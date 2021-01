REAGERER: Frp-leder Siv Jensen mener at helseministeren går altfor langt i sine uttalelser om åpningen av landets alkoholkraner. Foto: Tore Kristiansen, VG

Siv Jensen etter nasjonal skjenkestopp: − Høie går altfor langt

Frp-leder Siv Jensen reagerer sterkt på helseministerens uttalelser og sier at Frp ikke ønsker alkoholskjenking i hele landet.

Tirsdag ble det klart at regjeringen opphever skjenkestoppen etter et flertallsforslag fra opposisjonen på Stortinget. Helseminister Bent Høie (H) mener at forslaget kommer for tidlig.

– Smittesituasjonen er ustabil, og dette øker risikoen for smittespredning. Men vi vil likevel følge opp stortingsflertallets vedtak, sier Høie.

Flertall med Frp

Det var Frp som kom med forslaget som fikk flertall tirsdag.

«Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering», lød forslaget.

Jensen sier til VG at de var veldig fornøyde med å få flertall for vedtaket sitt, men at saken nå har eskalert med Bent Høie sin reaksjon.

Frp-lederen går hardt ut mot Høie, og sier at han går altfor langt i sine uttalelser.

– Han kaller det uansvarlig, men det Frp foreslo er akkurat det samme som FHI anbefalte regjeringen å gjøre. Om Bent Høie mener at det Stortinget har vedtatt nå er uansvarlig, så mener han at det FHI selv har vedtatt er uansvarlig, sier Jensen.

Jensen sier at Frp ikke ønsker alkoholskjenking i hele landet, men de ønsker at kommuner med lav smitte selv kan vurdere om de vil servere alkohol med maten.

– Det handler om å redde arbeidsplasser, ikke at folk skal få drikke øl med maten, sier hun.

Mener det kan gå utover andre tiltak

Helse- og omsorgsdepartementet opplyste tirsdag kveld at det nå blir skjenkestopp ved midnatt, og at gjester ikke kan slippes inn etter klokken 22. Alkoholservering kan kun skje i forbindelse med matservering.

– Gjennom dette har Stortinget prioritert gjenåpning av alkoholservering. Det betyr at andre lettelser kan bli skjøvet ut i tid fordi det er summen av tiltakene som har effekt på smittespredningen, sa Høie.

Jensen sier at regjeringen selv har sagt at de vil revurdere skjenkestopp i neste uke.

– Enten betyr det at de allerede har bestemt seg for at det ikke skal gjenåpnes, eller så forteller han ikke sannheten, sier Jensen.

Høie har blitt forelagt kritikken, men foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

Endringene i regelverket skal nå gjennomføres så raskt som mulig, med ikrafttredelse fra midnatt natt til førstkommende fredag.

Denne endringen gjelder for hele landet, noe som betyr at kommuner med høyt smittetrykk har to døgn på å fatte vedtak om fortsatt skjenkestopp eller andre strengere regler enn de nasjonale.

Mener Høie skylder på Stortinget

Høie sier til NRK at Stortinget har et ansvar når de overprøver regjeringen sine vedtak og råd. Det reagerer Jensen på.

– Jeg vil rette en pekefinger mot Høie. Det er aldri noen som har beskyldt regjeringen for å ha ansvar for smitteoppblomstring.

– Han sier jo rett ut at hvis det nå – gjennom vedtaket til Stortinget blir mer smitte – så har Stortinget et stort ansvar for det. Det er aldri noen som har beskyldt regjeringen for smitteoppblomstring selv om de ikke har fulgt alle rådene, sier Jensen.

– Det kan virke som regjeringen sitt politiske skjønn er veldig bra, men at Stortingets politiske skjønn er veldig farlig, legger hun til.

– Barnslig

SV er også kritisk til Bent Høies håndtering av saken.

– Nå oppfører Høie seg barnslig. Nå tvangsåpner han hele landet og later som om det er opposisjonen som har gjort det. Faktum er at Stortinget har vedtatt at det skal kunne åpnes i kommuner som har lavt smittetrykk, ikke hele landet. Så her gjør han hele Norge til lekegrind for Høyres politiske spill, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Han peker på at Stortinget har bedt regjeringen om å sikre at kommuner med lav smitte kan åpne servering, men at det ikke er det Bent Høie velger å gjøre.

– Nå må Høie begynne å ta litt ansvar her, høre etter og ikke minst la kommuner med lavt smittetrykk få bruke hodet før det går ut over befolkningens tro på rådene til myndighetene, sier han.