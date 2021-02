Les lørdags-VG her!

Foto: VG

I Norge lever over 100 000 med demensdiagnose. Da Kari Fiveland fryktet at hun var i ferd med å få Alzheimer, tok hun selv grep for å gjøre hverdagen best mulig for seg selv og familien.

– Det verste har vært å vite at hun stadig reduseres. Kari forsvinner for meg. Det mennesket som jeg har vært sammen med så lenge, og er så glad i, forsvinner inn i sin egen verden. Du er i en sorgprosess hele veien, sier Kjell Fiveland (85).

Snart har det gått fire uker siden ordføreren fikk den vonde telefonen ti på seks. Familiene har tatt et siste farvel med Andøya-brannens fem ofre på kirkegården.

Men for Vågan kommune blir ting aldri helt som før.

- Folk kommer til å huske det som en av de største tragediene som har rammet oss.

Å spare til barn og barnebarn på en ordinær bankkonto, er et tapsprosjekt. Skal pengene yngle, må de over i aksjefond. Her får du rådene du trenger for at selv små beløp skal bli til betydelige summer.

