

– Det er et kriterium som mottakerland kan bruke, og er ikke et brudd på flyktningekonvensjonen. Det er FNs Høykommisær for flyktninger som kommer med forslag til flyktninger, og så er det landene selv som velger. Men tro bør ikke brukes som kriterium, med mindre det er troen som gjør at man blir forfulgt, sier Nesse til VG.

– Men det kan ikke være slik at Norge nå skal ta imot kristne kvoteflyktninger i stedet for muslimer. Det er i så fall ikke holdbart. Norges valg skal være basert på flyktningenes beskyttelsesbehov, sier han.

Publisert: 01.12.20 kl. 22:55