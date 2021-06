STÅR FAST: Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet forteller at det foreløpig ikke er endret risikovurdering tross nye tilfeller av den indiske varianten. Foto: Lise Åserud / NTB

FHI endrer ikke vurderingen av Delta-varianten tross nye utbrudd

Folkehelseinstituttets risikovurdering av Delta-virusvarianten forblir uforandret til tross for nye utbrudd i Trondheim og Asker.

Av NTB og Hege Bellika Hansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Per nå er vår vurdering at denne varianten kan håndteres med samme smitteverntiltak som vi bruker uavhengig av variant nå, skriver avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) i en epost til NTB.

Dermed endrer ikke FHI sin oppfatning av trusselen fra Delta-varianten - tidligere kjent som den indiske virusvarianten - fra sin risikovurdering som ble publisert lørdag.

Siden da har det dukket opp coronatilfeller der man har sterk mistanke om at den smittede bærer på denne varianten i Asker og i landets tredje største by, Trondheim.

Fakta: Nye navn på virus-variantene Verdens helseorganisasjon har bestemt seg for å endre navnene på bekymringsfulle virusvarianter til greske bokstaver for å unngå stigmatisering av landene de oppsto i. Så langt har fire varianter som klassifiseres som bekymringsfulle, fått nye navn: * Alfa = Den britiske varianten (B.1.1.7). * Beta = Den sørafrikanske varianten (B.1.351) * Gamma = Den brasilianske varianten (P.1) * Delta = Den indiske varianten (B.1.617.2) I tillegg er seks varianter definert som varianter av interesse, som globale helsemyndigheter også følger med på: * Epsilon = Amerikansk variant (B.1425/B.1.429) * Zeta = Brasiliansk variant (P.2) * Eta = Flere land (B.1.525) * Theta = Filipinsk variant (B.1.526) * Jota = Amerikansk variant (B.1.526) * Kappa = Indisk variant (B.1.617.1) Kilder: Verdens helseorganisasjon , DPA Vis mer

Sistnevnte innførte en streng nedstenging mandag med full skjenkestopp og en begrensing på maks to gjester i private hjem mandag. Kommunen har varslet at de ikke har oversikt over alle nærkontakter. Vold understreker at det er ventet at flere tilfeller av Delta-varianten vil dukke opp framover.

– Ut fra informasjon vi har fra Storbritannia, regnes det som sannsynlig at den etter hvert kan bli den dominerende varianten i Norge også, sier hun.

Avlyser musikkfestivalen «Pstereo» i Trondheim

Denne vurderingen kommer tirsdag og samme dag musikkfestivalen Pstereo ble avlyst i Trondheim. På sin egen Facebook-side opplyser festivalen at sensommerens arrangement ikke er forenlig å arrangere, skriver Adresseavisen.

Den skulle egentlig arrangeres på Marinen i Trondheim 20. og 21. august i år.

– Vi har jobbet iherdig og prøvd i det lengste, men ser nå at festivalen vi drømte om ikke lenger er mulig å gjennomføre, står det i innlegget.

Regjeringen kaller inn til pressekonferanse onsdag

Tirsdag kaller også regjeringen inn til pressekonferanse angående coronasituasjonen i landet. Den vil avholdes onsdag kl. 13.30.

Helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, vil være til stede.

Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) sier tirsdag at kommunen nå er inne i den mest alvorlige perioden i pandemien.