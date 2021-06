ANNERLEDES FERIE: Robert Wessel og samboeren Heidi Sjølshagen får ikke den Norgesferien de hadde planlagt. Foto: Privat

Fikk Hurtigrute-drømmen knust med få dagers varsel

Robert Wessel (49) og familien har siden i vinter gledet seg til sommerferie med Hurtigruten. Mandag fikk de beskjed om at søndagens seilas er kansellert.

Av Stella Bugge

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det vil si MS Nordlys går fra Bergen, men uten Robert, samboeren Heidi (48) og hennes voksne sønn. Og en rekke andre passasjerer som også har fått beskjed om at de ikke lenger står på passasjerlisten selv om de har betalt for mange måneder siden og trodd at alt var i skjønneste orden. Helt til e-posten kom på mandag, og knuste en lang rekke sommerferieplaner.

– Norgesferien er ødelagt

– Jeg er så sint at jeg ikke vet hvilket ben jeg skal stå på. Norgesferien er ødelagt og Hurtigruten tar ingen kritikk for sen kansellering. De skylder på covid-19, men det er bare tull, sier Tønsbergmannen Wessel.

TIL SJØS IGJEN: MS Nordlys har ligget i opplag i flere måneder på grunn av pandemien, men søndag gjenopptar den seilingen. Bildet er tatt for mange år siden. Foto: Dag Fonbæk

Les Hurtigrutens svar lenger ned i saken.

Han forteller at de bestilte turen så tidlig som 3. mars og at han flere ganger har kontaktet selskapet for å høre om alt var på skinner. Det var det angivelig.

– Men så kaster de plutselig ut folk fem dager før ferien, det er ikke greit. Da jeg ringte dem for tre-fire uker siden sa de at vi seiler, og dere er hjertelig velkommen den 4. juli, sier Wessel.

Planen var å ta Hurtigruten fra Bergen til Sandnessjøen og derfra kjøre motorsykkel til Lofoten før de tråklet seg ned på to hjul tilbake til Vestfold.

– Nå skal Heidi fly til Lofoten og jeg kjøre 186 mil opp på motorsykkel for å møte henne der. Jeg har booket mange hoteller på veien og dette har skapt masse frustrasjon og merarbeid, sier Wessel som opplyser at han måtte vente halvannen time for å komme gjennom på telefonen til Hurtigrutens kundesenter.

En annen som fikk kansellert reisen sin er Olav Kornberg (79) fra Bergen. Han og kjæresten skulle også reise den 4. juli. Trodde de.

KANSELLERT: Nord-Norge ferien ryker. Nå vurderer Olav Kornberg å ta med seg kjæresten på ferie i Danmark eller Sverige i stedet. På nettbrettet viser han e-posten fra Hurtigruten der han ble informert om at turen er kansellert. Foto: PRIVAT

– Jeg er flau på Hurtigrutens vegne. I denne dataalderen er det veldig lett å øke og begrense antall passasjerer som melder seg på, sier Kornberg til VG. Selv bestilte han turen sin i midten av februar.

De skulle til Stamsund og har bestilt hotell seks netter i Lofoten. Hva som skjer med hotellovernattingene nå, er høyst usikkert.

– Jeg har reiseforsikring som antagelig dekker det. Men det verste med kanselleringen er at vi skulle møte venner i Lofoten som har satt av tid til å treffe oss. Det er mange som blir berørt av dette.

Husker du? Hurtigruten var i fjor i hardt vær i forbindelse med coronasmitte

– Smittevern

Hurtigruten opplyser at seilingen, som er MS Nordlys’ første etter flere måneder i opplag, dessverre er blitt overbooket og at de må redusere antall passasjerer for å kunne overholde smittevernreglene.

– Hva er grunnen til at dere har overbooket?

– Vi så at på denne første seilingen er vi nødt til å allokere noe mer plass og ha litt færre passasjerer om bord for å sikre gode nok smitteverntiltak, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten. Hun legger til at skipene i snitt seiler med 30 til 40 prosent lavere kapasitet enn normalt for å kunne opprettholde sosial distansering.

– Men dere har jo visst størrelsen på båten og antall passasjerer lang tid i forveien?

– Nå setter vi også de to siste skipene som har ligget i opplag frem til nå, i drift. Det er viktig for oss å sikre gode nok smittevernrutiner om bord, sier Bjørnflaten og viser til at når M/S Nordlys og M/S Nord Norge nå gjenopptar seilingen er alle Hurtigrutens syv skip langs norskekysten tilbake i trafikk.

Det er er per nå kun passasjerer på M/S Nordlys som har fått kansellert turen.

– Det er enkeltstrekninger hvor vi har fått overbooking, og rundt 50 bookinger er berørt, sier Bjørnflaten.

– Hvor mange personer er det i hver booking?

– Det har jeg ikke oversikt over, men kundesenteret vårt jobber på spreng med å booke disse passasjerene på seilinger så nært i tid som overhodet mulig. Denne ombookingen skal ikke koste gjestene noe ekstra. Kan de ikke reise, vil de få refundert reisen, sier Bjørnflaten.

– Men hvorfor ventet dere helt til mandag med å gi beskjed, når skipet har avgang søndag?

– Vi beklager at denne situasjon har oppstått og skjønner det er vanskelig for gjestene og har jobbet opp mot avgang for å finne gode løsninger. Men vi har dessverre vært nødt til å ta ned antallet passasjerer på grunn av smittevern.

Grunnen til at det har vært lang ventetid for å komme gjennom på Hurtigrutens kundesenter er ifølge Bjørnflaten at regjeringen i forrige uke åpnet for at også utenlandske gjester kunne reise til Norge.

– Det har ført til større trykk på kundesenteret vårt.