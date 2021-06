I KARANTENE: Passasjerer blir sendt til karantenehotell på Gardermoen flyplass. Foto: Torstein Bøe, NTB

Ingen unntak for barn – må fortsatt på karantenehotell

Onsdag ble det klart at vaksinerte slipper karantenehotell. Men det gjelder ikke barn, som foreløpig ikke får vaksine gjennom vaksinasjonsprogrammet i Norge.

– Ja, dessverre så er det ikke noen endringer for dem som ikke er vaksinerte, altså som ikke er beskyttet enten gjennom vaksine eller gjennom gjennomgått covid-19, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til VGTV etter regjeringens pressekonferanse.

På pressekonferansen onsdag ble det klart at personer som er vaksinert i Norge og kan fremvise digital dokumentasjon, slipper karantenehotell fra torsdag. Man må fortsatt fullføre karantenen hjemme.

I Norge er det nå bare personer over 18 år som er del av vaksinasjonsprogrammet for covid-19, og barn vil derfor ikke kunne slippe karantenehotell.

– Det betyr at kommer du reisende til Norge og har med deg en person som ikke kan bo på hotell alene, for eksempel et barn som har en alder som gjør at de ikke kan bo på hotell alene, så er ordningen sånn at de kan ha med seg en voksen. Så da må en voksen være med på hotellet selv om den voksne er beskyttet, sier Høie.

– Hvorfor det?

– Fordi den personen er ikke beskyttet gjennom vaksine og vi har ikke gitt unntak for karantenehotell for personer som ikke er beskyttet. Så er det også et av de spørsmålene som det nå jobbes med å finne løsninger på.

– Hvordan skal dere finne svar på det? Barn blir jo ikke så syke.

– Nei, akkurat og derfor er det et av de spørsmålene som nå vurderes faglig. Men vi har valgt å likevel gjennomføre denne endringen, for de fleste som er vaksinert kommer nok reisende uten barn og det betyr at det var viktig å få dette på plass så raskt som vi mente det var forsvarlig, så vil det kunne komme endringer som omfatter barn senere.

Nakstad: Vil bli lettere å reise med barn fremover

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener feriereiser med barn i Europa vil bli lettere i tiden fremover.

– Dette vil nok løse seg enten fordi at flere blir vaksinert og smitten blir så lav i Europa etter hvert at enkelte land vil bli gule og til og med grønne. Da vil karanteneplikten falle bort, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– I en mellomfase kan det være at man finner en mellomløsning hvor noen uvaksinerte vil kunne slippe karantene, i alle fall fra noen enkelte land. Det gjenstår litt å se hvordan dette blir i Norge, sier han.

Naksad sier også at det vil komme ytterligere presiseringer på hvordan karantenen praktisk vil foregå for voksne med uvaksinerte barn.

– Det er ikke slik at man vil sette barn under myndighetsalder alene på karantenehotell, så dette vil man finne en løsning på.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold sier de også jobber med problematikken, men kan ikke gi noe svar på når det vil komme konkrete råd for reising med uvaksinerte barn.

– Dette er spørsmål som det jobbes med. Overordnet sett er bildet at det blir lettelser etter hvert, både innenlands og for innreise. Dette er fordi vi er i en fase hvor pandemien og antallet smittede er på vei ned mens antallet vaksinerte er på vei opp.