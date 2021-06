VAKSINE: En 13 år gammel gutt får en dose Pfizer i armen i Connecticut, USA. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Klar tale fra vaksineekspert: − Barn bør vaksineres

FHI bruker sommeren på å finne ut av om barn skal vaksineres. Men Anne Spurkland er ikke i tvil.

– Barn bør vaksineres. Hvorfor skal barn gjennomgå den infeksjonen når vi har vaksine? Det er ikke sånn at det å ha infeksjoner, gjør deg friskere. Immunforsvaret trenger ikke infeksjoner, sier professor og forfatter Anne Spurkland til VG.

Hun er ekspert på immunforsvaret og følger tett med på hva som er nytt på vaksinefronten.

Vaksinering av barn vil være bra for immuniteten i samfunnet, mener hun, men også for barnet selv.

Professoren trekker frem at rundt 1 av 3000 barn får sykdommen Multiorgan betennelsessyndrom hos barn (MIS-C) av covid-19.

– Barn blir mye mindre syke, men noen får den alvorlige betennelsestilstanden MISC i kjølvannet av infeksjonen. Hvorfor er foreløpig uklart, men det diskuteres om viruset har evne til å aktivere visse immunceller uten grunn. En annen mulighet er at viruset utnytter medfødte, men hittil ukjente hull i barnets immunforsvar.

– Barn er stort sett beskyttet mot konsekvenser, men noen barn får betennelsestilstanden, og det er alvorlig nok. Det har vært barn som har dødd.

Hva er MIS-C? Multisystem Inflammatory Syndrom in children (MIS-C) er en ny sykdom som kan oppstå hos barn og unge etter infeksjon med covid-19.

Sykdommen er en betennelsestilstand i flere organer: Hud, slimhinner, hjerte, lunger, mage-tarmkanal, lever, nyrer, etter gjennomgått covid-19.

Tilstanden er sjelden. Det er beskrevet ett tilfelle fra Ullevål sykehus i juni 2020, og rapporter om at det har vært flere tilfeller i Norge. De første tilfellene ble beskrevet i Storbritannia i mars 2020. Etter hvert er det rapportert lignende tilfeller i de fleste land med høy forekomst av covid-19. I USA ble det registrert 570 tilfeller i månedene mars-juli 2020.

I starten av januar 2021 rapporteres det at totalt rundt hundre barn har fått tilstanden MIS-C i Sverige, og alvorlighetsgraden blant dem har variert. Rundt 30 har vært livstruende syke og har trengt intensivbehandling.

Årsaken til sykdomsutviklingen er ikke kjent. Det antas at kroppens immunforsvar på en måte overreagerer mot coronaviruset SARS-CoV-2, og starter en generell betennelsesprosess som fortsetter etter at den akutte covid-19-sykdommen er over. Kilde: NHI.no Vis mer

– Er de få tilfellene grunn nok til å vaksinere alle?

– Ja, vi vaksinerer faktisk ganske mange for sykdommer som rammer en mindre del.

Hun legger også til at barn kan få langvarige plager etter covid-19, selv om de ikke har vært spesielt syke.

Et viktig prinsipp for FHI er at barnet ikke skal bli sykere av vaksinen enn av sykdommen. Men Spurkland mener det ikke opplagt at barna reagerer så mye på den vaksinen.

– Nettopp fordi barn har immunforsvar som er i full modning og har masse å gjøre. Da er det ikke sikkert de får så mange bivirkninger.

– Det er heller ikke sånn at man må gi barna nødvendigvis den samme dosen som voksne får. Moderna tester nå ut lavere doser av vaksinen hos de yngste barna.

I tillegg kan det være at barn kan få andre enn RNA-vaksinene Pfizer og Moderna som kan gi både feber og sykdomsfølelse hos voksne i dagene etter vaksinen. Den norgesaktuelle, proteinbaserte vaksinen Novavax, har nemlig vist seg å være svært effektiv og gi mindre sykdomsfølelse etter stikket enn RNA-vaksinene, legger hun til.

FHI: Vurderer fortsatt

Danmark er blant landene som har landet på at de ønsker å vaksinere barn ned til 12 år. De vaksinerer allerede ungdommer ned til 16 år.

FHI svarer at de ennå ikke har bestemt seg for hverken gruppen 12–15 år eller 16–17 år. En avgjørelse på sistnevnte kommer i løpet av kort tid, mens barne-vaksinering blir avgjort etter sommeren.

– Det er en fordel å bruke tid på å gjøre en grundig utredning. Det er mange faktorer som må vurderes dersom man skal tilby vaksine til friske ungdommer som selv har svært lav risiko for alvorlig sykdom, og det settes strenge krav til vaksinenes sikkerhet, skriver FHI-overlege Margrethe Greve-Isdahl i en e-post til VG.

Begrenset erfaring

FHI må veie det å vaksinere aldersgruppen for å unngå sjeldne tilfeller av alvorlig infeksjon opp mot den «foreløpige begrensede erfaringen og kunnskapen man har om vaksinene brukt i aldersgruppen», sier overlegen.

Det er også uklart om det er behov for å vaksinere barn for å få høy nok immunitet i befolkningen. Foreløpig har Norge en skyhøy vaksinedekning på 95 prosent, noe som kan love godt for immunitet uten.

Danmark har regnet på at barnevaksinering ville gi en ytterligere immunitet på 4 prosentpoeng, og at det derfor var verdt det.