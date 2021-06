PILLESTRID: Helse- og omsorgsminister Bent Høie avviser den sterke kritikken han får i pillesaken. Foto: Helge Mikalsen

Politisk pille-opprør mot Høie: -Forventer at han rydder opp

Frp, Ap, Sp og SV utfordrer helseminister Bent Høie i en behandlingsstrid som dreier seg om liv og død. - Bukken passer havresekken, sier Sps Kjersti Toppe.

Av Bjørn Haugan

Sp-politikeren mener hele Beslutningsforum - som bestemmer om ny og kostbar medisin skal gjøres tilgjengelig på blå resept - må endres.

VG skrev torsdag at to overleger og Klinisk etikkomite (KEK) ved Oslo Universitetssykehus mener at kritisk syke Cystisk fibrose (CF)-pasienter bør få tilgang til medisin, som kan gi dem et forlenget og bedre liv.

Klinisk etikkomite (KEK) ved Oslo Universitetssykehus anbefaler «å velge de som står i fare for snarlig død».

– Uakseptabelt

Striden står om de amerikanske tablettene Kalydeko+Kaftrio, som medisinsk direktør og fagdirektør i Helse Førde, har avvist at CF-rammede Ellen Winther skal få tilgang til.

Winther kan ikke lungetransplanteres og har bare 22 prosent lungekapasitet igjen.

Men helseforetaket mener at hun får forsvarlig helsehjelp og at de «forholder seg til vedtak gjort i Beslutningsforum,» organet som avgjør om medisiner kan havne på blå resept.

Foretaket avviste en søknad på Winthers vegne av overlege Audun Os ved Norsk senter for Cystisk fibrose (NSCF) ved Oslo universitetssykehus og hennes overlege Ole Lervik i Helse Førde HF.

De to ba om at Winther skal få et halvt års prøveperiode med pillene.

HJELPER WINTHER: Overlege Audun Os ved Norsk senter for Cystisk fibrose (NSCF) ved Oslo Universitetssykehus får støtte i sin faglige kamp for at Ellen Winther skal få pillene hun trenger. Foto: Ous

Frp-leder Sylvi Listhaug gir seg ikke.

– Det er uakseptabelt at helseforetakene ikke lytter til hva Stortinget har vedtatt. I Norge er det folkevalgte politikere som bestemmer, ikke byråkrater i staten, er hennes klare melding.

– Må få tilbud om medisiner

Hun utfordrer helseminister Høie.

– Jeg forventer at Høie rydder opp og instruerer helseforetakene å følge opp vedtaket i helse- og omsorgskomiteen. Pasienter som Ellen Winther må få tilbud om medisiner som Beslutningsforum har sagt nei til, når fagfolk mener de trenger det for å få en forsvarlig helsehjelp.

Forumet har bedt Sykehusinnkjøp forhandle med den amerikanske produsenten, men det tar tid.

UTFORDRER HØIE: Frp-leder Sylvi Listhaug har sendt spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie hvor hun ber ham oppgi hvor mange pasienter som faktisk har fått individuell behandling i forkant av en beslutning i Beslutningsforum, som er organet som vurdere hvilke medisiner som skal godkjennes. Foto: Terje Bringedal

– Stortinget har lagt til grunn at pasienter som trenger det, kan få tilgang til medisiner i påvente av beslutning i Beslutningforum. Ellen Winther kan ikke få transplantasjon. Å nekte Ellen Winther å få tilgang på disse pillene er et eksempel på alt hva som er feil med dagens system. Hun er et unntak som må få hjelp, sier Listhaug.

Sendte spørsmål til Høie

Unntaksordningene det vises til er blant annet en understrekning fra leder Geir Jørgen Bekkevold i Helse - og omsorgskomiteen på Stortinget, da Nye Metoder ble votert over 13. desember 2019:

«Det skal gis et tilbud til pasienten som systemet for nye metoder eventuelt har sagt nei til, dersom det kreves for å gi forsvarlig helsehjelp».

Listhaug mistenker at knapt noen har fått ja til individuell behandling.

Onsdag sendte hun spørsmål til Høie hvor hun ber om å få vite hvor mange pasienter, som etter en individuell vurdering, har fått innvilget medisiner fra helseforetakene som ikke er godkjent av Beslutningsforum.

– Systemet har sluttet å fungere

Frp-lederen kjemper en kamp for blant andre Ellen Winther og familien Grytdal/Mossige som foreløpig har råd til å betale 7500 kroner dagen for at deres datter på 13 år skal få tablettene.

Det har økt hennes lungekapasitet fra 66 til 89 prosent.

BETALER FOR PILLENE SELV: Svein Ivar Mossige har bygget treningsrom til datteren fordi hun er avhengig av å holde seg fysisk aktiv. Foto: Helge Mikalsen

Sps helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, sier noe er fundamentalt feil med Beslutningsforum.

– Vi har fått på plass en evaluering av Beslutningsforum mot regjeringens vilje. Disse sakene VG har belyst, viser behovet. Forumet ser på pasientene på gruppenivå og når pasienter det blir prekært for ikke får hjelp gjennom individuell vurdering i helseforetaket sitt, da har systemet sluttet å fungere.

– Bukken som passer havresekken

Hun lover at de, hvis de havner i regjering, vil røske opp.

– Beslutningsforum består av fire direktører fra de ulike helseforetakene. Vi må i fremtiden ha et forum som er frikoplet fra disse direktørene, fordi de har så store økonomiske hensyn å ta, knyttet til utgiftene til egne foretak.

Hun sier det blir helt feil.

– Det blir som bukken som passer havresekken. Det er økonomien i helseforetakene som blir bestemmende, ikke behovet til enkeltindividet.

LOVER Å RYDDE OPP: Sps Kjersti Toppe sier de vil endre hvem som skal sitte i forumet som skal bestemme hvilke medisiner som pasienter skal få tilgang til. Her sammen med sin partileder, Trygve Slagsvold Vedum i Stortingssalen. Foto: Terje Pedersen

AP: – Bedre samfunnsregnskap

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, er utålmodig.

– Retten til å bli individuelt vurdert har vist seg krevende å etterleve og er en av grunnene til at vi har mast fra Stortingets side om at systemet Nye metoder må evalueres, sier Kjerkol.

REGNSKAP: Ingvild Kjerkol vil gi de dyre pillene til CF-pasienter fordi det kommer godt ut i et bredere bilde av samfunnsregnskapet. Foto: Kristian Helgesen

VG har også omtalt fire år gamle Elvin, som er i sine første leveår som CF-rammet.

– Hvis barn med cystisk fibrose kan få effektiv behandling før sykdommen utvikler seg, så er det ikke bare gevinst for barn som Elvin som får et enklere liv. Det kan også gi et bedre samfunnsregnskap og riktigere bruk av de pengene vi bevilger til helsetjenesten, sier Kjerkol.

SVs helsepolitiske talsperson, Nicholas Wilkinson, sier det er vanskelig og vondt å lese hva Winther går igjennom.

– Hun og andre trenger bedre og raskere hjelp, som de ikke får. Denne saken illustrerer med all tydelighet at dagens ordning ikke er god nok. SV har lenge tatt til orde for å avvikle Beslutningsforum og å sikrer åpenhet om priser, slik vi blant annet har i Danmark.

– Høie korrigerte meg ikke

Leder i Stortingets helse- og sosialkomite, Geir Jørgen Bekkevold, sier han står på vurderingen han kom med i Stortinget, som VG i dag gjengir.

BEKREFTER: Geir Jørgen Bekkevold sier han er riktig gjengitt. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Uten å kunne gå inn i enkeltsaker er det slik at mitt innlegg i sak om lovfesting av Beslutningsforum som ble behandlet i 2019, er riktig gjengitt, sier han og legger til:

– Dersom mitt innlegg og det jeg sa var upresist eller ikke riktig oppfattet, så ville helseministeren i samme debatt korrigert meg, noe han ikke gjorde, sier han.

Høie viser til klagerett

Bent Høie sier han forstår de som er berørt i denne saken, men vil ikke gripe inn.

– Alle har rett til individuell og forsvarlig behandling. Hvis de pasientene dere skriver om ikke opplever at de har det, har de rett til å få det vurdert av Helsetilsynet, de kan få hjelp av pasientombudet til å klage dit.

Han sier han håper pille-pris-prosessen går raskt.

– Dette er medisiner vi ønsker å ta i bruk i Norge. Det kan skje raskt ved at selskapet bak medisinene aksepterer pris og vilkår som er på nivå med det som andre medisiner med tilsvarende effekt koster.

PILLER TIL BESVÆR: Her er de omstridte pillene som kan hjelpe CF-rammede til et bedre liv. Foto: helge

– Dere vet ikke noe om prisnivået de har havnet på eksempelvis i Danmark?

– Nei, det er hemmelig. Men det vi vet er hvilke rabatter man får. Jeg stoler på de vurderingene Beslutningsforum gjør i forhandlingene.

– Mistenker dere at Norge presses kraftigere fordi vi er så rike?

– Ja, det blir vi, det er det ingen tvil om og vi betaler nok noe mer enn endel andre land. Det er vi villige til fordi vi er rike, men vi er ikke villige til å betale hva som helst og bli brukt for å drive opp prisen i andre land.

– Kjersti Toppe angriper at Beslutningsforum ledes av fire direktører for helseforetakene?

– Heldigvis er ikke Stortinget enig med Toppe. Hvis hun mener at beslutninger om legemidler skal tas av noen som ikke trenger ta hensyn til økonomien, så er jeg uenig.

– Hun tenker kanskje på et litt mer sammensatt forum?

– Det er andre der, brukerne er blant annet representert og det er fagfolk som utreder og innstiller.

LOVER SVAR: Bent Høie sier Sylvi Listhaug skal få svar på spørsmålet sitt. Foto: Helge Mikalsen

– Overlege Audun Os sier det bare er noen få med CF som ikke kan transplanteres og som er så syke at de bør få tilgang til pillene?

– Det dreier seg om faglige vurderinger som må gjøres av fagfolk, ikke av politikere. All pasientbehandling skal være forsvarlig.

– Har du rukket å finne på svar på spørsmålet til Listhaug om hvor mange som faktisk har fått individuell behandling?

– Nei, men hun skal få svar.