ANNERLEDES FEIRING: Ikke del godteri og ha med en voksen på knask- eller knep runden, er blant smittevernrådene fra FHI. Foto: PHIL NOBLE / X01988

FHI med Halloween-råd: Ikke del godteri og hold avstand

Dette er knepene du ifølge Folkehelseinstituttet må kunne på Halloween.

På få år har Halloween gått fra å være kontroversiell til å bli omfavnet av mange som et karnevalslignende høstritual. Men feiringen blir som alt annet annerledes i år grunnet coronapandemien.

Folkehelseinstituttet har samlet et knippe råd for hvordan du kan gjennomføre feiringen på en måte som ivaretar smittevernet.

– Som med alle andre arrangementer og sosiale sammenkomster for tiden er det særlig viktig at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene underveis, sier overlege i FHI, Margrethe Greve-Isdahl i en pressemelding.

Dette er rådene fra FHI

Det er mulig å gjennomføre knask eller knep-runde så lenge man følger følgende råd:

Både de som ringer på og de som åpner døren må være friske.

Gå i små grupper og med de man er sammen med til vanlig.

Hold avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utenfor enkelte hus.

Den som åpner døren, er den som deler ut godteri. Husk rene hender, eller bruk skje/pølseklype.

Vent med å spise godteriet til runden er ferdig og man har fått vasket/spritet hendene.

Ikke del godteri.

Ha gjerne en voksen med på runden: de kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i mørket.

– Hensikten er å redusere antall kontakter slik at man reduserer sjansen for smittespredning og bidrar til en enklere smittesporingsjobb for kommunen dersom det blir nødvendig, sier Greve-Isdahl.

Publisert: 07.10.20 kl. 15:30

