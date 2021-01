INNGRIPENDE: Ordfører i Nesodden Truls Wickholm sier tiltakene vil merkes hardt. Foto: Vidar Ruud / NTB

Ordførerne om tiltakene: − Kommer til å bli en beinhard uke

Beinhardt, krevende og tungt, sier ordførerne i den hardt rammede Follo-regionen om tiltakene. De stålsetter seg for en tøff uke.

Etter å ha blitt orientert om tiltakene lørdag morgen, sier ordfører i Nesodden Truls Wickholm:

– Stengte skoler, barnehager, butikker og servering kommer til å merkes hardt. Det blir heller ingen kultur- eller fritidsarrangementer. Dette kommer til å bli en beinhard uke. Nå må vi stå sammen.

Han har tillit til at når tiltakene innføres, er det fordi det er nødvendig og fordi vi har en mulighet til å slå ned den britiske virusvarianten.

– Nødt til å klare

- Dette er veldig tøffe og inngripende tiltak. Nå vet vi at folk er slitne og har lite å gå på fra før, men dette er vi bare nødt til å klare, sier ordfører i Nesodden Truls Wickholm.

STENGT: Ski Storsenter er stengt fra lørdag morgen. Foto: Helge Mikalsen

Ordfører i Ås Ola Nordal sier kommunen virkelig ikke tenkte at de skulle få en runde med et mutert virus.

– Befolkningen er mer eller mindre utmattet av det siste året med pandemi og tiltak. Nå håper vi at vi kan få avsluttet e nye tiltakene så raskt det er trygt, sier Nordal.

Ordføreren i Frogn er det er en krevende dag for innbyggere, ansatte og næringsliv.

– Nok en gang må vi begrense sosial aktivitet og mobilitet og stålsette oss for en lang uke med meget strenge tiltak. Men jeg er sikker på at det ikke er noen vei utenom, sier Hans Kristian Raanaas.

– Forstår innerst inne

Han tror innbyggerne vil forstå og respektere pålegg og anbefalinger.

– Det er tøft for mange, men innerst inne forstår folk at det er nødvendig, sier ordføreren.

Han har stor sympati med serveringsbransjen, som i går fikk lov til å åpne igjen.

– De har handlet inn ferskvarer som skulle omsettes i helgen og tatt ansatte ut av permittering, men må stenge igjen etter bare en dag, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.

Frogn har besluttet at barneskoler og barnehager mandag vil holde åpent på rødt nivå, fremfor å stenge helt de første dagene neste uke.

JOBBER INTENST: Ordfører i Vestby Tom Anders Ludvigsen Foto: Privat

– Kan ta i bruk idrettshaller

Ordfører i Vestby Tom Anders Ludvigsen sier at kommunen skal klare å innføre rødt i barnehager og skoler fra mandag.

– Men vi jobber intenst for ikke å stenge ned helt, for vi må passe på barna og de unge. Vi jobber for muligheten for undervisning hjemme, men også på skolen. Det kan være at vi vil ta i bruk idrettshaller.

Ludvigsen sier at kommunen vil jobbe hardt gjennom helgen og gir honnør til alle i kommunen som har stått på siden mars.

– Vondt i hjertet

Ordfører i Våler i Viken Reidar Kaabel sier at dette er en tung dag.

– Jeg tenker at det er bedre å trå til nå og forhåpentligvis få en kort, tøff periode enn en lang periode som berører enda flere i befolkningen, sier Kaabel.

Våler har hatt økende smittetall de siste dagene. Senest i går var tre av fire positive tester i Våler fra smitte i Nordre Follo opplyser ordføreren.

– Det som virkelig gjør vondt i hjertet, er at organiserte aktiviteter for barn og unge må stenges. Vi har et skisenter og et ridesenter her, og skolene må på rødt nivå. Det er det mest triste, sier Kaabel.

TUNG DAG: Ordfører i Våler i Viken Reidar Kaabel. Foto: Privat

– Bretter opp ermene

Kriseledelsen i Moss samles klokken 10 lørdag, mens formannskapet trer sammen tre kvarter senere. Ordfører i Moss Hanne Tollerud fikk noen sinte telefoner fredag kveld, men hovedinntrykket er et annet:

– Jeg slutter ikke å bli forundret over mossingene. Vi må være noen skikkelig stabukker. Folk synes det er tøft og trist, men har forståelse og bretter opp ermene. Dette skal vi være med på, sier innbyggerne.