BESØKSSTANS: Sykehjemmet innførte besøksstans for pårørende. Torill Bisgaard og de andre i familien har ikke sett moren siden julaften.

Moren bor på sykehjem med mutert virus: − Veldig ubehagelig

Torill Bisgaards mor bor på sykehjemmet i Nordre Follo, som har vært utsatt for utbrudd. Hun berømmer de ansattes håndtering av situasjonen.

Fredag fikk Torill Bisgaard en uventet telefon:

Smitten som har sirkulert på morens sykehjem var en mutert variant av coronaviruset.

– Så gikk det en time, og så var det kaos med pressekonferanser og nedstenging. Det er rart å se på nyhetene, det som blir beskrevet som episenteret for det skumleste som har skjedd siden mars i fjor, sier Bisgaard til VG.

– Da begynte jeg å reflektere. Jeg tenkte: Kjære vene, hva betyr dette for resten av oss?

Strengeste tiltak siden mars

Fredag ble det kjent at to beboere ved Langhus bo- og servicesenter i Nordre Follo hadde fått påvist den muterte varianten av viruset. Begge er nå døde.

Søndag ble det bekreftet at elleve nye prøvesvar påviste det muterte viruset i kommunen. Ytterligere åtte tilfeller ble bekreftet mandag.

Utbruddet i Nordre Follo har ført at myndighetene har innført de strengeste tiltakene i Oslo-regionen siden mars.

Søndag ble det innført tiltak for ytterligere 15 kommuner.

Målet er å få kontroll på smitteutbruddet.

Midt i kaoset sitter alle beboerne, de ansatte og pårørende ved sykehjemmet.

ALENE: På grunn av det pågående utbruddet, må beboerne være mye alene på rommene sine. - Det nytter ikke å forklare henne hvorfor hun må være på rommet, for det klarer hun ikke å forstå, sier datteren. Foto: Privat

– Veldig vanskelig

Bisgaard sier det har vært en krevende tid. Hun ble informert om smitten på sykehjemmet ved nyttår. Da krysset hun fingrene for at det ikke skulle spre seg.

Slik gikk det ikke.

– Det er veldig vanskelig å vite at du har en mor du ikke kan besøke, og som i tillegg har det veldig vanskelig. Jeg må ærlig innrømme at det er ganske krevende, sier Bisgaard, som selv er Høyre-politiker i kommunen.

Inger Bisgaard (85) har testet negativt på sine coronatester, ifølge datteren.

Fordi hun har demens, skjønner 85-åringen lite av det som foregår rundt henne, forteller Bisgaard.

– Hun rastløs og har behov for å røre på og bevege seg. Å sitte på rommet over en så lang periode har gjort at hun har blitt veldig urolig. Det nytter ikke å forklare henne hvorfor hun må være på rommet, for det klarer hun ikke å forstå, sier datteren.

BARNEDÅP: Mor og datter i barnedåp til Ingers oldebarn i januar i fjor. Foto: Privat

Berømmer de ansatte

Sykehjemmet har vært stengt for besøkende siden julaften. Siden har ingen i familien sett moren, bestemoren og oldemoren.

Torill Bisgaard berømmer de ansatte for å ha gitt god informasjon underveis.

– De har vært veldig flinke og ryddige underveis. De ringer hver dag og informerer, enten det er spesielle hendelser eller dagligdagse ting. De har gjort en god jobb, til tross for den vanskelige situasjonen de har vært i.

– De forteller om prøver og om det har vært smitte, og så har de informert når det har vært dødsfall slik at vi skal slippe å lese om det i avisen.

I mars i fjor fikk ikke familien feiret Ingers 85-årsdag fordi samfunnet var stengt ned. Nå lurer de på om de får feiret morens 86-årsdag.

– Vet du hva? Jeg har sluttet å tenke på når det blir normalt igjen. Jeg tror det er lurt å ha et kort perspektiv på livet og forholde seg til ting som de er i dag.