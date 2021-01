Mutanten Norge frykter

Til tross for synkende smittetrend, har en rekke kommuner innført de strengeste tiltakene siden Norge stengte ned i mars. Hvorfor er frykten så stor for det muterte viruset?

Oline Birgitte Nave

Torfinn Weisser (grafikk)

Grafikk: TOM BYERMOEN

Publisert: Nå nettopp

Mandag 4. januar: Nordre Follo kommune melder om et smitteutbrudd ved sykehjemmet Langhus bo- og servicesenter.

Åtte personer har fått påvist smitte.

Det høye smittetallet gjør at helsetjenesten mistenker at det kan være snakk om et mutert virus som smitter raskere enn tidligere varianter.

8. januar mottar Folkehelseinstituttet (FHI) prøver fra sykehjemmet for sekvensering.

Samme dag økte det totale antallet smittetilfeller ved Langhus bo- og servicesenter til 21.

Da smitteutbruddet ble oppdaget, var det allerede påvist over 20 tilfeller av virusvarianten kalt B117 i Norge.

Men dette var hovedsakelig enkelttilfeller som kunne knyttes til Storbritannia.

21. januar fikk kommunen beskjed om at det muterte viruset var påvist i to prøver som ble tatt 3. januar.

For første gang klarte ikke FHI å spore hvor B117-smitten hadde kommet fra.

I tillegg mistenkte FHI at viruset hadde spredd seg til en barnehage, og at utbruddet kunne ha foregått i «et par uker».

Like etter at Norge hadde fått en etterlengtet nedgang i smittetrenden, førte utbruddet til at 25 kommuner ble helt eller delvis stengt ned innen tre dager.

Smittetrenden i Norge er fremdeles synkende.

Men faren er fortsatt ikke over.

Det muterte viruset har gjort de siste månedene til et mareritt for britene.

England er nå inne i sin tredje nasjonale nedstenging siden pandemien startet.

Den andre nedstengingen, i begynnelsen av november, skulle være et siste krafttak for å få bukt med den andre bølgen som herjet i oktober.

Det ingen visste, var at et nytt og mer smittsomt virus allerede var i gang med å spre seg, og skulle gjøre situasjonen enda verre.

Allerede 20. september ble det muterte viruset påvist i Kent, sørøst i England:

Mens nedstengingen førte til synkende smittetall de fleste steder i landet, fortsatte smitten i Kent å øke.

– Noen områder i Kent er blant de eneste i landet som har registrert en økning i antall smittetilfeller, skrev ITV 30. november, to dager før den nasjonale nedstengingen skulle oppheves.

Etter at de strenge tiltakene ble opphevet, eksploderte smitten. Innen kort tid hadde det muterte viruset spredd seg til hele Storbritannia.

Den urovekkende trenden gjorde at britiske helsemyndigheter undersøkte virus i de hardest rammede områdene i Øst- og Sørøst-England, samt London, i midten av desember.

19. desember slår Storbritannia alarm. Myndighetene stenger ned de hardest rammede områdene, og det blir innført flystans til en rekke land.

Men det var allerede for sent. Minst 65 land har så langt påvist B117-viruset.

Mange regner med at virustypen vil bli dominerende innen kort tid.

Mellom 27. desember og 2. januar er det antatt at flere enn én million mennesker var coronasmittet i England.

Kapasiteten i helsevesenet er sprengt.

Kun to måneder etter siste nasjonale nedstenging i november, ble den tredje nedstengingen innført i begynnelsen av januar.

Denne gangen kan den vare helt til slutten av mars.

Nylig bikket Storbritannia 100.000 registrerte coronadødsfall.

Flere enn halvparten, over 50.000 dødsfall, er registrert i underkant av de siste tre månedene – siden 11. november i fjor.

For å forstå hvordan denne virusvarianten påvirker smittespredningen, må vi se på R-tallet.

Det forteller hvor mange personer én person i gjennomsnitt smitter videre. For at smittetallene ikke skal stige, må R-tallet være under 1:

• R-tall på 1: En smittet person smitter 1 ny person.

• R-tall over 1: En smittet person smitter flere enn 1. Smittetallene stiger.

• R-tall under 1: En smittet person smitter færre enn 1. Smittetallene synker.

Det er antatt at virustypen er mellom 40 til 70 prosent mer smittsom enn øvrige varianter som vi har i samfunnet.

Dette blir gjenspeilet i R-tallet, som da blir 40 til 70 prosent høyere enn R-tallet for øvrige virus.

I England er det antydet at varianten i en periode hadde R-tall på 1,25 (stigende), samtidig var det antatt at andre sirkulerende virus hadde et R-tall på 0,85 (synkende).

Siden smitten av det muterte viruset var stigende, samtidig som smittespredningen blant øvrige virus gikk ned, tok det mindre enn tre måneder fra det første tilfellet ble påvist, til det muterte viruset var dominerende i England.

Smitteutviklingen til B117-varianten (rosa) og øvrige virustyper (svart) ser derfor slik ut:

I Danmark er det estimert at varianten vil dominere i løpet av få uker.

Det danske folkehelseinstituttet, SSI, har laget to modeller for smitteutviklingen med to ulike R-tall for virusene som allerede sirkulerer i samfunnet.

I begge modellene estimerer de at R-tallet for den engelske mutasjonen er rundt 40 prosent høyere.

• Første scenario: R-tallet for de «vanlige» coronavirusene er 0,96. Det mer smittsomme viruset får da et R-tall på 1,44. Selv om alle andre virustyper har synkende smittetrend, vil B117 ta over – og fortsette opp.

• Den andre modellen tar utgangspunkt i et R-tall på 0,85 blant virustypene som så langt har vært dominerende, og R-tall estimert til 1,28 for B117-varianten.

Selv om forskjellen i R-tall for øvrige typer i disse to modellene kun er på 0,11, blir kurvene betydelig slakere med et R-tall på 0,85:

For at myndighetene fortsatt skal klare å holde epidemien under kontroll, må R-tallet være ned mot 0,7 før mutasjonen blir den mest dominerende, mener FHI.

Den gode nyheten er at R-tallet i Norge har gått ned siden starten av januar og nå er estimert å være 0,6.

– Jeg er veldig glad for at vi har et lavt R-tall nå, UiO-professor og statistiker Arnoldo Frigessi.

Virusvarianten kommer til å bli den mest dominerende også i Norge – som andre muterte virus er blitt tidligere. Men det er mulig å ha kontroll, ifølge statistikeren.

– Det er evolusjonsteori. Det viruset som er best, tar plass og vinner. UK-viruset er flinkere til å smitte, og kommer til å vinne mot andre varianter.

– Det kan se ut til at UK-viruset kan ta oss opp til 0,9, men da er vi fremdeles under 1. I tillegg gjør lavere smittetall at man har bedre kapasitet til smittesporing og testing.

Foto: Privat

– Hvor fort kan situasjonen snu?

– I begynnelsen går det sakte, fordi at vi snakker om eksponentiell vekst, forklarer Frigessi.

La oss si at antall smittede av varianten dobles hver uke, og det er 100 smittede nå. Da vil 200 personer bli smittet neste uke.

– Og det er jo ikke så stor forskjell, sier han.

Men uken etter vil tallet bli 400. For så å dobles til 800, videre til 1600 den fjerde uken.

– Så hvis det dobler seg fra én uke til en annen, er det fremdeles lavt, men det kan vokse veldig fort, sier Frigessi.

Hva har skjedd med viruset?

En mutasjon er en endring som oppstår når virus formerer seg, eller kopierer seg selv, i en celle hos en smittet person. Det er hverken nytt eller uventet at dette skjer.

– Coronavirus muterer omtrent halvparten så sakte som influensavirus, så vi har god og lang erfaring med å håndtere denne typen endringer, sier Gunnveig Grødeland, forsker på immunologi og vaksineutvikling ved Universitetet i Oslo.

I tillegg til den britiske varianten, skaper varianter oppdaget i Sør-Afrika og Brasil bekymring. Den det er påvist to tilfeller av den sørafrikanske i Norge, men vi har foreløpig ikke sett tegn til utbrudd:

De fleste mutasjoner vil ikke gjøre noen endring i viruset i det hele tatt, ifølge Grødeland.

– Det har ikke noe å si før endringene blir så store at det påvirker egenskapene til viruset, sier hun.

Foto: Håvard Rønning

I B117-varianten er det nettopp dette som har skjedd: Viruset er blitt mer smittsomt.

Mutasjonene har gjort at piggene på viruset er blitt flinkere til å klamre seg fast og trenge inn i menneskeceller. De får dermed til å infisere en person der andre varianter må gi tapt.

Men hvordan har denne nye, mer smittsomme, typen oppstått?

Det oppstår større endringer i viruset jo flere ganger det får lov til å mutere.

Det kan for eksempel oppstå varianter med nye egenskaper hvis et virus får spre seg fritt i en befolkning og dermed formere seg – og mutere – igjen og igjen.

Det som er spesielt med den B117-varianten, er hvor mange og store endringer som hadde skjedd allerede før den ble oppdaget:

17 mutasjoner hadde skjedd i arvestoffet, hvor åtte av dem har skjedd i virusets pigger.

En mulig forklaring på de store endringene, er at muteringene har skjedd i én enkelt pasient over tid.

– Man regner med at det har oppstått hos en person med svakt immunforsvar, der viruset har fått formere seg i lang tid før man har klart å stoppe det, sier Grødeland.

Her ser du en coronavirus-pigg. Prikkene øverst viser hvor mutasjonen, som har gitt piggene bedre grep, har oppstått:

– Er det farligere å bli smittet av et mutert virus?

– Nei, muterte virus er det alle får nå. Virusene som oppsto i Wuhan, er utryddet for lenge siden. Det er ikke det at virus muterer som er farlig, det er når det skapes nye virus med egenskaper som vi ikke har gode midler mot.

Og vi vet at vaksinene er effektive mot B117-viruset, ifølge vaksineforskeren.

– Det gjelder å holde varianten i sjakk frem til vi har vaksinert folk. Den smitter lettere, og hvis man får svært mange smittede samtidig, vil flere bli alvorlig syke. Det vil igjen skape en stor belastning på helsevesenet, sier Grødeland.

Her kan du se alle registrerte mutasjoner av coronaviruset siden den første varianten ble oppdaget i Wuhan:

I Norge vet vi ennå ikke hvor utbredt virustypen er. De første tilfellene som er påvist i Norge, er fra prøver tatt andre uken i desember.

– Vi vet at det er en del steder, men sannsynligvis er det mye mer enn vi vet om, fordi at vi har sekvensert veldig lite. Det er ingen grunn til å tro at det ikke skulle være i andre kommuner, sier Frigessi.

Det er rundt syv uker siden viruset først har blitt påvist i Norge. Siden smittenivået fremdeles er lavt, mener statistikeren at det tilsier at virusvarianten ikke har spredd seg veldig mye.

– Hvis det hadde gjort det, hadde vi sett det i R-tallene. Derfor er det veldig viktig det vi gjør nå, når vi vet at varianten er her. Det er veldig viktig at vi prøver å stoppe den. Og vi har en mulighet til å gjøre det, sier Frigessi.

– Var det nødvendig å innføre så strenge tiltak i de 25 kommunene?

– Absolutt. De måtte stenge så mye fordi at det har gått så sakte med sekvensering. Disse testene er fra desember, og da må man anta at det har spredd seg mer.

Totalt er det påvist 163 tilfeller av B117-viruset i Norge. VG har kartlagt 140 av dem. Her kan du se hvilke kommuner som har hatt tilfeller av det muterte viruset: