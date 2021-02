NEDSTENGT: Langt mellom passasjerene på Drammen stasjon 27. mars i fjor. Foto: Helge Mikalsen, VG

Jernbane-året 2020: Færre passasjerer, færre forsinkelser

Synd du ikke tok toget så mye i 2020! For sjelden har så mange tog gått i rute.

Publisert: Nå nettopp

VGs årlige gjennomgang av Bane Nors logger over forsinkede og innstilte tog viser at 2020 var et uvanlig godt tog-år:

22,5 prosent av persontogene i Norge var rammet av trøbbel i én eller annen form.

Se VG-spesial: Alle forsinkelser og innstillinger i 2020

Tallet høres høyt ut, men VG teller vel å merke på en strengere måte enn statistikken Bane NOR selv opererer med (ekstern lenke): Vi regner med samtlige tog som har loggført en forsinkelse på fire minutter eller mer – selv om toget kjører inn forsinkelsen før det kommer til endestasjonen.

Og vi teller både forsinkede og innstilte tog, mens Bane NOR skiller disse i to forskjellige regnestykker.

Regnet på VG-måten har andelen trøbbel-tog sunket betraktelig fra 2019 til 2020:

Ikke et normalår

– Det er kanskje ikke så rart at 2020-tallene er gode, med en vinter nesten uten snø og så en vår nesten uten passasjerer?

– Det er klart det hjelper på punktligheten at vi hadde en snøfattig vinter på Østlandet. Store deler av året har det også vært færre folk, slik at det har vært mindre slitasje og færre forsinkelser på stasjonen, sier Sverre Kjenne, direktør for drift og teknologi i Bane NOR.

– Men i tillegg har vi brukt betydelige midler på strekningen Drammen – Lillestrøm, som er det området som påvirker punktligheten mest. Det har også bidratt til forbedringen. Vi har dessverre ingen matematisk modell som kan si oss hvor mange forsinkelser vi ville ha fått hvis 2020 var et normalt år, sier Kjenne.

SVARER: Sverre Kjenne, konserndirektør for drift og teknologi i Bane NOR. Foto: Erik Burås

Trøbbel på Ski

2020 ble likevel ikke noe rekordår. Statistikken for innstilte tog var nemlig ikke så god i 2020.

Årsaken var problemene som oppsto på Ski stasjon etter sommerstengingen. Det tok to ekstra uker å få alt på skinner, blant annet å tilpasse den eksisterende fjernstyringen for togene til det nye signalanlegget på Ski.

To uker med rundt 200 ikke-planlagte innstillinger hver dag monner godt i statistikken. Uten problemene på Ski stasjon ville 2020 ha vært det beste året siden VG begynte å telle togtrøbbel for seks år siden.

– Hvorfor tok det så lang tid å rette feilen?

– Når vi setter trafikk på en ny linje, oppstår det situasjoner vi ikke får testet grundig nok uten togtrafikk. I dette tilfellet fikk vi elektromagnetisk støy mellom kabler som lå for nær hverandre. Feilen oppsto når tog dro mye strøm. I ettertid er det lett å konstatere at vi skulle hatt større avstand mellom kablene, sier Sverre Kjenne.

NESTEN I ORDEN: Ski stasjon i august i fjor. Foto: Bane NOR

les også Fargekoder tog: Lar deg sjekke hvor full vognen er før toget kommer

Trøbbel-torsdag

Torsdag 1. oktober var dagen i 2020 med flest loggførte problemer – 809 forsinkelser og 437 innstillinger.

Den dagen kollapset trafikken gjennom Oslo S ikke bare én, men tre ganger. Hver gang tok det tid å rette feilen.

– Det er et anlegg fra 1978, som fungerer på samme måte som en gammeldags juletrebelysning: Hvis én pære går, blir alle mørke, og du må teste én og én pære helt til du finner den riktige. Omtrent slik er det når vi må lete etter feil. Vi har etter hvert delt opp anlegget i flere biter, slik at det blir mindre å lete gjennom hver gang, men det er fremdeles teknologi fra 1978, forklarer Sverre Kjenne.

– Når får Oslo S et system som ikke er fra 1978?

– Planen er 2026.

Se VG-spesialen: Alle forsinkelser og innstillinger i 2020