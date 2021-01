RÅDHUS: Rådhuset i Kongsvinger og det folketomme torget i byen avbildet under coronanedstengningen i mars i år. Foto: Terje Pedersen, NTB

Kongsvinger innførte ulovlig corona-forskrift: − Beklagelig

Innlandet-kommunen innførte en lokal forskrift som beordret helsepersonell i karantene på jobb. Det hadde de ikke lov til, slår Statsforvalteren i Innlandet fast.

Kongsvinger innledet det nye året med å sende sykepleiere i coronakarantene på jobb.

På nyttårsaften innførte kommunen «Forskrift om midlertidig tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten og hindre spredning av covid-19-utbrudd i Kongsvinger kommune, Innlandet».

I forskriften står det:

«Helsepersonell tilsatt i Kongsvinger kommune som er i karantene, fritas fra karanteneplikt i arbeidstiden og pålegges å stille på jobb under karantenetiden.»

Videre er det presisert at unntaket opphører dersom ansatte utvikler symptomer på eller vurderes av lege som mistenkt smittet av corona.

Forskriften gjaldt fra 31. desember til og med 13. januar.

KOMMUNESJEF: Lars Andreas Uglem, rådmann i Kongsvinger kommune Foto: Kongsvinger kommune

– Det hadde bakgrunn i en krevende bemanningssituasjon, der vi hadde flere ansatte i karantene og også en del sykefravær, sier rådmann Lars Andreas Uglem i Kongsvinger kommune.

Han forteller at forskriften ble innført uten politisk behandling.

Ifølge rådmannen måtte 12 sykepleiere og helsefagarbeidere møte på jobb tross karantene i løpet av perioden. Dette gjaldt ansatte ved Langelandshjemmet og Skyrud demenssenter.

Smittetilfeller sendte mange i karantene

Da forskriften ble innført hadde Kongsvinger 23 smittetilfeller totalt siste 14 dager (129,3 pr. 100.000). To sykehjem hadde ett smittetilfelle hver.

Likevel kan bare ett smittetilfelle på et sykehjem sende mange i karantene.

– Situasjonen var at alle, det vil si åtte av åtte, i samme turnus i en avdeling var i karantene. Syv av disse ble fritatt. I det andre tilfellet var 14 av 14 i karantene. Her ble fem fritatt. For disse pasientene var det viktig å ha kjente ansatte å forholde seg til, sier rådmannen.

– Forsøkte dere innleie fra andre kommuner?

– Det er klart at dette er noe du gjør som et siste skritt. Du prøver alle andre muligheter først, så vi har jo tatt den runden, både regionalt og gjennom vikarbyrå, sier Uglem.

DEMENSSENTER: Ansatte ved Skyrud demenssenter måtte jobbe mens de var i karantene. Foto: Google Street View

Rådmannen forteller at alle som ble tilbakekalt fra karantene ble hurtigtestet før de gikk i jobb. De ble også både hurtigtestet og PCR-testet flere ganger i løpet av karantenetiden. I tillegg jobbet de i fullt smittevernutstyr.

De to institusjonene hadde ingen nye smittede så lenge forskriften varte, ifølge rådmannen.

Involverte tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Kongsvinger støtter at kommunen sendte sykepleiere som var i karantene på jobb.

– Vi ble involvert. Jeg vurderer at dette var helt ekstraordinært. En situasjon som hadde vært vanskelig å unngå, førte til at mange måtte i karantene samtidig. Avdelinger ville stått uten kjent personale, og det hadde ikke vært forsvarlig. Flere av pasientene har demens og trenger noen kjente ansikter, sier hovedtillitsvalgt Inger Marit Elvestrøm Biagi til sykepleien.no.

SYKEHJEM: Også ved Langelandshjemmet måtte ansatte jobbe mens de var i karantene. Foto: Google Street View

I et brev til kommunen datert 13. januar, skriver Statsforvalteren i Innlandet at de ville ha opphevet Kongsvingers forskrift, hvis den ikke allerede hadde utløpt.

Covid-19-forskriften åpner for unntak fra smittekarantene, men kun i tilfeller «hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse».

Tidligere har Skien benyttet den såkalte nødparagrafen i eldreomsorgen under et stort smitteutbrudd i kommunen.

Ikke lov

Men, å innføre dette unntaket som en generell lokal forskrift for alt kommunalt ansatt helsepersonell slik Kongsvinger har gjort, er ikke lov, slår Statsforvalteren i Innlandet fast.

– Det tar vi til etterretning. Vi trodde vi kunne formulere den generelt, men har nå fått beskjed om at det måtte fattes egne vedtak på hver enkelt ansatt som skal tas tilbake igjen på jobb og unntas karanteneplikten, sier rådmann Uglem.

– Resultatet hadde blitt det samme

– Hva tenker du om at dere har innført en ulovlig forskrift?

– Det er beklagelig at vi har gjort det. Det skulle vi selvsagt ha ugjort. Men, hvis vi hadde gjort disse enkeltvedtakene så hadde resultatet blitt akkurat det samme. Teknisk har vi ikke gjort dette på riktig måte, og så var det i en hektisk og krevende situasjon at dette ble innført, nettopp fordi vi tett oppunder jul og nyttårsaften så oss nødt til å gjøre dette, sier Uglem.

– Da mange ansatte havnet i karatene, så var det veldig viktig for oss å sørge for at vi hadde forsvarlig tjenester ute til de som bodde på institusjon og sykehjem og ta vare på liv og helse, så derfor gjennomførte vi denne forskriften.

– Kan forårsake ytterligere smitte

Statsforvalteren skriver at paragrafen kun kan benyttes å gi unntak til individuelle ansatte i situasjoner der det er fare for liv og helse, og peker på at Helsedirektoratet tidligere har uttalt at vilkåret «fare for liv og helse» er snevert og at mulige alternativer må være forsøkt.

«Det må videre tas hensyn til øvrige ansatte og vurderes hvilken risiko som ligger i å benytte personale som KAN være smittet av covid-19 og som dermed kan forårsake ytterligere smitte og en full nedstengning av institusjonen», skriver Statsforvalteren i brevet til Kongsvinger kommune.

– Risikoen var lav

– Hva tenker du om at kommunen har utsatt andre ansatte og beboere ved disse institusjonene for økt smitterisiko ved å beordre ansatte i karantene på jobb?

– Det har vi vurdert. At det ble tatt både hurtigtester, tradisjonelle coronatester og at de i tillegg brukte fullt smittevernutstyr ble vurdert til godt nok. Da mente vi at den vurderingen vi da gjorde var fornuftig i forhold til hensynet til andre beboere og andre ansatte, at den risikoen da var så vidt lav. Alternativet var å ha veldig lav bemanning sammensatt av andre som ikke kjente brukerne, sier rådmann Uglem.

– Er den kommunale helsetjenesten i Kongsvinger underbemannet?

– Nei, generelt sett er den ikke det. Den ble underbemannet i den situasjonen her hvor vi hadde mange ansatte i karantene og vi hadde sykefravær som var høyere enn det som er normalt. Da var det for lite folk, og da måtte vi gjøre noe.