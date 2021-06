forrige











fullskjerm neste

Slik ser det ut etter brannen på gjenvinningsanlegget

Disse bildene viser hvordan det ser ut etter eksplosjonen og brannen på gjenvinningsanlegget utenfor Kristiansand torsdag. To personer ligger fortsatt kritisk skadet på Haukeland sykehus.

Av Stella Bugge , Ingri Bergo og Kjartan Bjelland/Fædrelandsvennen (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser administrerende direktør i Returkraft, Odd Terje Døvik, til VG.

– Vi fikk tidligere i dag vite at de ikke er utenfor livsfare. Intensivbehandlingen fortsetter, sier Døvik.

Brannen endelig slukket

Ingen av de to som ligger på Haukeland med brannskader er ansatt ved Returkraft.

– Brannen er slukket fra omtrent nå, så vi overtar vi ansvaret og overvåkning i nært samarbeid med brannvesenet som har beredskap og sjekker regelmessig. De bistår oss, sier Døvik til VG mandag ettermiddag.

Det er avisen Fædrelandsvennen som har vært inne på anlegget og tatt bilder som nå også gjøres tilgjengelig for andre medier.

Det er en alvorstynget stabssjef og HMS-ansvarlig, Ketil Bergmann, som viser Fædrelandsvennen rundt i et av Skandinavias mest moderne og effektive gjenvinningsanlegg.

27 personer var inne på anlegget da den kraftige eksplosjonen torsdag formiddag blåste ut tak og vegger på Returkrafts anlegg på Langemyr i Kristiansand.

les også Jon (56) og Odd Olav (55) om eksplosjonsdramaet: – Veggen falt mot oss

Avisen skriver at den mest alvorlig skadede arbeidet på et stillas like utenfor bunkeren der gasseksplosjonen oppsto. Han falt ned i gropen og pådro seg alvorlige brannskader.

Forblir stengt i sommer

– Bildene er tatt i de delene av anlegget som ble skadet. Det er tre områder: tømmehallen der bilene kjører inn, avfallsbunkeren der avfallet blir tømt og det tilstøtende kontrollrommet, sier Døvik.

Totalt syv personer ble skadet og fraktet til sykehus, men fire ble relativt raskt utskrevet.

– Anlegget kommer til å være stengt hele sommeren?

– Det regner jeg absolutt med. I et best case scenario er vi i gang igjen en eller annen gang i slutten av september, sier Døvik til VG.