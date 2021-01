Nordre Follo: Knytter flere tilfeller til barneskole

Tirsdag morgen er det ingen nye registrerte smittede med det muterte viruset i Nordre Follo. Kommunen er imidlertid forberedt på at det kan komme flere positive prøvesvar tilknyttet Kolbotn barneskole

– Vi vet fortsatt ikke hvordan det muterte viruset kom inn i Nordre Follo. Smittesituasjonen kan endre seg raskt, sa ordfører Hanne Opdan (Ap) under en pressekonferanse tirsdag morgen.

Hun opplyser kommunen fortsatt venter på flere prøvesvar Folkehelseinstituttet (FHI).

– Foreløpig er det påvist 65 tilfeller av mutert virus. Vi analyserer fortsatt for å finne ut hvor utbredt smitten er.

Ordføreren forteller at de venter på svar på cirka 150 prøver.

Hun informerer at tilfellene kan bli knyttet til «nye kommunale virksomheter».

– Vi har et utbrudd knyttet til Langhus helsestasjon med prøver med det muterte viruset påvist der, og flere blir testet på nytt. Vi har også et utbrudd på Kolbotn skole. Her er det også påvist prøver med det muterte viruset og blir tatt nye tester.

Disse to utbruddene kommer i tillegg til utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter og Tussestien barnehage.

Fredag forrige uke ble det kjent at Nordre Follo kommune hadde avdekket flere positive prøver av det britiske muterte viruset. Siden da har antallet positive prøver som viser mutert virus økt.

Mandag fikk Nordre Follo melding om ytterligere 40 nye smittetilfeller av det muterte viruset. Til sammen er det nå påvist 65 tilfeller totalt av den muterte varianten av viruset i kommunen.

Kommuneoverlege i Norde Follo, Kerstin Anine Johnsen Myhrvold Foto: Vidar Ruud

De første positive prøvene av virusvarianten i kommunen ble påvist i forbindelse med et utbrudd på Langhus bo- og servicesenter, hvor 12 smittede beboere og 22 ansatte ble smittet.

Sykehjemmet slo alarm og varslet Folkehelseinstituttet (FHI) da de opplevde at viruset smittet raskere enn tidligere. Den engelske virusmutasjonen kan være opptil 70 prosent mer smittsom enn det vanlige coronaviruset.

Etter at sykehjemmet varslet FHI om at viruset oppførte seg annerledes, tok det likevel 13 dager fra Folkehelseinstituttet mottok prøvene til analysesvaret kom.

Utbruddet i Nordre Follo har ført til at kommunen og ni andre nabokommuner i Oslo-regionen har stengt ned. Skoler har gått i rødt beredskap, butikker holder stengt og befolkningen har blitt bedt om å holde seg hjemme.

Ytterligere 15 kommuner på Østlandet har også fått innstramninger for å hindre spredning av viruset.