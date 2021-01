FORTVILET: Da Tonje Johannessen kom til Ahus i Lørenskog for å føde, fikk samboeren først ikke være med. Foto: Privat

Fødekaos for Tonje (31): − Fortvilet, oppjaget og redd

Tonje Johannessen (31) fra Nordre Follo opplevde kaos da hun kom til Akershus universitetssykehus og fikk beskjed om å føde alene. Sykehuset beklager situasjonen.

– Jeg er veldig fortvilet, oppjaget og redd, forteller Johannessen fra fødestuen på Ahus.

Fødselen kan skje når som helst.

Dagen i forveien, lørdag, bestemte sykehuset at alle gravide og fødende fra Nordre Follo ikke fikk ha med ledsager til sykehuset på grunn av utbruddet av den muterte virusvarianten.

«Alle fødende blir ansett som mistenkt smittet og må føde alene. De får heller ikke ha besøk», skrev sykehuset på hjemmesiden.

Dette hadde hverken Johannessen eller samboer Frederik Schultz fått beskjed om da de ankom Ahus i Lørenskog fredag morgen.

– Jeg ligger nå på andre døgnet, fullt isolert på fødeposten. Dette til tross for at Ahus har tatt covid-19-test av meg og den er negativ, sier hun.

– Jeg får ikke forlate rommet, jeg får ikke ha besøk, jeg er blitt igangsatt, men er helt alene på tross av den negative testen.

Sent lørdag kveld gjorde Ahus helomvending og varslet at gravide og fødende får ha med seg ledsager likevel.

Da hadde samboerparet fra Ski fått flere ulike beskjeder siden de kom. Først at far ikke kunne være med. Deretter at han kunne få være med likevel, forteller de til VG.

Lørdag morgen fikk samboerparet skriftlig informasjon fra en seksjonsleder på Ahus om at Schultz måtte utebli.

KRITISKE: Samboerparet Frederik og Tonje mener kommunikasjonen på Ahus har vært kritikkverdig. Foto: Privat

– Jeg spurte om jeg kunne få snakke med noen i ledelsen, men de hadde tatt helg, forteller han.

Schultz opplever at sykehuset ikke var forberedt på det muterte viruset.

– De hadde ingen beredskapsplan og fikk panikk, mener han.

– Deres håndtering av situasjonen, som de burde ha planlagt i god tid, virker panisk, ulogisk og inhuman.

Spesielt reagerer samboerparet på et intervju pressesjefen ved Ahus gjorde med NRK sent lørdag kveld.

– Det gikk litt fort i svingene tidligere i dag, men vi har endret det nå, sa Geir Lindhjem til NRK.

Pernille Schjønsby, direktør på Kvinneklinikken på Ahus, sier til VG at det ble iverksatt særskilte tiltak for pasienter og ansatte med adresse Nordre Follo.

– Men vi feilvurderte i iveren etter å beskytte klinikken og de fødende mot spredning av den nye virusvarianten, sier hun.

Dårlig kommunikasjon

Tone Johannessen opplevde at hverken jordmødre eller seksjonsleder var klar over hva som var gjeldende regler for fødende fra Nordre Follo gjennom helgen.

– Det har vært fryktelig dårlig kommunikasjon, mener hun.

– Både jeg og jordmødrene har måttet lese i mediene, hva som til enhver tid har vært gjeldende regler på fødestua.

Hun presiserer at hun er blitt behandlet veldig fint av jordmødrene på Ahus.

– De har vært på gråten over det som har skjedd, sier Johannessen.

– De har hatt det samme problemet som meg og Frederik: Dårlig kommunikasjon fra ledelsen. Det sier seg selv når de ansatte må lese nyhetene for å forstå hva som er reglene på arbeidsplassen sin.

Nå forsøker hun å forberede seg på fødselen. Med samboeren til stede. Han får være med når fødselen er i gang.

– De sier jeg må prøve å slappe av for at fødselen skal begynne. Men det er ikke så enkelt å fokusere, når jeg ble så stresset av å komme hit.

– Ønsker lykke til

Direktør Pernille Schjønsby skriver i en e-post til VG at de fikk tilbakemeldinger som gjorde at de raskt valgte å vurdere tiltaket på nytt.

– Vi vet hvor viktig det er å få være sammen ved fødselen og vil derfor legge til rette for at det kan skje på en trygg måte også for fødende fra Nordre Follo, skriver hun.

Denne informasjonen er også kommunisert på hjemmesiden til Ahus.

– Det ble formidlet beskjed om dette internt, men i en hektisk situasjon skjedde ikke dette raskt nok, forteller Schjønsby.

– Vi beklager derfor de ulike beskjedene den aktuelle fødende fikk, og belastningen knyttet til dette. Vi ønsker den fødende og ledsager lykke til.

Kvinneklinikken ved Ahus skal så godt vi kan legge til rette for en trygg fødsel.