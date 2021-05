Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Legeforeningen ut mot Janssen-løsning: − På grensen til uforsvarlig

Vaksiner er reseptbelagte i Norge. Da er det opp til legen å vurdere om det er forsvarlig å forskrive vaksinen eller ikke, understreker Legeforeningen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er ikke sånn at en pasient kan komme i dag og bestille en resept på sovemedisiner. Sånn som jeg har hørt Helsedirektøren i dag, vil Janssen-vaksinering være å anse som helsehjelp, og da skal en lege alltid gjøre en forsvarlighetsvurdering, sier Marit Hermansen, president i legeforeningen til VG.

FHI anbefalte å droppe Janssen-vaksinen i det norske vaksinasjonsprogrammet. Det er fordi de mener risikoen ved å ta vaksinen er større enn risikoen ved å få en annen vaksine.

Men regjeringen har valgt å gå inn for en frivillig løsning, som de har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å få på plass. Tilbakemeldingen fra mange har vært at det er etisk krevende, ifølge Helsedirektoratet.

Derfor sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG torsdag at de vil gå for en løsning der det ikke blir legenes rolle å vurdere motivet den enkelte har for å ønske seg vaksinen - det skal gjøre den etiske byrden mindre.

– Veldig teoretisk betraktning

Men Hermansen mener altså at den etiske byrden for legene ikke vil bli mindre hvis legene skal orientere om vaksinen, anbefale at man holder seg til vaksinasjonsprogrammet, men ikke vurdere bakgrunnen for at noen vil ha den.

– Det er en veldig teoretisk betraktning av hvordan en sånn risikosamtale foregår. Sett opp mot forsvarlighetsbegrepet i helsepersonelloven mener vi dette er på grensen til uforsvarlig behandling, sier hun.

– Risikoen for bivirkninger ser ut til å være større enn alvorlig sykdom. Det er det helsepersonellet må formidle til vedkommende. Da kan man si som Helsedirektoratet sier, men enhver som har vært i en slik samtale med en pasient vet at det er vanskelige avveininger.

FHI har anslått at 1 av 17.000 får sjelden, alvorlig blodpropp med AstraZeneca. Tallet for Johnson & Johnson-vaksinen er 1 av 100.000. Men de er usikre på om det stemmer, blant annet fordi vaksinen i USA har blitt målrettet til hjemløse og andre det er vanskelig å følge opp.

Frykter press på helsetjenesten

Hermansen sier Legeforeningen ikke mener vaksinen bør brukes i Norge i dagens smittesituasjon.

Legeforeningen har sendt et brev til Helsdepartementet, der de skriver at de vil fraråde leger og kommuner å å påta seg vaksinering med denne vaksinen.

NRK har tidligere omtalt brevet.

Hermansen mener dessuten det kan innebære et betydelig press på helsetjenesten:

– En tilleggsfaktor her er at denne type vaksine gir hyppige vanlige bivirkninger. Vi har ikke i dag gode metoder for å skille de alvorlige bivirkningene fra de vanlige - så oppfølgingen av de som får vaksine vil belaste helsetjenesten på det tidspunktet hvor vi faktisk skal rulle ut den største massevaksineringen i Norge noensinne. Det kommer i tillegg til informasjon og veiledning, sier hun.

Hun sier det er umulig for en lege å vite om symptomer etter Janssen-vaksinering er en vanlig hodepine - eller begynnelsen på en alvorlig blodpropp-tilstand i hjernen.

– Det er bare sykehuset på UNN som har en type blodprøve som kanskje kan påvise dette tidlig - men det er jo veldig lite tilgjengelig.

I Danmark - som også har tatt vaksinen ut av programmet - kom en frivillig Janssen- og AstraZeneca-ordning på plass torsdag med private helseinstitusjoner. Allerede har 10.000 dansker meldt seg opp.

– Hva synes du om den danske løsningen?

– Jeg oppfatter at det er bred enighet i fagmiljøene om betenkelighetene ved å tilby denne vaksinen. Så må vi se hva myndighetene lander på. Jeg håper at de lytter.

Legemiddelverket: Legen får ansvaret

Sigurd Hortemo i Statens Legemiddelverk sier til VG at at alle vaksiner i Europa og Norge er reseptbelagte: Leger som skriver ut en resept, må alltid vurdere nytte og risiko, og har et ansvar for at det er forsvarlig å skrive ut resepten til den enkelte.

– All vaksinering er frivillig i Norge. Dersom det man tenker seg er en ordning med selvbestemt vaksinering kan jeg ikke se at det finnes noe rammeverk for dette, sier han.

RESEPT: Alle vaksiner i Norge er reseptbelagte - noe som betyr at legene som skriver dem ut må ta en vurdering, forklarer Hortemo i Legemiddelverket. Foto: Stian Lysberg Solum

Hortemo forklarer at Janssen-vaksinen har en betinget godkjenning i Europa, men med et viktig forbehold - bruken skal være i samsvar med offisielle anbefalinger.

– Det betyr at nasjonale myndigheter må gjøre en nytte / risikovurdering der man må ta hensyn til risikoen for smitte, tilgangen på andre vaksiner og kapasiteten i helsevesenet. Når man skal vurdere nytten for den enkelte, vil risikoen for alvorlig covid-19 være avgjørende - med alder og bakenforliggende sykdom. Men FHI har gitt en veldig klar anbefaling om å ikke ta vaksinen inn i vaksinasjonsprogrammet, sier Hortemo.

Fakta om godkjenning av vaksinen Johnson & Johnson/Janssen-vaksinen er fortsatt godkjent i EU og Norge - i likhet med AstraZenecas vaksine, som ikke skal brukes mer i Norge. I godkjenningen står det at vaksinen skal brukes i tråd med nasjonale anbefalinger.

Det er Det europeiske legemiddsamarbeidet (EMA) - som Legemiddelverket er med i - som godkjenner vaksiner for bruk i EU og Norge. Det er ingen land som foreløpig har bedt om suspensjon for disse to vaksinene, har Steinar Madsen i Legemiddelverket forklart til VG.

Hvis et legemiddelverk suspenderer vaksinen i et land, vil det ifølge Madsen automatisk føre til en voldgiftsprosedyre hvor vaksinen må tas opp til ny vurdering i Europa. Det betyr ikke at alle land ville være nødt til sette vaksineringen på pause - men det vil umiddelbart bli oppnevnt eksperter som skal vurdere vaksinen, og saken vil bli tatt videre til EU-kommisjonen.

Det er ifølge Madsen fordi bruken i det enkelte land må tilpasses de forskjellige retningslinjer, som kan variere etter for eksempel hvor mye smitte man har eller hvor lite tilgang på vaksiner man har.

Det er FHI som vurderer nytte/risiko-forholdet for vaksinen i Norge - de anbefalte droppe Janssen-vaksinen fra vaksinasjonsprogrammet før den var blitt tatt i bruk i Norge, fordi de mener risikoen ved å ta vaksinen er større enn ved å vente på en annen i dagens situasjon. De foreslo imidlertid at det kunne opprettes et beredskapslager med Janssen-doser i tilfelle situasjonen skulle endre seg. Vis mer

Når en vaksine er i FHIs program, skal legen bare passe på at det ikke er spesielle grunner til at den enkelte ikke skal ta den. Men hvis man får tilgang til vaksinen utenfor programmet, blir det som for et hvert annet reseptpliktig legemiddel:

– Det kan være gode grunner som gjør at man finner at nytten alt i alt er større enn risikoen for den som vil ha vaksinen. Men legen kan ikke gi fra seg dette ansvaret. Det måtte i tilfelle være dersom Helsedirektoratet gir klare føringer for hvem som skal få vaksinen. Da vil legen i stor grad kunne lene seg på disse rådene, sier Sigurd Hortemo.

– Kan dere gjøre den reseptfri?

– Alle vaksiner som er godkjent av EMA i sentral prosedyre er reseptpliktige og Norge kan ikke endre dette.

Høie: Pasientene kan ta opplyst valg

Helseminister Bent Høie (H) viser til at vaksinen er godkjent og i bruk i flere europeiske land, blant annet frivillig i Danmark.

– Regjeringen har, basert på faglige råd fra Vorland-utvalget, bestemt at vi skal gjøre det samme i Norge. Jeg er enig i at dette ikke er et enkelt spørsmål. Legens rolle vil være å gi pasienten god veiledning om effekt, risiko og bivirkninger. Til dette arbeidet vil det bli laget godt informasjonsmateriell fra nasjonale helsemyndigheter.

TILBYR: Regjeringen og helseminister Bent Høie har bestemt at Janssen-vaksinen skal tilbys frivillig, mens AstraZenecas vaksine tas helt ut av programmet. Foto: Terje Pedersen

Flertallet i Vorland-utvalget mente at dagens smittesituasjon tilsier at det kun unntaksvis ville være forsvarlig å tilby vektorvaksinene frivillig – hvis du for eksempel er suicidal på grunn av frykt for virus, eller må besøke et sykt familiemedlem i et land med mye smitte. Mindretallet mente man i stor grad burde kunne bestemme selv. Les mer om det her.

– Det kan være mange grunner til at noen ønsker å få denne vaksinen. Det vil ikke være legens oppgave å vurdere om den enkeltes motiv for å ønske seg denne vaksinen er godt nok. Regjeringen mener at pasientene etter god veiledning selv kan ta et slikt opplyst valg, sier Høie.

– Hvordan vaksinene skal tilbys utenom programmet er et spørsmål som nå Helsedirektoratet utreder. Helsepersonell vil ikke bli pålagt å vaksinere med denne vaksinen.

Les også: Medlemmer av Vorland-utvalget om regjeringens beslutning : − Vi ble litt tatt på senga

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier Helsedirektoratet er på linje med Legeforeningen om at Janssen-vaksinen ikke blir anbefalt for noen aldersgrupper med bakgrunn i en helsefaglig argumentasjon.

– I alle aldersgrupper vil det helsemessige resultatet bli best ved å vente noen uker til man får tilbud om mRNA-vaksine i vaksinasjonsprogrammet, gitt den smittesituasjonen vi har nå. Under en pandemi er det likevel legitimt å mene at man ønsker vaksine også av andre hensyn, ikke bare å optimalisere helse.