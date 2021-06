UENIG: Helseminister Bent Høie (H) mener det heller bør undersøkes om det skal bli vanskeligere å få ny autorisasjon. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Høie om seksuell utnyttelse: − Urimelig å gi folk livstidsstraff

I dag kan psykologer og psykiatere som har krysset grensen seksuelt med pasienter, få en ny sjanse. Helseminister Bent Høie (H) vil ikke utestenge behandlere på livstid.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I helgen gikk fagpersoner og Frp-leder Sylvi Listhaug ut i VG og sa at behandlere som krysser grensen seksuelt med pasienter, aldri bør få ny autorisasjon.

Det er ikke helseminister Bent Høie (H) enig i.

– Erfaringen her er at det finnes saker som det er urimelig å gi folk en livstidsstraff for, sier han til VG.

– Det må være sammenheng mellom det du har gjort, og reaksjonen. Jeg er redd det kan ha motsatt virkning å frata noen autorisasjonen på livstid, sier Høie.

Helseministeren begrunner standpunktet sitt i to forhold:

Sakene har varierende alvorlighetsgrad. Noen ganger kan det oppstå gjensidige kjærlighetsforhold mellom terapeut og pasient, mener helseministeren.

Terskelen for å frata noen autorisasjonen vil bli hevet dersom behandleren mister den på livstid. Dermed vil sjansen for overgrep øke, tror Høie.

URIMELIG: I et rettssamfunn må være sammenheng mellom det en har gjort og reaksjonen, sier Høie. Han tror det blir vanskeligere å ta fra folk autorisasjonen dersom det er på livstid. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Høie: Riktig å bli utestengt i en periode

VG har den siste tiden avdekket at minst 42 psykologer og psykiatere har mistet autorisasjonen etter å ha utnyttet pasienter seksuelt.

VG har også avslørt at ti av disse har fått ny autorisasjon de siste 15 årene. Flere av dem jobber i dag på norske sykehus eller helseinstitusjoner.

I dag er det lav terskel for å frata noen autorisasjonen dersom helsepersonell krysser grensen seksuelt med en pasient, ifølge Høie:

– Dette vil i dag føre til en reaksjon og en konsekvens. Men hvis du er lege eller psykolog, og blir hodestups forelsket og det oppstår et kjærlighetsforhold mellom mennesker, så tror jeg de fleste vil være enig meg i at det da er riktig å miste autorisasjonen i en periode, sier Høie og legger til:

– Hvis man ser at dette er en engangssituasjon, og pasient og behandler har etablert seg som par. Da er det liten sannsynlighet for at det vil skje igjen.

– Det betyr ikke at jeg mener at terskelen for å få tilbake autorisasjonen i dag er høy nok. Derfor blir dette et viktig spørsmål for utvalget som skal se på dette.

NY SJANSE: Til tross for at pasienten kan bli skadelidende av at behandler- og pasientforholdet blir såkalt «seksualisert», kan psykologer og psykiatere i dag få ny autorisasjon av Helsetilsynet. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Pasienter blir skadelidende

I flere vedtak VG har fått innsyn i, understreker Helsetilsynet at såkalte forhold mellom pasient og behandler kan være svært skadelige for pasienten.

Forholdene er ikke nødvendigvis likeverdig for partene, selv om det kan oppleves slik, skriver Helsetilsynet.

Etaten legger særlig vekt på at helsepersonellet befinner seg i en maktposisjon overfor pasienten.

Det er også forsket på hvilke konsekvenser det kan få når behandlerforholdet «privatiseres og seksualiseres»:

«Det er registrert en betydelig økning av pasientenes psykiske vansker, med reaksjoner som forvirring, skyldfølelse, skam, sinne, isolasjon, tap av selvtillit, sorg og depresjon, angst, selvmordstanker og selvskading», står det i vedtak VG har fått innsyn i.

VG har skrevet flere artikler om at pasienter har vært i svært sårbare situasjoner, og at hendelsene med terapeutene har gitt dem store vansker.

– Hva tenker du om det?

– Det er det som gjør disse sakene alvorlige. Det er derfor det er lav terskel for å miste autorisasjonen i slike saker. Men det bør ikke være sånn at det i alle sammenhenger skal være umulig å gjøre opp for seg. Vi gir også folk som har gjort andre alvorlige ting, muligheten til å gjøre opp for seg, sier Høie.

– Men vi må være trygge på risikoen for overgrep ikke er til stede når vi gir autorisasjonen tilbake.

les også Reagerer etter VG-avsløring: - Ingen menneskerett å behandle pasienter

SERIEFORBRYTER: Sverre Varhaug begikk overgrep mot pasienter i mer enn tre tiår - uten at noen klarte å stoppe ham.

Vil luke ut gjengangere

I slutten av april rullet VG opp saken om «Dukkemannen», psykologen Sverre Varhaug som forgrep seg på pasienter i mer en tre tiår.

Varhaug ble fradømt retten til å praktisere som psykolog, men fikk senere denne tilbake igjen.

VG har også fortalt historien om Charlotte Thoresen, som i 2008 varslet om overgrep fra en psykiater. I årene som fulgte, fikk mannen to nye varsler fra andre pasienter.

Mannen mistet autorisasjonen i 2013, men fikk ny autorisasjon to år senere. I dag er han overlege ved Sykehuset i Vestfold.

Høie sier det er viktig å få «luket ut» de som begår overtramp flere ganger.

Han legger til:

– Men det er beviselig feil at hvis du gjør det én gang, så gjør du det flere ganger.

VARSLET: Charlotte Thoresen varslet om hendelsene med psykiateren. Han ble dømt for å ha misbrukt stillingen i tingretten, men ble senere frikjent da Thoresen døde. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Er ikke trygg på dagens system

Helseministeren trekker frem at også behandlerne kan være i livskriser:

– Men der er det livskrisen som er årsaken, og ikke at en er en overgriper. Da er det urimelig at en aldri får utøve yrket sitt etterpå, mener helseministeren.

Nylig ble det kjent at Helse- og omsorgsdepartementet har satt ned en ekstern arbeidsgruppe i kjølvannet av VGs avsløringer om Sverre Varhaug.

Mandatet til gruppen er å undersøke hvordan overgrep i helsetjenesten er blitt håndtert de siste ti årene.

– Er systemet godt nok i dag?

– Hadde jeg ment det var godt nok, hadde jeg ikke ment at det var nødvendig å sette ned et utvalg som skal undersøke sakene, sier han.

– Når vi nå går inn i sakene, er det fordi vi ikke er trygge nok på at dagens system er godt nok, sier Høie.

– Spørsmålet er hva som skal være terskelen for å få tilbake. Der må vi undersøke om dagen system er tilstrekkelig, og om det bør bli vanskeligere å få ny autorisasjon, sier han.

EVALUERING: Direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, iverksetter en interngranskning etter VGs avsløringer om seksuell utnyttelse i helsetjenesten. Foto: Hanna Kristin Hjardar

I forrige uke åpnet også Helsetilsynet interngranskning etter VGs avsløringer:

– Nå er det blitt stilt spørsmål ved vår praksis, og det er naturlig at vi gjennomgår og evaluerer oss selv. Det er forventninger vi stiller til de virksomhetene vi fører tilsyn med og det er naturlig at vi stiller de samme kravene til oss selv, sa direktør Jan Fredrik Andresen da.