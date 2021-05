PRESIDENT I KARANTENE: Russepresident Anders Gundersen og resten av avgangselevene på Mandal videregående skole er nå i karantene. Foto: Tomm W. Christiansen

Én positiv test har punktert russetiden i Mandal

MANDAL (VG) Opp mot 600 personer sitter i karantene etter én positiv test blant russen i Mandal. Ordføreren i Lindesnes kommune mener likevel at tiltakene er forholdsmessige.

Av Kristian Havnes Klemetzen og Tomm W. Christiansen (foto)

Den vårlige sørlandsidyllen i Mandal gir ingen hint om smittesituasjonen i Lindesnes kommune: To kvelder med rulling var alt russen fikk gjort, før et helt avgangstrinn på i underkant av 200 elever ved Mandal videregående skole dro med seg ytterligere 400 nærkontakter i karantene til 11. mai.

– Vi hadde et møte med kommuneoverlegen og folk fra kommunen på torsdag. Da ble alle planlagte arrangementer avlyst på grunn av smittesituasjonen. Men rullingen klarte de ikke å stoppe, folk fra andre skoler hadde allerede begynt å rulle, forteller russepresident Anders Gundersen (18) ved Mandal videregående skole til VG.

Med god avstand til fotografen stiller han seg foran russebilen som står parkert ved båthavna i Mandal. Det er ingen bråkete ungdommer i røde eller blå bukser å se her i tettstedet helt sør i Norge.

PARKERT: Russetiden har ikke startet sånn Anders Gundersen hadde håpet. Foto: Tomm W. Christiansen

– Brudd på oppfordringen

Blant den gamle trehusbebyggelsen i sentrum av Mandal møter VG ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap). Han vil ikke kalle russens oppførsel for et avtalebrudd.

– Men et klart brudd på det som var oppfordringen vår til dem: Å minimere kontakten.

BRUDD: Ordfører Even Tronstad Sagebakken er skuffet over russen. Foto: Tomm W. Christiansen

– Det vi ser er at russen på tross av sterke oppfordringer har klart å bevege seg på tvers av kohorter, russebiler, sammen med andre fra videregående skole og folkehøyskole, i tillegg til russen i Kristiansand. Da får vi den uoversiktlige situasjonen som vi har nå, sier Sagebakken.

Russepresident Gundersen sier:

– Vi har fått bilene godkjent som kohorter. Det gikk egentlig veldig greit for seg da folk begynte å rulle natt til 1. mai. Vi fikk ingen klager utenom smittevernbrudd gjennom blanding av kohorter. Søndag fikk vi beskjed om den positive testen.

BEKLAGER: Russepresidenten synes ikke kommunen har gått for hardt til verks. Foto: Tomm W. Christiansen

Mener tiltakene er forholdsmessige

Gundersen har forståelse for at ett enkelt smittetilfelle til nå har rammet nærmere 600 personer.

– Vi er glad for at de er på den sikre siden. Sånn situasjonen er nå, er det vanskelig å vite hvem som er smittet.

Ordfører Sagebakken mener dette ikke bryter med prinsippet om at tiltakene skal være forholdsmessige:

– Hadde det vært utelukkende russ så hadde vi sluppet dette. Her er det ikke mulig å avgrense til én gruppe som kan være eksponert.

– Hvis vi hadde satt 600 i karantene for hver smittede så hadde hele samfunnet stoppet opp?

– Det som er problemet er at de har mikset ulike kohorter. Når smittesporingen begynte å gå gjennom dette på søndag, så man at det har vært veldig mye samhandling.

– Kan de som blir sjekket ut gjennom TISK-arbeidet ta opp igjen russetiden?

– De som har vært med på rulling og kjøring, de er uansett i karantene til 11. mai.

MASSETESTING: Tirsdag blir alle avgangselever ved Mandal videregående skole testet. Foto: Tomm W. Christiansen

Det er heller ikke gitt at slutten av russetiden går som normalt:

– Vil dere sette i gang 11. mai?

– Vi må snakke mer med kommunen før vi bestemmer oss for hva som skjer med resten av russetiden. Alle blir massetestet på tirsdag. Vi beklager at dette har skjedd, og vi må bare ta konsekvensen av det som har skjedd nå, sier russepresident Anders Gundersen.