FÅR MOTSTAND: Regjeringen og justisminister Monica Mæland (til venstre) sendte i januar ut et lovforslag om å kunne innføre portforbud, ut på høring. Tre av fire opposisjonspartier i Stortinget sier nei takk. Foto: Jil Yngland

Stor motstand i Stortinget mot portforbud: SV, Sp og Frp sier blankt nei

Sp og SV ber regjeringen om å droppe forslaget om portforbud. Frp har allerede varslet at de vil stemme imot. Arbeiderpartiet sier de er svært skeptisk etter at høringsfristen nå er ute.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lovforslaget som ville åpne for portforbud i Norge ble sendt ut på høring i januar. Nå er høringsrunden over. Der var det lite støtte å hente for regjeringen.

– Jeg vil oppfordre regjeringen til å droppe hele forslaget om portforbud, spesielt i lys av høringsrunden som har vist at det er en massiv motstand mot forslaget, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

les også Reagerer på forslag: Frykter konsekvensene av portforbud

Marit Arnstad, lederen for Senterpartiets stortingsgruppe, sier det slik:

– Dersom jeg var justisminister, ville jeg legge bort hele forslaget.

– Høringsrunden har tydelig vist at ideen om portforbud bryter med vårt tillitsbaserte system. Nå vet vi at 95 prosent av folket er innstilt på å rette seg etter myndighetenes råd. Å presse på plass de siste skeptiske fem prosentene, som er utfordringen her, kan ikke legitimere å innføre en straff for de mange for å nå gjennom hos de få, legger Arnstad til.

les også Nytt forslag om portforbud-lov: Kan vedtas for 21 dager

Fremskrittspartiet markerte sin absolutte motstand mot en lovmessig åpning for å innføre portforbud, allerede da høringsforslaget ble kjent i januar:

«Frp kan ikke akseptere et så til de grader alvorlig angrep på våre grunnleggende friheter i fredstid» sa Frp’s justis-talsperson Per Willy Amundsen til VG 7.januar.

les også Frp gir regjeringen portforbud-stryk: – Alvorlig angrep

Ap: Enorm motstand

Dermed må regjeringen og justisminister Monica Mæland (H) søke støtte hos Arbeiderpartiet. Men også i Ap er motstanden stor etter høringsrunden:

– Det er ingen tvil om at motstanden er enorm, det kan vi tydelig lese ut fra høringssvarene. Portforbud er et veldig unorsk og veldig inngripende tiltak, og vi har hele tiden gitt uttrykk for sterk skepsis, sier Lene Vågslid, justispolitisk talsperson i Ap.

– Er det noen vits for regjeringen å fremme et lovforslag om portforbud, når motstanden er så sterk?

– Det er regjeringen som må ta ansvar for sine egne vurderinger. Men det skal bli spennende å se hva de nå gjør. Kommer det et forslag, så skal vi behandle det skikkelig. Men skulle vi havne i en situasjon der regjeringen ønsker å innføre portforbud, så vil det være en falitt-erklæring for regjeringens krisehåndtering, og spesielt med tanke på importsmitten, sier Vågslid.

les også VG mener: Portforbud er en særdeles dårlig ide

Mælands forbehold

Allerede 13.januar, etter en ukers hard offentlig debatt, tok justisminister Monica Mæland et stort forbehold og åpnet for at lovslaget ikke kommer til Stortinget:

– Det er heller ikke gitt at vi sender lovforslaget til Stortinget, men det er viktig at vi er forberedt, og at vi utreder verktøy som kan måtte bli brukt i kampen mot pandemien, sa hun på en pressekonferanse 13.januar.

Feil signal

– Det er stor vilje til å slutte opp om tiltak. Derfor er signalet feil, og et lovvedtak vil kunne senke terskelen for å ta det i bruk. Det er en fremgangsmåte vi vil avvise, og derfor blir det feil å be Stortinget om å tilrettelegge for et eventuelt fremtidig forbud, sier Lysbakken.

Derimot mener han at andre forslag i høringsbrevet, som legger en prosedyre for hvordan Stortinget kan få en rolle når særlig inngripende tiltak vurderes, er verd å vurdere.

– Regjeringen har brukt tiden godt. De har laget en modell for demokratisk forankring i Stortinget, av de mest inngripende tiltakene. Ironien i det er at da SV i fjor foreslo å koble Stortinget inn, sa regjeringen at de ikke hadde tid til å vurdere det midt i en pandemi. nå har de likevel gjort det, sier Lysbakken.

Lene Vågslid har merket seg at regjeringen heller ikke har fått noe entydig faglig råd fra folkehelsemyndighetene:

– Det blir interessant å se hva regjeringen bestemmer seg for når Helsedirektoratet støtter deler av forslaget, mens Folkehelseinstituttet sier nei, sier hun.