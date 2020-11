TØFT ÅR: I år forbereder Frelsesarmeen seg på at flere enn vanlig oppsøker hjelp. Foto: Berit Roald / NTB

Tøff førjulstid i vente – forbereder seg på økt pågang

Coronapandemien gjør at flere ikke klarer seg selv, melder Frelsesarmeen, som ser en økning i henvendelser ved de fleste av stedene sine.

Julen nærmer seg, en tid da behovet for hjelp merkes ekstra godt i Frelsesarmeen. I år forventer organisasjonen at enda flere trengende melder seg.

Allerede ser de klare tegn: Hele 80 prosent av stedene deres rundt om i landet melder om nye ansikter.

– Det er alle mulige folk som kommer til oss: Barnefamilier, eldre og enslige forsørgere. Det er mennesker som har opplevd permitteringer, samlivsbrudd og kommet i vanskelig situasjoner, men felles for de fleste er at utfordringene direkte eller indirekte skyldes corona, forteller assisterende kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, Andrew Hannevik, til VG.

Tre urovekkende tendenser

I fjor fikk nesten 15.000 husstander hjelp fra Frelsesarmeen til jul.

Hannevik sier de i 2020 har sett særlig tre tendenser som tyder på at pågangen blir større i år, og som vekker bekymring:

1. Folk står i dobbel krise: Mennesker mangler ikke bare mat på bordet, men opplever samtidig den psykiske belastningen ved å ikke kunne forsørge seg selv.

2. Økt kredittkortbruk: Stadig flere som henvender seg har måttet bruke kredittkort for å fylle økonomiske hull. Dette kan fort bli en negativ økonomisk spiral som kan bli vanskelig å komme ut av, frykter Frelsesarmeen.

3. Folk føler seg utenfor og alene: Mange var ensomme før, og nå er det blitt enda flere som blir sittende isolert.

– Vi ser et økt hjelpebehov blant alle slags mennesker med ulike bakgrunner, og forventer at det skal fortsette å øke, sier Hannevik til VG.

Planlegger å holde åpent

Når det ringes inn til jul, er det ikke bare i de tusen hjem bordene er dekket. Hvert år inviterer en rekke organisasjoner til høytidsfeiring, deriblant Kirkens Bymisjon.

– Vi merker at mange er opptatt av om det blir markering i år, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal til VG.

De planlegger for å ha flest mulig møteplasser og tiltak åpne i advents- og juletiden, forteller Hvambsal og sier at det forutsetter en felles innsats for å overholde smittevernet.

KIRKENS BYMISJON: – Akkurat som at man er redd for å bli frarøvet en plan om et familieselskap, kan man være redd for å miste muligheten til å feire med oss. Hvis du har den viktigste kohorten din i et av våre tiltak, er det klart det blir tydelig, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon. Foto: Heiko Junge / NTB

Redde for å være alene

Aslaug Timland Dale er daglig leder for Mental Helses hjelpetelefon.

– Et gjennomgående tema er at folk er redde for at de vil bli sittende alene i jula, sier hun til VG.

Hun håper at alle kan ta en ekstra telefon til noen de kjenner i år.

– Det at noen ringer for å si hei og god jul kan bety mye.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40.

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14 – 22.

Mental Helse chat: sidetmedord.no. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no. Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

SnakkOmPsyken.no: Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00).

Publisert: 29.11.20 kl. 06:15

